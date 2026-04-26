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Christian Guinin

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Son départ acté, la star du FC Bayern Munich, donnée partante, fournit pourtant des arguments en faveur d’un retournement de situation spectaculaire

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Mayence vs Bayern Munich
B. Ndiaye
N. Jackson

Grâce à une formidable remontée, le FC Bayern Munich a réussi, lors de la 31e journée de Bundesliga, à transformer un retard de 0-3 à la mi-temps face au 1. FSV Mayence 05 en une victoire 4-3. L'expérience de Kompany avec ses jeunes joueurs a pour la première fois complètement échoué, tandis qu'une équipe que tout le monde croyait morte ne baisse pas les bras.

À la veille de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi prochain, l’entraîneur du FC Bayern Munich, Vincent Kompany, a mené plusieurs essais face à Mayence : il a ainsi offert un premier départ à un jeune de 18 ans tout en s’appuyant, au final, sur un banc de qualité.

Les enseignements à retenir de la victoire bavaroise face à Mayence.

  • Le Bayern Munich l’emporte face à Mayence : Kompany se trompe pour la première fois avec « Jugend forscht »

    Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie en 1980-1981, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, tout juste intégré à l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

    Reste à savoir si ce record sera égalé, voire battu, lors des trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement de ses prédécesseurs des vingt dernières années par sa volonté d’intégrer des jeunes talents et de leur offrir un temps de jeu significatif chez les professionnels.

    Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le milieu sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première il y a environ deux semaines, lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli, avant d’accumuler quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart.

    « Il a mérité cette chance », a tranché Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par simple bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour certains, le moment est venu de les intégrer. »

    L’entraîneur du Bayern suit de près ce milieu de terrain de 18 ans, dont il apprécie particulièrement le profil, et ses coéquipiers ont rapidement été convaincus de son talent. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

    Contre les 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface suffit pour le déséquilibrer.

    Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé clarté et structure, avant de conclure par deux buts tardifs.

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    La victoire du Bayern Munich face à Mayence confirme une vérité du football : un but annoncé fait toujours la différence.

    Ces dernières semaines, Nicolas Jackson est resté relativement discret sous les projecteurs. Pourtant, alors que le Bayern a souvent dû puiser dans ses réserves offensives en raison des blessures temporaires de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof et même Harry Kane, le Colombien est demeuré en retrait dans la couverture médiatique.

    Pourtant, plusieurs occasions auraient permis de mettre en lumière le joueur de 24 ans, auteur de performances solides ces derniers temps. Dans le cadre des tâches fastidieuses de cette Bundesliga déjà remportée depuis des semaines et donc considérée comme acquise, Jackson s’est récemment imposé comme un buteur fiable et surtout régulier, qui a tout de même réussi à marquer deux buts et à délivrer une passe décisive au cours des 180 minutes contre St. Pauli et Stuttgart.

    À Mayence aussi, il a été aligné d’entrée et, bien qu’il ait peu touché le ballon durant les 45 premières minutes, il a ensuite lancé le festival offensif d’une belle reprise de volée en seconde période, avant de combiner avec Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala.

    L’image selon laquelle il serait l’un des plus grands « flops du Bayern » des dernières années ne correspond donc pas à la réalité. Avec dix buts et quatre passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, ses statistiques sont solides. En seulement 1 151 minutes jouées, il marque donc toutes les 115 minutes et participe à un but toutes les 82 minutes, rappelons-le, souvent en sortant du banc derrière Kane.

    La qualité de ses buts s’est par ailleurs améliorée : si, en début de saison, il se montrait surtout dangereux quand le Bayern menait déjà de trois ou quatre longueurs, il sait désormais peser dans les moments clés. Contre Mayence, il a lancé la remontée ; une semaine plus tôt, face au VfB, il avait déjà frappé le coup de grâce en inscrivant le 2-1 dans une phase de jeu chaotique.

    On s’étonne donc de la clarté avec laquelle de nombreux médias annonçaient déjà, il y a plusieurs semaines, un départ acté pour l’été. Rappelons que l’obligation d’achat de 65 millions d’euros ne se déclenchera pas, Jackson ne pouvant plus atteindre les 40 matchs nécessaires. L’option d’achat négociée ne sera pas non plus exercée, a confirmé le directeur sportif Max Eberl samedi soir sur le plateau du ZDF-Sportstudio.

    Un départ définitif semble donc inévitable, mais son avenir à Chelsea paraît tout aussi improbable. Pourquoi alors ne pas entamer des discussions ouvertes et négocier un transfert à un prix inférieur, d’autant que Kompany semble prêt à le soutenir ?

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    Le Bayern Munich a dominé Mayence : son axe offensif est en pleine effervescence.

    En raison de l’absence prolongée de Serge Gnabry, le secteur offensif du Bayern Munich se met presque en place de lui-même pour les rencontres cruciales restantes en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne. En pointe, Harry Kane est un titulaire indiscutable, tandis que sur les ailes, Luis Diaz et Michael Olise s’imposent comme des choix évidents. Au poste de numéro 10, récemment occupé par Gnabry, Jamal Musiala devrait logiquement prendre le relais.

    Le joueur de 23 ans, rétabli de sa fracture du péroné subie lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, retrouve peu à peu son rythme et se rapproche lentement mais sûrement de son meilleur niveau. Pour le Bayern, ce retour à la compétition intervient à un moment clé de la saison, où les alternatives sont limitées : outre Gnabry, Lennart Karl et Tom Bischof sont toujours à l’infirmerie, ne laissant que Nicolas Jackson et Raphael Guerreiro comme remplaçants confirmés.

    D’où l’importance cruciale d’une coordination irréprochable sur le terrain. Ce scénario s’est confirmé face à Mayence : entrés en jeu à la mi-temps, Olise, Kane et Musiala ont immédiatement combiné leurs efforts pour percer les lignes adverses. Des une-deux précis, des feintes bien senties et des déplacements intelligents leur ont permis de renverser la vapeur, transformant un retard de 3-0 à la pause en une victoire 4-3.

    Cette performance pourrait bien constituer la répétition générale parfaite avant le duel contre le PSG. Certes, le club parisien n’est pas vraiment comparable aux Rhénans sur le plan du niveau de jeu, mais les combinaisons du trio bavarois devraient tout de même donner des maux de tête aux Parisiens lors de l’analyse vidéo.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain vs FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern vs Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

Ligue des Champions
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