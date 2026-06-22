Neymar n’a pas encore disputé la moindre rencontre de la Coupe du monde 2026, ayant été écarté des feuilles de match pour le match nul 1-1 contre le Maroc et la victoire 3-0 face à Haïti. Toutefois, sa présence à l’entraînement a considérablement reboosté le groupe, qui vise la première place du groupe. Paquetá, lors d’une conférence de presse dimanche, a exprimé l’enthousiasme de l’équipe quant au retour de son joueur emblématique.

« Nous sommes tous très heureux de le voir s'entraîner et de le retrouver sur le terrain avec nous. Neymar est un joueur très important pour l'équipe nationale brésilienne », a déclaré Paquetá aux journalistes. « Il a un parcours extraordinaire sous ce maillot et il peut encore beaucoup nous aider. Nous sommes ravis de son retour et nous espérons qu'il sera disponible dès que possible pour apporter sa contribution à l'équipe. »