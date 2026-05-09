Son transfert est une « priorité absolue ». Deux grands clubs auraient déjà approché Joao Palhinha, du Bayern Munich

En 2024, Palhinha quitte le FC Fulham pour rejoindre le FC Bayern pour 51 millions d'euros, à la demande de l'ancien entraîneur Thomas Tuchel. Problème : à son arrivée, Tuchel avait déjà quitté le club. Sous les ordres de Vincent Kompany, Palhinha n’a joué qu’un rôle secondaire, ce qui l’a poussé à retourner à Londres sous forme de prêt après une seule saison. Les Spurs ont versé des frais de prêt de cinq millions d’euros et obtenu une option d’achat de 25 millions.

Le début de saison fut prometteur : jusqu’en novembre, le Portugais était titulaire et compilait les points, tandis que les Spurs luttaient pour le haut du tableau en Premier League et en Ligue des champions. Mais, après la chute vertigineuse de l’équipe, Palhinha a perdu son statut et est devenu un simple joker.

« La situation est évidemment complexe au sein du club en ce moment, mais Joao est un battant », déclarait mi-avril Christoph Freund, directeur sportif du Bayern. En raison de l’incertitude concernant le championnat dans lequel le club jouera la saison prochaine, il est actuellement « difficile de se prononcer concrètement sur son avenir », ajoutait Freund, tout en rappelant que « Tottenham connaît parfaitement sa valeur ».