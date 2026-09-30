Sonia Bompastor vise la gloire en Ligue des champions féminine avec Chelsea avant des retrouvailles émouvantes avec Lyon

Le retour au Parc Olympique Lyonnais représente un moment profondément chargé d’émotion pour Bompastor, après des années passées au service du club en tant que joueuse, directrice de l’académie et entraîneure principale. Évoquant ses retrouvailles avec Lyon avant le choc de mercredi, Bompastor a confié : « Ce sera plein d’émotion, c’est évident.

« Je ne suis pas la seule au sein du staff ou dans ce groupe de joueuses, il y a pas mal de personnes qui ont joué ou entraîné ici, dans ce grand stade. Mais il y a un match à jouer, et c’est la chose la plus importante. Ma tâche sera de me concentrer sur la préparation et de faire en sorte que mon équipe arrive prête pour le match. »

Balayant les suggestions d’une pression supplémentaire face à son ancien club, elle a ajouté : « Non, pas forcément. Je veux toujours bien faire. Peu importe le match. Nous sortons d’un autre grand match contre Arsenal, et nous voulons briller, gagner. Oui, c’est un moment spécial, peut-être un peu plus chargé en émotions, mais nous savons prendre de la distance avec cela, cela fait partie de notre travail. Sur le plan émotionnel et mental, nous savons comment nous préparer pour que le match reste la chose la plus importante demain. »