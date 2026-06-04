Son nom ne figurait sur aucune liste ! Une surprise de taille dans la quête d’un nouvel entraîneur pour le Bayer Leverkusen

Son arrivée surprend, puisque son nom n’avait pas été évoqué à Leverkusen. Âgé de 42 ans, il reste relativement discret sur la scène internationale. Ces trois dernières années, il a entraîné le FC Toulouse en Ligue 1, faisant ses débuts comme entraîneur principal. Son contrat expirant fin juin, il est libre de s’engager.

Né à Barcelone, il a d’abord exercé comme formateur à l’Espanyol puis au Barça, où il a dirigé l’équipe U16 de 2018 à 2019. Après des expériences au Qatar et au Koweït, il est arrivé à Toulouse fin 2022 comme entraîneur adjoint avant d’être promu à la tête de l’équipe première un peu plus de six mois plus tard.

Sous sa direction, le club toulousain a conclu les trois dernières saisons aux 11e, 10e et 9e places.