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Sonia Bompastor a des preuves ! Furieuse, l'entraîneuse de Chelsea sort son téléphone en plein milieu d'une interview après que Katie McCabe, d'Arsenal, n'ait pas été sanctionnée pour avoir tiré les cheveux d'Alyssa Thompson, alors que les Blues sont éliminées de la Ligue des champions
Bompastor sort son téléphone pour dénoncer une erreur de la VAR
Les rêves européens des Blues se sont achevés sur une note douce-amère à Stamford Bridge. Malgré une victoire 1-0 ce soir-là grâce à un but de Sjoeke Nusken à la 94e minute, Chelsea s'est incliné 3-2 au score cumulé face à son rival londonien, Arsenal. Ce résultat a toutefois été éclipsé par un incident controversé impliquant McCabe et Thompson, qui a curieusement échappé à l'attention des arbitres.
Le manager de Chelsea, furieux, exige des explications
Frustrée par l'absence d'intervention de la VAR, Bompastor – qui avait été expulsée en cours de match pour ses protestations – a pris l'initiative sans précédent de sortir son smartphone lors d'une interview d'après-match. Elle s'en est servie pour repasser les images devant les caméras, insistant sur le fait que la tirade de cheveux flagrante infligée à sa jeune ailière américaine méritait un carton rouge direct.
« J'ai apporté mon téléphone avec moi. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, et ce n'est probablement pas habituel », a déclaré Bompastor en brandissant l'écran. « Mais si vous regardez cette vidéo – je ne sais pas si vous pouvez… Regardez, mais pour moi, c’est clairement un carton rouge pour la joueuse d’Arsenal. Elle tire les cheveux d’Alyssa. Je pense donc que, pour moi, c’est encore le VAR qui n’est pas capable de vérifier cette situation. Je ne sais pas pourquoi nous avons le VAR. »
Concernant la réaction de Thompson, telle que rapportée par la BBC, Bompastor a déclaré : « Elle pleurait. Elle fait de son mieux sur le terrain lors des deux matchs et ce n’est pas suffisant. Quand on joue au football et que quelqu’un vous tire les cheveux, c’est grave. Bien sûr, elle pleurait et était bouleversée par cette situation et par le résultat. »
La précision apportée par McCabe
Alors que la vidéo de l'altercation faisait le buzz, McCabe s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour donner sa version des faits. La défenseuse irlandaise a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune intention malveillante derrière ce contact, en publiant sur Instagram : « Je tiens simplement à préciser que je cherchais vraiment à attraper le maillot, je ne voudrais jamais tirer les cheveux de qui que ce soit. Tout mon respect à Thompson. »
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Et maintenant ?
Chelsea doit désormais panser ses blessures et se recentrer rapidement sur la Super League féminine et les compétitions de coupe nationales. Le club occupe actuellement la deuxième place de la WSL, à neuf points du leader, Manchester City, tandis qu'Arsenal se classe troisième avec 38 points, après avoir disputé deux matchs de moins. Les Blues affronteront Tottenham lundi prochain en quarts de finale de la FA Cup.