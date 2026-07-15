« Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Par son profil, il correspond tout à fait à l'esprit du Bayern », a expliqué Sagnol. « Il a un super caractère, il travaille dur et s'est très bien développé sur le plan technique. »

Au milieu d’un effectif parisien où brillent déjà Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz, le jeune talent a souvent dû se contenter du banc, une situation qui, selon l’ancien latéral droit, pourrait l’inciter à chercher un nouveau défi.

« S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait avoir envie de changer de club », a déclaré l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale géorgienne, qui a toutefois souligné qu’un transfert serait une opération coûteuse : « Cela dit, il coûterait très cher. »