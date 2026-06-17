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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduit par

« Son intelligence de jeu est d’un tout autre niveau » : Harry Kane impressionne Jürgen Klopp grâce à une astuce très particulière sur un penalty

Coupe du monde
FEATURES
Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
H. Kane
Bayern Munich

Grâce à ses deux buts inscrits lors du match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie, Harry Kane devient le meilleur buteur de son pays en Coupe du monde. Son premier but, qui a ouvert le score, a toutefois fait couler beaucoup d’encre : il a d’abord manqué un penalty avant de le convertir sur sa deuxième tentative. Certains experts estiment même que le capitaine anglais avait prévu ce scénario.

Nombreux sont les spectateurs, présents dans l’imposant stade de Dallas ou devant leur écran, qui ont eu du mal à croire leurs yeux lorsque Harry Kane a manqué son premier penalty face à Dominik Livakovic et à la Croatie, alors que le score était encore de 0-0 à la 10^e minute.

Pourtant, l’avant-centre du Bayern Munich est réputé pour sa fiabilité depuis le point de penalty. Mais, en raison d’un élan trop lent et d’un regard trop visible vers la cible, Kane a frappé faiblement, offrant à Livakovic une anticipation aisée et une parade décisive.


  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Alors que les cœurs des supporters anglais s’affolaient, Harry Kane a conservé son sang-froid après son premier tir repoussé. Le gardien Livakovic était alors à peine sur la ligne, le VAR a invalidé la réalisation et l’attaquant anglais a immédiatement obtenu une seconde chance. Cette fois, il a expédié le ballon dans les filets d’un coup de pied puissant et parfaitement placé. Il a de nouveau visé le même angle, mais cette fois sans ralentir son élan, avec puissance et une précision redoutable.


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  • Harry Kane ne manque ses penalties (presque toujours) que volontairement.

    Voici l’élément clé de l’histoire : et si Harry Kane avait volontairement manqué son premier penalty ? Ce scénario, aussi surprenant soit-il, renvoie à la dernière édition de la Ligue des champions. Lors du match retour des huitièmes de finale contre l’Atalanta Bergame, l’attaquant s’était présenté devant le but à la 25e minute, avait hésité, puis avait vu sa tentative repoussée par le gardien.

    Mais comme le gardien de l’Atalanta, Marco Sportiello, se trouvait sur la ligne au moment du tir de Kane, ce dernier a pu retenter sa chance. Et tout comme aujourd’hui contre la Croatie et Livakovic, il a converti ce deuxième tir avec un sang-froid à toute épreuve. Après la victoire contre Bergame, Kane a expliqué que cet échec lors de la première tentative faisait partie de son plan. « Avant le match, j’avais remarqué qu’il aimait se placer à la limite de la ligne de but. Je savais qu’il avancerait si je prenais mon temps », avait alors expliqué Kane dans la zone mixte. « C’est exactement ce qui s’est passé. La deuxième fois, c’était un jeu psychologique – et je m’y étais préparé. »

    Et cette fois ? Le ralenti montre que Livakovic effectue un léger bond lorsque Kane feinte. Lorsque le gardien a repris appui, il se trouvait bien ces quelques centimètres devant la ligne. « Son intelligence de jeu est d’un autre niveau, il avait anticipé cela », a commenté Jürgen Klopp sur MagentaTV, saluant le buteur, qui a ensuite inscrit le 2-1 d’une superbe tête.

    À noter : Kane ne manque un penalty que s’il le décide – ou si, comme lors d’un match de Bundesliga à Wolfsburg, le point de penalty a été déplacé avant la rencontre.

    Presque : en Coupe d’Allemagne contre Wehen Wiesbaden, il a manqué son tir sans obtenir de seconde chance. Lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Kane a également expédié son penalty dans les nuages à la 84^e minute, alors que l’Angleterre menait 2-1 face à la France. Les Three Lions ont été éliminés. Mais 2022 est du passé, et ce tir manqué est resté l’une des deux exceptions qui confirment la règle.

  • Harry Kane rejoint Gary Lineker au sommet des buteurs anglais de l’histoire de la Coupe du monde.

    Avec ses deux buts dès l’entrée en matière, Kane a égalé Gary Lineker, meilleur buteur anglais de l’histoire de la Coupe du monde. Comme son aîné, il totalise désormais dix réalisations dans l’épreuve.

    En 2018, lors de la Coupe du monde en Russie, Kane avait terminé meilleur buteur avec six réalisations ; en 2022, au Qatar, il n’en avait inscrit que deux, performance plus discrète, dont une lors du quart de finale perdu contre la France, notamment à cause de son penalty manqué.