Pedro Sousa, directeur de la station Correio da Manha Radio, a affirmé lors de l’émission télévisée « Liga NOW » que les deux grands clubs lisboètes, le Sporting et le Benfica, s’intéressent à Palhinha.
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Son transfert est une « priorité absolue ». Deux grands clubs auraient déjà approché Joao Palhinha, du Bayern Munich
Alors que Benfica s’est renseigné sur un éventuel transfert estival, le retour de Palhinha au Sporting constituerait, d’après Sousa, une « priorité absolue ». Le milieu de terrain de 30 ans souhaiterait revenir au Portugal pour se rapprocher de ses enfants.
Prêté par le FC Bayern à Tottenham Hotspur, le milieu de terrain a longtemps été l’un des joueurs les plus réguliers de l’équipe londonienne, malgré une saison difficile. Son avenir demeure toutefois incertain.
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Tottenham dispose d’une option d’achat pour recruter Joao Palhinha.
En 2024, Palhinha quitte le FC Fulham pour rejoindre le FC Bayern pour 51 millions d'euros, à la demande de l'ancien entraîneur Thomas Tuchel. Problème : à son arrivée, Tuchel avait déjà quitté le club. Sous les ordres de Vincent Kompany, Palhinha n’a joué qu’un rôle secondaire, ce qui l’a poussé à retourner à Londres sous forme de prêt après une seule saison. Les Spurs ont versé des frais de prêt de cinq millions d’euros et obtenu une option d’achat de 25 millions.
Le début de saison fut prometteur : jusqu’en novembre, le Portugais était titulaire et compilait les points, tandis que les Spurs luttaient pour le haut du tableau en Premier League et en Ligue des champions. Mais, après la chute vertigineuse de l’équipe, Palhinha a perdu son statut et est devenu un simple joker.
« La situation est évidemment complexe au sein du club en ce moment, mais Joao est un battant », déclarait mi-avril Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. En raison de l’incertitude concernant le championnat dans lequel le club jouera la saison prochaine, il est actuellement « difficile de se prononcer concrètement sur son avenir », ajoutait Freund, tout en rappelant que « Tottenham connaît parfaitement sa valeur ».
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Joao Palhinha a débuté sa carrière professionnelle au Sporting CP.
Selon Sky, les Spurs pourraient bel et bien envisager un transfert définitif, mais ils souhaiteraient renégocier l’option d’achat de 25 millions d’euros, ce que le FC Bayern serait prêt à accepter.
Pour Palhinha, ce scénario n’est toutefois réaliste que si les Spurs se maintiennent en Premier League, ce que les dirigeants munichois doivent désormais espérer de tout cœur. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2028, le milieu portugais perçoit un salaire estimé à dix millions d’euros par an ; une somme que le club bavarois souhaiterait économiser, Palhinha n’ayant plus aucun projet sportif à Munich.
Un retour au Sporting CP, où il a évolué de 2013 à 2022 (avec trois périodes de prêt), pourrait donc le séduire. C’est là qu’il a été formé, fait ses débuts professionnels et remporté un titre de champion, avant de rejoindre Fulham pour près de 25 millions d’euros.
Les ventes record du FC Bayern
Joueurs Poste Cédé à Année Indemnité de transfert Matthijs de Ligt Défenseur Manchester United 2024 45 millions d’euros Lucas Hernandez Défense PSG 2023 45 millions d’euros Robert Lewandowski Attaque FC Barcelone 2022 45 millions d’euros Douglas Costa, attaquant. Attaquant Juventus 2018 40 millions d’euros Ryan Gravenberch Milieu de terrain Liverpool FC 2023 40 millions d’euros