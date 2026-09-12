Dans une succession d’événements qui a stupéfié à la fois les supporters et ses coéquipiers, Thomas était de retour sur le terrain avec Hull City samedi après-midi, malgré un incident terrifiant survenu à peine 24 heures plus tôt.

Vendredi matin, des images ont commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, montrant la voiture du joueur de 27 ans dans un état de destruction totale. Le véhicule, un Land Rover Defender gris, apparaissait retourné sur le toit, toutes les portes ouvertes et des éclats de verre éparpillés sur une rue résidentielle.

Des riverains ont décrit une scène chaotique alors que les services d’urgence se précipitaient sur les lieux pour intervenir auprès du SUV renversé. Malgré la violence de l’impact et les images montrant le véhicule complètement retourné, Thomas est parvenu à s’extraire de l’épave sans subir de blessure physique significative.



