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Sonia Bompastor estime que l'arbitrage n'était « pas à la hauteur » lors de la défaite des Chelsea Women face à Arsenal en Ligue des champions féminine et affirme que les Blues « méritaient mieux »
Les Gunners prennent le dessus dans le derby londonien
Arsenal a fait un grand pas vers la défense de son titre européen en remportant une victoire sans appel lors du match aller devant 18 000 supporters. Les Gunners ont su tirer parti des défaillances défensives de Chelsea, Stina Blackstenius et Chloe Kelly donnant une avance de deux buts aux locales. Bien que James ait brièvement ravivé l'espoir des visiteuses grâce à une frappe audacieuse de loin en deuxième mi-temps, le but tardif d'Alessia Russo a rétabli l'avance de deux buts d'Arsenal. Chelsea a dû regretter sa malchance après avoir touché deux fois les montants par l'intermédiaire de James et d'Alyssa Thompson, mais le tournant du match a été un but controversé refusé à Veerle Buurman, une décision qui, d'après les ralentis, semblait peu justifiée.
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Bompastor fustige les protocoles de la VAR
Interrogée par BBC Sport pour savoir si son équipe méritait mieux dans ce match, Bompastor a déclaré : « Oui, je pense que nous pouvons probablement toutes le dire. En tant qu'équipe, nous avons livré une bonne performance. C'est difficile à dire quand on perd le match et qu'on encaisse trois buts, mais je pense que nous méritions mieux et davantage ce jour-là. »
L'entraîneuse de Chelsea était particulièrement furieuse à cause d'un but refusé, estimant que le coup de sifflet prématuré de l'arbitre avait empêché une intervention correcte du VAR. Évoquant le niveau général des arbitres, Bompastor a ajouté : « Ce n'était pas suffisant. Quand on joue un quart de finale de la Ligue des champions, il faut avoir les meilleurs arbitres. Surtout quand on dispose du VAR. Je trouve ça fou que les buts qui nous ont été refusés étaient en réalité des buts valables. L’arbitre a sifflé avant que le VAR ne vérifie la décision. Quand on sait que le VAR est là, on accorde le but, et si le but n’est pas valable parce qu’il y a une faute, on l’annule. Je pense donc que ce n’était pas suffisant. Peut-être que les gens vont penser que je dis ça parce que je suis mauvais perdant et qu'on a perdu le match. Il faut rendre hommage à Arsenal, ils ont gagné le match et ça ne me dérange pas, ce n'est pas ma principale préoccupation, mais à ce niveau, ça doit être bien mieux.
Problèmes de blessures et manque d'efficacité
Au-delà de la polémique arbitrale, ce match a mis en évidence un écart grandissant en termes d’effectif. Chelsea s’est présenté à l’Emirates Stadium avec un effectif considérablement réduit par les blessures, laissant Bompastor avec peu d’options pour changer le cours du match depuis le banc. Si les Blues ont dominé les 15 premières minutes, leur manque de précision devant le but s’est avéré fatal. À l’inverse, l’équipe d’Arsenal entraînée par Renee Slegers s’est montrée à la hauteur de son statut de championne en titre, portant sa série de victoires à 10 matchs toutes compétitions confondues. La capacité des Gunners à résister à la tempête initiale et à punir les erreurs de Chelsea a confirmé leur statut d'équipe à battre en 2026.
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Un match retour décisif pour la saison
La rivalité se déplacera à Stamford Bridge mercredi prochain pour un match retour décisif, mais les deux géants londoniens doivent d'abord se concentrer sur des rencontres nationales cruciales. Arsenal accueille Tottenham samedi pour un derby du nord de Londres, dans l'espoir de rester au sommet de sa forme, tandis que Chelsea reçoit Aston Villa dimanche.