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Sonia Bompastor lance un avertissement sur le statut d’« outsider » alors que Chelsea se prépare pour son entrée en lice en Ligue des champions féminine contre l’Austria Vienne
Chelsea entame une nouvelle campagne continentale
Chelsea lance sa phase de Ligue des champions féminine mercredi soir en recevant Austria Vienna au Cherry Red Records Stadium. Le club de l’ouest de Londres s’est qualifié pour la phase principale du tournoi grâce à une nette victoire 6-2 sur l’ensemble des deux matches contre la Real Sociedad au troisième tour de qualification. L’équipe de Bompastor est déterminée à réaffirmer ses ambitions européennes après avoir vu son parcours continental s’arrêter en quarts de finale face à son rival national Arsenal la saison dernière.
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L’entraîneur exige de la concentration face aux promus
Avant ce match d’ouverture contre des débutantes qui ont éliminé le club norvégien de Brann lors des qualifications, Bompastor a salué l’impressionnant parcours des visiteuses.
S’adressant aux journalistes lors de sa conférence de presse d’avant-match, Bompastor a expliqué : « Elles ont réussi à finir premières de leur championnat, St Polten a été le champion historique. Elles ont aussi réussi à éliminer Brann, qui était une très bonne équipe dans cette Champions League. Nous devons être prêtes à affronter une équipe solide sur le plan physique, mais aussi une équipe prête sur le plan tactique. »
L’entraîneuse française a ajouté : « Le plan de jeu est prêt. Nous avons beaucoup de respect pour elles parce que, encore une fois, chaque match sera difficile. Nous savons qu’elles arrivent sans pression, elles sont les outsiders. Elles n’ont rien à perdre et c’est important pour nous d’être prêtes. Je pense que nous avons assez de qualité pour livrer une bonne performance et gagner le match, donc nous abordons ce match avec confiance, mais sans excès, juste avec le bon niveau. »
Lauren James mise au repos par précaution
Chelsea devra se passer de Lauren James, volontairement laissée de côté après avoir ressenti une gêne mineure à l’entraînement. En expliquant son refus de prendre le moindre risque pour l’entrée en lice européenne, Bompastor a confirmé : « Elle a reçu un petit coup à l’entraînement vendredi dernier. Elle devrait être disponible pour le match ce week-end, mais nous ne voulons prendre aucun risque pour le match de demain. »
Cette mesure de précaution permet à cette attaquante clé de rester dans les meilleures conditions avant un choc crucial de Women's Super League face au rival londonien Arsenal ce week-end.
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Les rivaux continentaux lancent leur campagne de groupe
La compétition débute à travers l’Europe, avec les championnes en titre de Barcelone qui accueillent le Paris FC, tandis que Lyon, huit fois vainqueur, se déplace chez le Servette Chenois. L’OH Louvain affronte également la Roma dans l’autre match d’ouverture de mercredi. Prendre les trois points à domicile est essentiel pour l’équipe de Bompastor, qui vise à prendre rapidement le contrôle du groupe.
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