Son départ serait un coup dur pour le Bayern Munich : Steven Gerrard recommande la superstar du FCB au FC Liverpool

« Si tu veux trouver un remplaçant à l'identique pour Salah, il y a très peu d'options disponibles », a souligné Gerrard sur talkSPORT, avant d'ajouter : « Olise serait l'un d'entre eux, je dirais. » L'ancien capitaine des Reds est toutefois conscient qu'il sera difficile de débaucher l'attaquant du Bayern : « Je ne pense pas qu'il soit disponible », a déclaré Gerrard.

Olise est sous contrat à Munich jusqu’en 2029. Il est donc très improbable que le FCB laisse partir l’un de ses joueurs clés cet été. « Ces rumeurs font sourire tout le monde au sein du club », avait récemment déclaré Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern, au journal As à propos des spéculations sur un transfert d’Olise, qui est associé non seulement à Liverpool, mais aussi au Real Madrid et au FC Barcelone. « Il a encore trois ans de contrat – il n’y a rien d’autre à dire à ce sujet. Les gens viennent au stade pour des joueurs comme lui », a déclaré Rummenigge, mettant ainsi un terme aux rumeurs de départ d’Olise.

Selon les médias, Liverpool serait même prêt à débourser la coquette somme de 200 millions d’euros pour attirer Olise à Anfield Road. Le directeur sportif du FCB, Max Eberl, a toutefois récemment souligné dans le Sport Bild qu’à la Säbener Straße, on ne perdait « pas une seconde » à penser à un éventuel transfert d’Olise.