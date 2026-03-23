Sonia Bompastor assure que Chelsea restera « ambitieuse » alors que les contrats de Millie Bright et Sam Kerr touchent à leur fin

S'adressant aux médias lors de sa conférence de presse d'avant-match, Bompastor a fait le point sur la situation contractuelle de manière directe mais prudente. Elle a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les enjeux immédiats sur le terrain plutôt que sur les spéculations en dehors. « Évidemment, nous sommes en pourparlers avec les joueuses, mais je pense que ces discussions relèvent davantage de la sphère privée », a déclaré la manager aux journalistes. « Je pense qu'il est vraiment important pour nous de nous concentrer sur le match de demain. [Kerr et Bright] sont pour l’instant sous contrat avec Chelsea. Ce qui se passera à l’avenir ne m’appartient pas de le commenter pour l’instant. »