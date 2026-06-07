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Sophia Wilson, USWNTGetty

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Sophia Wilson démontre qu’elle a retrouvé son meilleur niveau, tandis qu’Emma Hayes doit résoudre des problèmes défensifs après l’effondrement de l’équipe nationale américaine face au Brésil

Brésil vs Etats-Unis
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S. Wilson
T. Rodman
E. Hayes

Sophia Wilson a ouvert le score dès la deuxième minute pour l’équipe nationale féminine des États-Unis, signant ainsi son premier but international depuis 2024. Malgré ce départ fulgurant, la défense américaine a finalement cédé, et le Brésil s’est imposé 2-1 à São Paulo, portant à quatre le nombre de matchs sans victoire de la USWNT sur le sol brésilien.

  • United States v Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

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    De retour de congé maternité en début d’année, Wilson a immédiatement retrouvé la mobilité, la maîtrise du ballon et la précision redoutable qui faisaient d’elle l’une des meilleures attaquantes mondiales avant son absence. Elle a constamment harcelé la défense brésilienne et a failli doubler son total en seconde période.

    Malgré la brillante performance de Wilson, le reste de l’équipe américaine n’a pas atteint son niveau habituel dès le coup d’envoi de cette rencontre censée préfigurer la Coupe du monde féminine de 2027. Le Brésil a rapidement réagi devant un public bruyant à la Neo Química Arena. Taina Maranhão a égalisé à la 11e minute, marquant de la tête au second poteau après une défense américaine incapable de contrer le danger. Peu après, Zaneratto a porté le score à 2-1, reprenant une passe de Dudinha avant de lobber Mandy McGlynn.

    L’équipe de Hayes, menée à la mi-temps après avoir ouvert le score pour la première fois depuis 2002, n’a pas réussi à percer le bloc brésilien en seconde période. Aucun autre but n’a été marqué, les États-Unis butant sur une défense déterminée. Mallory Swanson, de retour de congé parental, et Marta, côté brésilien, sont restées sur le banc. Cette défaite porte à quatre matchs l’invincibilité brésilienne face aux États-Unis, une série débutée en 1997, et confirme une deuxième défaite consécutive des Américaines sur la pelouse brésilienne.

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  • USWNT celebrateGetty

    Le MVP

    Wilson. Malgré le résultat, les supporters américains ont de quoi se réjouir après la prestation de la star des Portland Thorns. Si Swanson parvient à suivre ses traces et à retrouver son meilleur niveau, l'équipe nationale américaine pourra aborder avec confiance les chances de « Triple Espresso » de figurer parmi les équipes phares de la Coupe du monde féminine 2027.

  • Trinity Rodman, USWNTGetty

    Le grand maillon faible

    Trinity Rodman. La critique est sévère, certes, mais l’attaquante, blessée en fin de match, n’a pas pesé sur la rencontre avant de quitter le terrain. La star du Washington Spirit est restée discrète pendant 88 minutes ; pourtant, malgré la supériorité américaine en termes de tirs et de possession face au Brésil, l’attaque n’a jamais su transformer cette domination en réelles occasions. Rodman n’a pas échappé à cette tendance : elle n’a ni créé de brèches pour elle-même ni offert de ballons décisifs à ses coéquipières. Reste à espérer que cette blessure, survenue tard dans la rencontre, n’est pas grave et qu’elle sera prête pour le deuxième acte face au Brésil dans trois jours.

  • Taina Maranhão, BrazilGetty

    Note du match (sur cinq) : ⭐⭐⭐


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