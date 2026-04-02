Sonia Bompastor a des preuves ! Furieuse, l'entraîneuse de Chelsea sort son téléphone en plein milieu d'une interview après que Katie McCabe, d'Arsenal, n'ait pas été sanctionnée pour avoir tiré les cheveux d'Alyssa Thompson, alors que les Blues sont éliminées de la Ligue des champions

Frustrée par l'absence d'intervention de la VAR, Bompastor – qui avait été expulsée en cours de match pour ses protestations – a pris l'initiative sans précédent de sortir son smartphone lors d'une interview d'après-match. Elle s'en est servie pour repasser les images devant les caméras, insistant sur le fait que la tirade de cheveux flagrante infligée à sa jeune ailière américaine méritait un carton rouge direct.

« J'ai apporté mon téléphone avec moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, et ce n'est probablement pas habituel », a déclaré Bompastor en brandissant l'écran. « Mais si vous regardez cette vidéo – je ne sais pas si vous pouvez… Regardez, mais pour moi, c’est clairement un carton rouge pour la joueuse d’Arsenal. Elle tire les cheveux d’Alyssa. Je pense donc que, pour moi, c’est encore le VAR qui n’est pas capable de vérifier cette situation. Je ne sais pas pourquoi nous avons le VAR. »

Concernant la réaction de Thompson, telle que rapportée par la BBC, Bompastor a déclaré : « Elle pleurait. Elle fait de son mieux sur le terrain lors des deux matchs et ce n’est pas suffisant. Quand on joue au football et que quelqu’un vous tire les cheveux, c’est grave. Bien sûr, elle pleurait et était bouleversée par cette situation et par le résultat. »