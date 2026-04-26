Son départ acté, la star du FC Bayern Munich, donnée partante, fournit pourtant des arguments en faveur d’un retournement de situation spectaculaire

Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie en 1980-1981, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, tout juste intégré à l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

Reste à savoir si ce record sera égalé, voire battu, lors des trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement de ses prédécesseurs des vingt dernières années par sa volonté d’intégrer des jeunes talents et de leur offrir un temps de jeu significatif chez les professionnels.

Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le milieu sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première il y a environ deux semaines, lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli, avant d’accumuler quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart.

« Il a mérité cette chance », a tranché Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par simple bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour certains, le moment est venu de les intégrer. »

L’entraîneur du Bayern suit de près ce milieu de terrain de 18 ans, dont il apprécie particulièrement le profil, et ses coéquipiers ont rapidement été convaincus de son talent. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

Contre les 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface suffit pour le déséquilibrer.

Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé clarté et structure, avant de conclure par deux buts tardifs.