En 2022, tout souriait à Phillips : il avait fait ses débuts en Premier League avec le club de son enfance, à Elland Road, et s’était imposé comme un élément clé des plans de Gareth Southgate en équipe nationale, ayant même été titularisé lors de la finale du Championnat d’Europe 2021.

Un transfert de 42 millions de livres (56 millions de dollars) l’éloigne de ses racines et le conduit de l’autre côté des Pennines, à Manchester. Il fait partie de l’équipe qui réalise le triplé (Premier League, FA Cup et Ligue des champions) lors de sa première saison à City, mais peine à convaincre pleinement l’exigeant Pep Guardiola de sa valeur.

Des prêts à West Ham puis à Ipswich lui ont permis de rester dans l’élite, mais son niveau de jeu a continué de baisser. Il est finalement redescendu en Championship avec Sheffield United lors de la saison 2025-2026.

Il n’a disputé que quatre matches avec les Blades, écopant d’un carton rouge lors de sa dernière apparition, le 22 février. De nouveaux problèmes physiques ont ensuite empêché le joueur de 30 ans de revenir sur le terrain, tandis que des questions délicates se posent quant à son avenir.