« Son intelligence de jeu est d’un tout autre niveau » : Harry Kane impressionne Jürgen Klopp grâce à une astuce très particulière sur un penalty

Voici l’élément clé de l’histoire : et si Harry Kane avait volontairement manqué son premier penalty ? Ce scénario, aussi surprenant soit-il, renvoie à la dernière édition de la Ligue des champions. Lors du match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame, l’attaquant s’était présenté devant le but à la 25e minute, avait hésité, puis avait vu sa tentative repoussée par le gardien.

Mais comme le gardien de l’Atalanta, Marco Sportiello, se trouvait sur la ligne au moment du tir de Kane, ce dernier a pu retenter sa chance. Et tout comme aujourd’hui contre la Croatie et Livakovic, il a converti ce deuxième tir avec un sang-froid à toute épreuve. Après la victoire contre Bergame, Kane a expliqué que cet échec lors de la première tentative faisait partie de son plan. « Avant le match, j’avais remarqué qu’il aimait se placer à la limite de la ligne de but. Je savais qu’il avancerait si je prenais mon temps », avait alors expliqué Kane dans la zone mixte. « C’est exactement ce qui s’est passé. La deuxième fois, c’était un jeu psychologique – et je m’y étais préparé. »

Et cette fois ? Le ralenti montre que Livakovic effectue un léger bond lorsque Kane feinte. Lorsque le gardien a repris appui, il se trouvait bien ces quelques centimètres devant la ligne. « Son intelligence de jeu est d’un autre niveau, il avait anticipé cela », a commenté Jürgen Klopp sur MagentaTV, saluant le buteur, qui a ensuite inscrit le 2-1 d’une superbe tête.

À noter : Kane ne manque un penalty que s’il le décide – ou si, comme lors d’un match de Bundesliga à Wolfsburg, le point de penalty a été déplacé avant la rencontre.

Presque : en Coupe d’Allemagne contre Wehen Wiesbaden, il a manqué son tir sans obtenir de seconde chance. Lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kane a également expédié son penalty dans les nuages à la 84^e minute, alors que l’Angleterre menait 2-1 face à la France. Les Three Lions ont été éliminés. Mais 2022 est du passé, et ce tir manqué est resté l’une des deux exceptions qui confirment la règle.