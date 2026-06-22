AFP
Traduit par
« Son retour peut encore beaucoup apporter ! » - Lucas Paquetá se félicite de la présence de Neymar, qu’il juge « très important », lors de l’entraînement du Brésil juste avant le match décisif de la Coupe du monde contre l’Écosse
- AFP
Neymar fait son retour pour redonner de l'élan à la Seleção
Neymar n’a pas encore disputé la moindre rencontre de la Coupe du monde 2026, ayant été écarté des feuilles de match pour le match nul 1-1 contre le Maroc et la victoire 3-0 face à Haïti. Toutefois, sa présence à l’entraînement a considérablement reboosté le groupe, qui vise la première place du groupe. Paquetá, lors d’une conférence de presse dimanche, a exprimé l’enthousiasme de l’équipe quant au retour de son joueur emblématique.
« Nous sommes tous très heureux de le voir s'entraîner et de le retrouver sur le terrain avec nous. Neymar est un joueur très important pour l'équipe nationale brésilienne », a déclaré Paquetá aux journalistes. « Il a un parcours extraordinaire sous ce maillot et il peut encore beaucoup nous aider. Nous sommes ravis de son retour et nous espérons qu'il sera disponible dès que possible pour apporter sa contribution à l'équipe. »
- AFP
Trouver un successeur à Raphinha
Si le retour de Neymar constitue une bonne nouvelle pour le Brésil, la Seleção doit néanmoins faire sans l’ailier du FC Barcelone Raphinha, tenu à l’écart par une lésion aux ischio-jambiers. L’absence de l’ancien joueur de Leeds United, dont la date de retour demeure incertaine, affecte la fluidité offensive de l’équipe. Paquetá a toutefois assuré que tout le groupe se mobilisait pour soutenir son coéquipier durant sa rééducation.
« Pour l’instant, il bénéficie du soutien de tout le groupe. Nous sommes à ses côtés et nous ferons tout notre possible pour l’aider pendant sa convalescence », a déclaré la star de Flamengo à propos de la situation de Raphinha. « C’est quelqu’un qui travaille très dur et je suis sûr qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour revenir dès que possible. Quant à son importance, il n’y a pas grand-chose à ajouter. Il sort de saisons extraordinaires et a également beaucoup progressé en équipe nationale. »
Menace de « Respect for Scotland »
Quintuple championne du monde, la Seleção brésilienne aborde son rendez-vous au Miami Stadium avec humilité. Malgré l’écart de palmarès, Paquetá a rapidement écarté toute idée de complaisance. L’Écosse, qui rêve d’atteindre pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale, pourrait d’ailleurs valider son billet en cas de résultat positif face aux géants sud-américains. Le milieu de terrain, ancien de West Ham, reste donc méfiant à l’égard du groupe de Steve Clarke.
« Toutes les équipes présentes à la Coupe du monde méritent le respect. Il faut les étudier et se préparer au mieux pour les affronter », explique l’ancien milieu de terrain de West Ham. « Nous avons un grand respect pour l’Écosse, mais nous savons aussi que nous devons jouer notre jeu et suivre les consignes de l’entraîneur. Quel que soit l’adversaire, notre objectif à chaque match est de gagner. »
- AFP
Tous les regards sont tournés vers les phases à élimination directe.
Le Brésil occupe actuellement la première place du groupe C avec quatre points, mais la course à la qualification reste serrée. Seule une victoire leur garantira de conserver la première place, le Maroc, leur principal rival et actuellement co-leader, devant affronter Haïti, déjà éliminé. En vue des huitièmes de finale, la Seleção peaufine donc son jeu après un départ en dents de scie. Si Neymar est déclaré apte, ce sera sa première sortie officielle avec le Brésil depuis 2023.