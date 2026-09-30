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Sonia Bompastor vise la gloire en Ligue des champions féminine avec Chelsea avant des retrouvailles émouvantes avec Lyon
Bompastor se prépare à un retour à la maison chargé d’émotion
Bompastor se prépare à mener Chelsea dans un duel de prestige au Parc Olympique Lyonnais pour la première fois depuis son départ du géant français. La technicienne entretient des liens profonds avec le club, qu’elle a représenté en tant que joueuse, où elle a occupé le poste de directrice de l’académie pendant huit ans, et avec lequel elle a remporté des trophées majeurs comme entraîneure principale. Tout en reconnaissant la dimension sentimentale de ce retour, l’ancienne entraîneure de Lyon reste déterminée à prendre les trois points.
- Getty Images Sport
L’ancien champion face à un cap sentimental
Le retour au Parc Olympique Lyonnais représente un moment profondément chargé d’émotion pour Bompastor, après des années passées au service du club en tant que joueuse, directrice de l’académie et entraîneure principale. Évoquant ses retrouvailles avec Lyon avant le choc de mercredi, Bompastor a confié : « Ce sera plein d’émotion, c’est évident.
« Je ne suis pas la seule au sein du staff ou dans ce groupe de joueuses, il y a pas mal de personnes qui ont joué ou entraîné ici, dans ce grand stade. Mais il y a un match à jouer, et c’est la chose la plus importante. Ma tâche sera de me concentrer sur la préparation et de faire en sorte que mon équipe arrive prête pour le match. »
Balayant les suggestions d’une pression supplémentaire face à son ancien club, elle a ajouté : « Non, pas forcément. Je veux toujours bien faire. Peu importe le match. Nous sortons d’un autre grand match contre Arsenal, et nous voulons briller, gagner. Oui, c’est un moment spécial, peut-être un peu plus chargé en émotions, mais nous savons prendre de la distance avec cela, cela fait partie de notre travail. Sur le plan émotionnel et mental, nous savons comment nous préparer pour que le match reste la chose la plus importante demain. »
L’absence de sacre continental nourrit la motivation
La Ligue des champions féminine reste le seul grand trophée qui a échappé à Chelsea durant son ère de domination nationale dans le football anglais.
En expliquant l’ambition européenne du club londonien, Bompastor a déclaré : « Chelsea est un club ambitieux. Nous construisons donc toujours un effectif capable de lutter pour remporter chaque trophée, en particulier la Ligue des champions. C’est le seul qui manque au palmarès du club. Il faut trouver le bon équilibre entre les joueuses expérimentées et les jeunes talents. Et puis cette compétition devient de plus en plus difficile. Beaucoup de clubs investissent désormais dans le football féminin, et parfois il faut un peu de réussite pour faire pencher les choses dans le bon sens. »
Évaluant l’état de préparation de son effectif pour défier l’élite européenne, elle a insisté : « Nous n’en sommes pas loin. Je pense que nous avons une équipe pleine de qualité, une équipe avec beaucoup de talent, donc nous devons aborder les matches un par un, et aussi avoir l’état d’esprit pour être très compétitives. Nous abordons les matches avec cet esprit de tueuse face aux grands adversaires. »
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Les cadors européens se battent pour la suprématie
Chelsea se rend en France avec l’objectif de s’appuyer sur sa victoire inaugurale 1-0 et de ravir la première place à son hôte. Lyon occupe actuellement la tête du groupe après avoir écrasé Servette 8-0, même si le club français n’a remporté que deux de ses quatre précédentes confrontations avec Chelsea. Le duel de mercredi s’annonce comme un test exigeant pour le solide bilan de Chelsea à l’extérieur à ce stade de la compétition.
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