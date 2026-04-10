Selon RMC Sport, le nom de cet homme de 57 ans figure sur la short-list des candidats au poste d’entraîneur principal pour la saison prochaine.
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Son téléphone ne cesse de sonner « depuis des mois » ! Le Real Madrid envisagerait de recruter un entraîneur de renom
Après 14 ans à la tête de l’équipe de France, le départ de Deschamps cet été est acté depuis plusieurs mois. Il quittera ses fonctions après la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, date à laquelle son contrat avec la FFF arrivera à échéance. L’ancien milieu de terrain avait déjà annoncé cette décision début 2025.
Peu après, il a précisé qu’il ne quittait que son poste de sélectionneur, ajoutant : « Je mets fin à une longue et merveilleuse période, mais je ne prends pas ma retraite. La période qui suivra sera différente et très bonne.» Il précise toutefois qu’il ne rejoindra pas une autre fédération : « Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne m’imagine pas être sélectionneur d’une autre nation. Je ne m’imagine pas être sur le banc au son d’un autre hymne.»
- AFP
Didier Deschamps a entraîné Monaco, la Juventus et Marseille
Deschamps a entamé sa carrière d’entraîneur en 2001 à l’AS Monaco et a surpris en conduisant le club de la Principauté jusqu’en finale de la Ligue des champions 2004. En 2006, il a pris les rênes de la Juventus, qu’il avait déjà menée comme capitaine, et a permis au club, touché par le scandale du Calciopoli, de remonter de Serie B vers l’élite italienne. Entre 2009 et 2012, il dirige l’Olympique de Marseille avant de prendre les rênes des Bleus. Son plus grand succès reste la victoire en Coupe du monde 2018 en Russie, suivie, trois ans plus tard, d’un nouveau triomphe en Ligue des Nations.
Un éventuel transfert au Real Madrid pourrait toutefois entraîner un retournement de situation : Zinédine Zidane, ancien mentor des Merengues, devrait en effet lui succéder à la tête des Bleus.
Actuellement, le Real est dirigé par Álvaro Arbeloa, entraîneur de l’équipe réserve, qui a remplacé Xabi Alonso en début d’année après le limogeage de ce dernier. La durée de son intérim n’a pas été précisée. Mais, menacé par une saison sans titre, le président Florentino Pérez pourrait être tenté de recruter un nouvel entraîneur pour son effectif étoilé.
Jürgen Klopp, ex-coach de Liverpool, a longtemps été présenté comme le candidat le plus sérieux, mais il a formellement démenti. Les noms de Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, et de Massimiliano Allegri, mentor de l’AC Milan, circulent également.
Si le Real Madrid concrétisait son intérêt pour Didier Deschamps, le club merengue, recordman de victoires en Ligue des champions, ne serait pas seul en lice. Selon RMC Sport, les téléphones du sélectionneur français et de ses conseillers « sonnent sans arrêt depuis des mois ».
En fin d’année dernière, l’Arabie saoudite aurait tenté de le séduire à coups de sommes colossales, mais cette piste ne l’intéresserait pas. D’autres bruits évoquent même un retour sur le banc de la Juventus.
- Getty
Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus
Jeux 177 victoires Victoires 115 matches nuls Matchs nuls 32 défaites Défaites 30 Différence de buts 380:167 Moyenne de points 2,13 Titre 2