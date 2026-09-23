Avant ce match d’ouverture contre des débutantes qui ont éliminé le club norvégien de Brann lors des qualifications, Bompastor a salué l’impressionnant parcours des visiteuses.

S’adressant aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match, Bompastor a expliqué : « Elles ont réussi à finir premières de leur championnat, St Polten a été le champion historique. Elles ont aussi réussi à éliminer Brann, qui était une très bonne équipe dans cette Champions League. Nous devons être prêtes à affronter une équipe solide sur le plan physique, mais aussi une équipe prête sur le plan tactique. »

L’entraîneuse française a ajouté : « Le plan de jeu est prêt. Nous avons beaucoup de respect pour elles parce que, encore une fois, chaque match sera difficile. Nous savons qu’elles arrivent sans pression, elles sont les outsiders. Elles n’ont rien à perdre et c’est important pour nous d’être prêtes. Je pense que nous avons assez de qualité pour livrer une bonne performance et gagner le match, donc nous abordons ce match avec confiance, mais sans excès, juste avec le bon niveau. »