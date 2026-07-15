Dans une interview accordée au magazine « Sport Bild », l'ancien joueur professionnel du club le plus titré d'Allemagne a souligné que ce milieu de terrain de 20 ans correspondait parfaitement au profil recherché par le club munichois et que le FCB devrait donc absolument envisager de le recruter.
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« Son profil correspond tout à fait à celui du FCB » : le FC Bayern Munich se verrait proposer le transfert d’une star du PSG
« Je suis un grand fan de Warren Zaire-Emery. Par son profil, il correspond tout à fait à l'esprit du Bayern », a expliqué Sagnol. « Il a un super caractère, il travaille dur et s'est très bien développé sur le plan technique. »
Au milieu d’un effectif parisien où brillent déjà Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz, le jeune talent a souvent dû se contenter du banc, une situation qui, selon l’ancien latéral droit, pourrait l’inciter à chercher un nouveau défi.
« S’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait avoir envie de changer de club », a déclaré l’actuel sélectionneur de l’équipe nationale géorgienne, qui a toutefois souligné qu’un transfert serait une opération coûteuse : « Cela dit, il coûterait très cher. »
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Le recrutement de Zaire-Emery coûterait très cher au FC Bayern.
Selon transfermarkt.de, la valeur de Zaire-Emery s’élève à 80 millions d’euros ; par ailleurs, son contrat avec le Paris Saint-Germain court encore sur le long terme (jusqu’en 2029). Le PSG se trouverait donc dans une position de négociation confortable.
Selon Sagnol, la perspective d’évoluer aux côtés de ses partenaires en équipe de France, Michael Olise et Dayot Upamecano, pourrait toutefois inciter le jeune joueur de 20 ans à rejoindre Munich.
Sagnol s’enthousiasme surtout à propos de l’attaquant courtisé par le Real Madrid : « Olise est encore jeune et pourra toujours rejoindre le Real dans quelques années. Il sait ce qu’il a à Munich : un environnement formidable, des coéquipiers géniaux, un excellent entraîneur. Olise a l’air très heureux au FC Bayern. »
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