Sophia Wilson démontre qu’elle a retrouvé son meilleur niveau, tandis qu’Emma Hayes doit résoudre des problèmes défensifs après l’effondrement de l’équipe nationale américaine face au Brésil

De retour de congé maternité en début d’année, Wilson a immédiatement retrouvé la mobilité, la maîtrise du ballon et la précision redoutable qui faisaient d’elle l’une des meilleures attaquantes mondiales avant son absence. Elle a constamment harcelé la défense brésilienne et a failli doubler son total en seconde période.

Malgré la brillante performance de Wilson, le reste de l’équipe américaine n’a pas atteint son niveau habituel dès le coup d’envoi de cette rencontre censée préfigurer la Coupe du monde féminine de 2027. Le Brésil a rapidement réagi devant un public bruyant à la Neo Química Arena. Taina Maranhão a égalisé à la 11e minute, marquant de la tête au second poteau après une défense américaine incapable de contrer le danger. Peu après, Zaneratto a porté le score à 2-1, reprenant une passe de Dudinha avant de lobber Mandy McGlynn.

L’équipe de Hayes, menée à la mi-temps après avoir ouvert le score pour la première fois depuis 2002, n’a pas réussi à percer le bloc brésilien en seconde période. Aucun autre but n’a été marqué, les États-Unis butant sur une défense déterminée. Mallory Swanson, de retour de congé parental, et Marta, côté brésilien, sont restées sur le banc. Cette défaite porte à quatre matchs l’invincibilité brésilienne face aux États-Unis, une série débutée en 1997, et confirme une deuxième défaite consécutive des Américaines sur la pelouse brésilienne.