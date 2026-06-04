Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, l’Espagnol Carles Martinez devrait être nommé nouvel entraîneur de la Werkself.
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Son nom ne figurait sur aucune liste ! Une surprise de taille dans la quête d’un nouvel entraîneur pour le Bayer Leverkusen
Son arrivée surprend, puisque son nom n’avait pas été évoqué à Leverkusen. Âgé de 42 ans, il reste relativement discret sur la scène internationale. Ces trois dernières années, il a entraîné le FC Toulouse en Ligue 1, faisant ses débuts comme entraîneur principal. Son contrat expirant fin juin, il est libre de s’engager.
Né à Barcelone, il a d’abord exercé comme formateur à l’Espanyol puis au Barça, où il a dirigé l’équipe U16 de 2018 à 2019. Après des expériences au Qatar et au Koweït, il est arrivé à Toulouse fin 2022 comme entraîneur adjoint avant d’être promu à la tête de l’équipe première un peu plus de six mois plus tard.
Sous sa direction, le club toulousain a conclu les trois dernières saisons aux 11e, 10e et 9e places.
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La quête d’un nouvel entraîneur principal s’avère laborieuse pour le Bayer Leverkusen.
Depuis plusieurs semaines, le Bayer Leverkusen cherche un nouvel entraîneur pour son équipe première. Kasper Hjulmand, 54 ans, devrait être limogé malgré un contrat courant jusqu’en 2027, après avoir manqué la qualification en Ligue des champions. La quête d’un successeur s’est toutefois heurtée à plusieurs obstacles pour les dirigeants Fernando Caro, 61 ans, et Simon Rolfes, 44 ans.
Le compatriote de Martinez, Andoni Iraola (43 ans), était considéré comme le candidat idéal. Ce dernier quitte l’AFC Bournemouth après trois saisons couronnées de succès. Cependant, après le limogeage d’Arne Slot par le FC Liverpool ce week-end, Iraola s’est imposé comme le successeur de choix. Un accord aurait désormais été trouvé, et l’annonce de cette collaboration est attendue dans les prochains jours.
Parallèlement, l’espoir placé en Iraola a poussé l’ancien joueur de l’Atlético Filipe Luis, également pressenti, à choisir l’AS Monaco. L’absence de licence UEFA Pro a toutefois compté : sans autorisation spéciale, les Monégasques risquent une amende de 25 000 euros par match si Filipe Luis siège sur le banc.
Oliver Glasner (51 ans, qui quitte Crystal Palace) ne souhaite pas revenir en Bundesliga et négocie avec l’AC Milan. Selon Sport Bild, l’ancien entraîneur du Real, Álvaro Arbeloa, s’est proposé à Leverkusen sans convaincre les dirigeants. Enfin, Michel (50 ans) quitte le FC Gérone pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.
Le choix de l’entraîneur constitue un véritable « critère éliminatoire » pour le joueur convoité Kennet Eichhorn.
Carro et Rolfes sont donc contraints d'accélérer : leur calendrier prévoit toujours de présenter d'ici la fin de la semaine le futur entraîneur, chargé de préparer la saison à venir. Ce projet pourrait néanmoins aboutir.
Cette quête se fait d’autant plus pressante que le club courtise le jeune prodige Kennet Eichhorn, actuellement au Hertha BSC. Plusieurs formations se disputent le joueur de 16 ans. Selon le magazine kicker, le Bayer disposerait en principe de « bonnes chances » de recruter Eichhorn. Toutefois, ces chances s’amenuisent tant que la question de l’entraîneur reste en suspens. Ce dossier constituerait même un « critère rédhibitoire », car le jeune joueur refuse de s’engager dans un club où l’identité du futur coach n’est pas encore connue.