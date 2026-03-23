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Sonia Bompastor assure que Chelsea restera « ambitieuse » alors que les contrats de Millie Bright et Sam Kerr touchent à leur fin
Bompastor reste discret sur les départs
L'entraîneur principal de Chelsea a catégoriquement refusé de confirmer si Bright et Kerr resteraient au club au-delà de la fin de la saison en cours. Les contrats des deux joueuses arrivant à échéance cet été, les spéculations vont bon train quant à l'avenir de ce duo de choc et à leur départ éventuel. Malgré la menace de perdre deux joueuses phares qui ont marqué le succès du club au cours de la dernière décennie, la manager française a tenu à rassurer les supporters en affirmant que le club continuait sur sa lancée. Elle a souligné que les Blues continueraient à se battre pour remporter les plus grands titres du football mondial, quels que soient les changements de personnel.
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Des conversations privées sont en cours avec les joueurs
S'adressant aux médias lors de sa conférence de presse d'avant-match, Bompastor a fait le point sur la situation contractuelle de manière directe mais prudente. Elle a insisté sur la nécessité de se concentrer sur les enjeux immédiats sur le terrain plutôt que sur les spéculations en dehors. « Évidemment, nous sommes en pourparlers avec les joueuses, mais je pense que ces discussions relèvent davantage de la sphère privée », a déclaré la manager aux journalistes. « Je pense qu'il est vraiment important pour nous de nous concentrer sur le match de demain. [Kerr et Bright] sont pour l’instant sous contrat avec Chelsea. Ce qui se passera à l’avenir ne m’appartient pas de le commenter pour l’instant. »
La promesse d'une ambition sans faille pour Chelsea
La directrice tenait à recentrer le débat sur la vision à long terme du club et sur sa soif inébranlable de trophées. Soulignant ce point en réponse aux nombreuses spéculations concernant une éventuelle reconstruction de l'équipe, elle a adressé un message clair aux supporters au sujet de la saison à venir. « Je pense que ce qu'il faut surtout que les supporters retiennent, c'est que Chelsea restera très ambitieux [la saison prochaine] », a déclaré Bompastor.
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Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
Les Blues occupent actuellement la troisième place du classement de la Super League féminine avec 37 points après 18 matches, à neuf points du leader, Manchester City, et à un point du deuxième, Manchester United. Arsenal, quatrième, n'est qu'à deux points derrière, avec deux matchs en moins. Au niveau national et européen, un calendrier éprouvant les attend. Mardi, elles affronteront les Gunners lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, suivi d'un choc crucial en championnat contre Aston Villa dimanche. Elles recevront ensuite Arsenal pour le match retour européen mercredi, avant d'affronter Tottenham Hotspur en quarts de finale de la FA Cup.