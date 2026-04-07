Steven Gerrard, légende du LFC, voit en Michael Olise, du Bayern Munich, le successeur idéal de Mohamed Salah, qui quittera le FC Liverpool à la fin de la saison.
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Son départ serait un coup dur pour le Bayern Munich : Steven Gerrard recommande la superstar du FCB au FC Liverpool
« Si tu veux trouver un remplaçant à l'identique pour Salah, il y a très peu d'options disponibles », a souligné Gerrard sur talkSPORT, avant d'ajouter : « Olise serait l'un d'entre eux, je dirais. » L'ancien capitaine des Reds est toutefois conscient qu'il sera difficile de débaucher l'attaquant du Bayern : « Je ne pense pas qu'il soit disponible », a déclaré Gerrard.
Olise est sous contrat à Munich jusqu’en 2029. Il est donc très improbable que le FCB laisse partir l’un de ses joueurs clés cet été. « Ces rumeurs font sourire tout le monde au sein du club », avait récemment déclaré Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, au journal As à propos des spéculations sur un transfert d’Olise, qui est associé non seulement à Liverpool, mais aussi au Real Madrid et au FC Barcelone. « Il a encore trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à dire à ce sujet. Les gens viennent au stade pour des joueurs comme lui », a déclaré Rummenigge, mettant ainsi un terme aux rumeurs de départ d’Olise.
Selon les médias, Liverpool serait même prêt à débourser la coquette somme de 200 millions d’euros pour attirer Olise à Anfield Road. Le directeur sportif du FCB, Max Eberl, a toutefois récemment souligné dans le Sport Bild qu’à la Säbener Straße, on ne perdait « pas une seconde » à penser à un éventuel transfert d’Olise.
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Une entreprise vouée à l'échec pour Michael Olise ? Le FC Liverpool a besoin d'un remplaçant pour Salah cet été
Le joueur international français, arrivé en 2024 en provenance de Crystal Palace pour un transfert de 53 millions d'euros, est depuis longtemps devenu incontournable au Bayern. Au cours de la saison actuelle, Olise a déjà été directement impliqué dans 44 buts : il a marqué 16 fois lui-même et le joueur de 24 ans a délivré 28 passes décisives.
Olise est d'autant plus intéressant pour d'autres clubs de renommée mondiale comme Liverpool, d'autant plus que les Reds devront remplacer Salah, icône du club, cet été. L'Égyptien avait annoncé fin mars qu'il quitterait prématurément le champion d'Angleterre en titre à la fin de la saison, malgré un contrat valable jusqu'en 2027.
Depuis 2017, Salah était un gage de succès absolu pour Liverpool ; à ce jour, le joueur de 33 ans a inscrit 255 buts en 436 matchs pour les Reds. On ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière à partir de l'été – récemment, on a évoqué l'intérêt d'Al-Ittihad, en Arabie saoudite.
« Le service de recrutement de Liverpool va envisager plusieurs options. Il ne s'agit pas forcément de trouver un remplaçant à l'identique », Gerrard est convaincu que les Anglais présenteront un remplaçant adéquat pour Salah, malgré les efforts sans doute vains pour recruter Olise.
Michael Olise : ses statistiques au FC Bayern Munich
Matchs
Buts
Passes décisives
95
36
51