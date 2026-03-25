Sonia Bompastor estime que l'arbitrage n'était « pas à la hauteur » lors de la défaite des Chelsea Women face à Arsenal en Ligue des champions féminine et affirme que les Blues « méritaient mieux »

Interrogée par BBC Sport pour savoir si son équipe méritait mieux dans ce match, Bompastor a déclaré : « Oui, je pense que nous pouvons probablement toutes le dire. En tant qu'équipe, nous avons livré une bonne performance. C'est difficile à dire quand on perd le match et qu'on encaisse trois buts, mais je pense que nous méritions mieux et davantage ce jour-là. »

L'entraîneuse de Chelsea était particulièrement furieuse à cause d'un but refusé, estimant que le coup de sifflet prématuré de l'arbitre avait empêché une intervention correcte du VAR. Évoquant le niveau général des arbitres, Bompastor a ajouté : « Ce n'était pas suffisant. Quand on joue un quart de finale de la Ligue des champions, il faut avoir les meilleurs arbitres. Surtout quand on dispose du VAR. Je trouve ça fou que les buts qui nous ont été refusés étaient en réalité des buts valables. L’arbitre a sifflé avant que le VAR ne vérifie la décision. Quand on sait que le VAR est là, on accorde le but, et si le but n’est pas valable parce qu’il y a une faute, on l’annule. Je pense donc que ce n’était pas suffisant. Peut-être que les gens vont penser que je dis ça parce que je suis mauvais perdant et qu'on a perdu le match. Il faut rendre hommage à Arsenal, ils ont gagné le match et ça ne me dérange pas, ce n'est pas ma principale préoccupation, mais à ce niveau, ça doit être bien mieux.