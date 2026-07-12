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Sorloth 2.3Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Sorloth, aucun but et une erreur fatale : après avoir été remis à sa place lors de la Coupe du monde, son prix va-t-il baisser pour la Juventus ?

Juventus FC
Mercato
Atlético Madrid
Norvège
A. Soerloth

Une belle Coupe du monde pour la Norvège, mais pas pour l'attaquant de l'Atlético de Madrid : qu'est-ce que cela change pour le marché des transferts ?

Pour la Norvège, éliminée par l'Angleterre en quarts de finale après avoir battu le Brésil en huitièmes, cette Coupe du monde restera gravée dans les mémoires. Portée par un Erling Haaland irrésistible, auteur de 7 buts, la sélection norvégienne a été l’une des révélations de la phase finale. En revanche, Alexander Sorloth n’a pas convaincu : resté muet durant tout le tournoi, il en ressort avec une cote en berne, y compris sur le marché des transferts.


L’image emblématique de son tournoi résume tout : en première période de Norvège-Angleterre (1-2), alors que les Scandinaves mènent 1-0, Sorloth et Haaland partent en « deux contre un » face à John Stones et vers le but de Jordan Pickford. Le ballon est alors dans les pieds de Sorloth, qui, au lieu de servir Haaland complètement démarqué, tergiverse puis tente une frappe du gauche, contrée par la défense anglaise revenue à temps. Haaland, frustré, lance un regard noir à son coéquipier. On ne saura jamais ce qu’il serait advenu si la Norvège avait mené 2-0…


  • L’attaquant reste muet depuis dix matchs.

    Après une saison globalement positive sous le maillot de l’Atlético de Madrid (50 matchs, 20 buts), même si ses statistiques sont légèrement inférieures à celles de son premier exercice chez les Colchoneros (53 matchs, 24 buts), Sorloth traverse actuellement un passage à vide en sélection. Né en 1995 à Trondheim, l’ancien joueur de Villarreal n’a plus trouvé le chemin des filets lors de ses 10 dernières sorties sous le maillot norvégien, dont les cinq disputées aux États-Unis. Son compteur en sélection – 77 matchs et 26 buts – est donc bloqué depuis son doublé du 13 novembre 2025 face à l’Estonie (4-1).

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  • Lors de la Coupe du monde, Sorloth, aligné presque systématiquement sur l’aile droite par le sélectionneur Stale Solbakken pour épauler Haaland, a réalisé un sans-faute. Ses prestations pourraient d’ailleurs rejaillir sur le marché des transferts et faire grimper sa cote.


    Dans le même temps, la Juventus et l’Atlético Madrid ont de nouveau fait converger leurs plans de mercato. Pour l’instant, aucune négociation formelle n’est engagée, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, portés par plusieurs intérêts communs susceptibles de déboucher sur une opération plus vaste. Nico González, de retour à la Juventus mais toujours suivi par l’Atlético, pourrait être l’un des pions d’un échange plus large. Dans ce contexte, le nom de Sorloth resurgit : la Vieille Dame avait déjà coché celui de l’avant-centre norvégien comme cible prioritaire pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, un profil que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth a déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.


    L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, pressentant sans doute son manque d’efficacité, et désormais, alors que l’aventure norvégienne est terminée, l’heure des choix a sonné. Le principal obstacle reste financier. L’Atlético évalue Nico González à un maximum de 20 millions d’euros, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions avancée pour Sorloth.


    L’attaquant norvégien a toutefois perdu du terrain dans les priorités du club bianconero, devancé par l’incontournable Randal Kolo Muani et par Mateo Pellegrino (Parme). Reste à savoir si son bilan nul au Mondial, aggravé par une erreur fatale contre l’Angleterre, contraindra l’Atlético à revoir ses exigences à la baisse. Reste à savoir si la Juve maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.


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