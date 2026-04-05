Son Heung-min confronté à des attentes « irréalistes » en MLS alors que la superstar du LAFC égale le record de passes décisives détenu par Lionel Messi

La superstar du LAFC, Son Heung-min, a fait taire tous les détracteurs qui mettaient en doute son impact en Amérique du Nord en égalant un record remarquable de la MLS détenu par Lionel Messi, de l'Inter Miami.

Lors d'une victoire écrasante 6-0 contre Orlando City, l'ancien capitaine de Tottenham Hotspur a délivré quatre passes décisives au cours des 39 premières minutes de jeu, devenant ainsi le deuxième joueur de l'histoire de la ligue à enregistrer quatre passes décisives ou plus en une seule mi-temps.

La magistrale prestation du meneur de jeu de 33 ans a permis à son coéquipier Denis Bouanga de s'épanouir, le duo ravivant la complicité qui caractérise l'attaque du LAFC depuis l'arrivée de Son en provenance de la Premier League l'été dernier.

Bien que Son soit toujours à la recherche de son premier but de la saison 2026, sa domination en tant que principal passeur de la ligue a permis aux Black and Gold de rester en tête de la Conférence Ouest et de s'imposer comme l'équipe à battre cette saison.



