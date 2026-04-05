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Son Heung-min confronté à des attentes « irréalistes » en MLS alors que la superstar du LAFC égale le record de passes décisives détenu par Lionel Messi
Son égale le record de Messi lors de la victoire écrasante à Orlando
La superstar du LAFC, Son Heung-min, a fait taire tous les détracteurs qui mettaient en doute son impact en Amérique du Nord en égalant un record remarquable de la MLS détenu par Lionel Messi, de l'Inter Miami.
Lors d'une victoire écrasante 6-0 contre Orlando City, l'ancien capitaine de Tottenham Hotspur a délivré quatre passes décisives au cours des 39 premières minutes de jeu, devenant ainsi le deuxième joueur de l'histoire de la ligue à enregistrer quatre passes décisives ou plus en une seule mi-temps.
La magistrale prestation du meneur de jeu de 33 ans a permis à son coéquipier Denis Bouanga de s'épanouir, le duo ravivant la complicité qui caractérise l'attaque du LAFC depuis l'arrivée de Son en provenance de la Premier League l'été dernier.
Bien que Son soit toujours à la recherche de son premier but de la saison 2026, sa domination en tant que principal passeur de la ligue a permis aux Black and Gold de rester en tête de la Conférence Ouest et de s'imposer comme l'équipe à battre cette saison.
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Dos Santos fustige des attentes « irréalistes »
Malgré le caractère historique de cette performance, l'entraîneur Marc Dos Santos s'est empressé de défendre son joueur phare face à ceux qui attendent du vétéran qu'il marque au même rythme effréné qu'à Londres. « Sonny a été incroyable », a déclaré Dos Santos après le match. « Il n'est pas obligé de marquer à chaque fois. Il doit aider l'équipe, et c'est ce qu'il fait, donc je vois les choses différemment. »
L'entraîneur a été impressionné par l'efficacité redoutable dont a fait preuve le Sud-Coréen en première mi-temps au BMO Stadium. Dos Santos a ajouté : « [Il a été] impliqué dans nos cinq buts en première mi-temps. Que demander de plus ? Si les gens pensent qu'il va marquer cinq buts à chaque match, c'est illusoire... Quelle performance en première mi-temps... Il a joué de manière féroce. »
Bouanga tire profit de la vision de Son
Denis Bouanga a été le principal bénéficiaire de l'incroyable vision de jeu de Son, inscrivant un triplé en seulement neuf minutes, entièrement grâce aux passes décisives du Sud-Coréen. Cet exploit lui a permis d'égaler le troisième triplé le plus rapide de l'histoire de la MLS, à égalité avec le record établi par Alejandro Moreno en 2004. La synergie offensive entre les deux joueurs a permis au LAFC de rester invaincu après six matches, tandis qu'Hugo Lloris a assuré la sécurité en défense avec six clean sheets consécutifs.
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L'attention se tourne désormais vers la gloire continentale
Après avoir consolidé leur domination nationale, le LAFC et Son se tournent désormais vers la Coupe des champions de la Concacaf et un quart de finale décisif contre Cruz Azul, l'un des poids lourds de la Liga MX. Le club de Los Angeles est déterminé à décrocher son premier titre continental après avoir échoué en finale en 2020 et 2023. Ce match en milieu de semaine constituera un test de taille pour son effectif de stars, qui devra trouver le juste équilibre entre ses performances nationales et la quête d'un trophée qui lui échappe depuis longtemps.