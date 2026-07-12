Lors de la Coupe du monde, Sorloth, aligné presque systématiquement sur l’aile droite par le sélectionneur Stale Solbakken pour épauler Haaland, a réalisé un sans-faute. Ses prestations pourraient d’ailleurs rejaillir sur le marché des transferts et faire grimper sa cote.





Dans le même temps, la Juventus et l’Atlético Madrid ont de nouveau fait converger leurs plans de mercato. Pour l’instant, aucune négociation formelle n’est engagée, mais les contacts entre les deux clubs devraient s’intensifier dans les semaines à venir, portés par plusieurs intérêts communs susceptibles de déboucher sur une opération plus vaste. Nico González, de retour à la Juventus mais toujours suivi par l’Atlético, pourrait être l’un des pions d’un échange plus large. Dans ce contexte, le nom de Sorloth resurgit : la Vieille Dame avait déjà coché celui de l’avant-centre norvégien comme cible prioritaire pour renforcer son attaque. Spalletti cherche un numéro neuf imposant et physique, un profil que le Norvégien incarne parfaitement. De son côté, Sorloth a déjà manifesté son intérêt pour un éventuel transfert chez les Bianconeri.





L’attaquant aurait préféré clarifier son avenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, pressentant sans doute son manque d’efficacité, et désormais, alors que l’aventure norvégienne est terminée, l’heure des choix a sonné. Le principal obstacle reste financier. L’Atlético évalue Nico González à un maximum de 20 millions d’euros, tandis que la Juventus cherche à faire baisser la demande de 35 millions avancée pour Sorloth.





L’attaquant norvégien a toutefois perdu du terrain dans les priorités du club bianconero, devancé par l’incontournable Randal Kolo Muani et par Mateo Pellegrino (Parme). Reste à savoir si son bilan nul au Mondial, aggravé par une erreur fatale contre l’Angleterre, contraindra l’Atlético à revoir ses exigences à la baisse. Reste à savoir si la Juve maintiendra son intérêt pour ce profil d’attaquant.





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