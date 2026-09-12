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Sorba Thomas passe d’un terrifiant accident de voiture avec tonneaux à une pelouse de Premier League en seulement 24 heures, puisque la star de Hull a joué contre Chelsea
Terrible accident près du centre d’entraînement de Hull City
Dans une succession d’événements qui a stupéfié à la fois les supporters et ses coéquipiers, Thomas était de retour sur le terrain avec Hull City samedi après-midi, malgré un incident terrifiant survenu à peine 24 heures plus tôt.
Vendredi matin, des images ont commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, montrant la voiture du joueur de 27 ans dans un état de destruction totale. Le véhicule, un Land Rover Defender gris, apparaissait retourné sur le toit, toutes les portes ouvertes et des éclats de verre éparpillés sur une rue résidentielle.
Des riverains ont décrit une scène chaotique alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux pour intervenir auprès du SUV renversé. Malgré la violence de l’impact et les images montrant le véhicule complètement retourné, Thomas est parvenu à s’extraire de l’épave sans subir de blessure physique significative.
- AFP
Retour remarquable pour une brève apparition à Stamford Bridge
Contre toute attente, l’entraîneur de Hull City, Sergej Jakirovic, a jugé Thomas suffisamment apte pour se rendre avec le groupe dans l’ouest de Londres pour leur match contre Chelsea. Après avoir passé une évaluation médicale approfondie à la suite de l’accident, l’ailier a été nommé sur le banc pour le coup d’envoi de 15 heures.
Le moment de son retour est arrivé à la 60e minute à Stamford Bridge, lorsque Jakirovic s’est tourné vers son banc pour injecter de l’énergie fraîche dans la rencontre. Thomas a remplacé Elliot Stroud, laissant officiellement derrière lui le cauchemar de la veille au moment de fouler la pelouse.
Cette apparition était sa deuxième en Premier League pour Hull City et a constitué un sujet majeur de discussion pour les supporters des deux camps dans le stade. Les Tigers sont parvenus à arracher un nul 2-2 de haute lutte contre Chelsea, Thomas apportant sa contribution dans une prestation qui a vu les visiteurs revenir après avoir été menés
L’impact de la recrue estivale
La disponibilité de Thomas est cruciale pour Hull City, qui a beaucoup investi pour faire venir l’ailier au MKM Stadium durant les dernières semaines du mercato. Le club a payé un montant non divulgué pour s’attacher ses services en provenance de Stoke City, pensionnaire de Championship, en lui faisant signer un contrat de longue durée qui court jusqu’à l’été 2030.
La direction du club s’est montrée, de manière compréhensible, prudente dans les heures qui ont suivi l’accident de vendredi matin, mais l’insistance du joueur lui-même pour être impliqué a probablement joué un rôle dans son inclusion.
- AFP
Un récit en développement pour les Tigers
Alors que l’histoire de l’accident et de son apparition par la suite continue de circuler, elle ajoute une dimension dramatique au récit du début de saison de Hull City. Le club a affiché de grandes ambitions sur le marché, et Thomas est considéré comme une pièce centrale de son projet à long terme. Le fait qu’il ait signé un contrat de quatre ans jusqu’en 2030 indique le haut niveau de confiance que les dirigeants ont en sa capacité à mener l’attaque.
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