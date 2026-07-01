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« Son compte en banque est bien garni », pourtant Kalvin Phillips, le flop à 42 millions de livres de Manchester City, s’est entendu dire « personne ne veut de toi » par un ancien camarade de l’académie de Leeds
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Phillips a quitté Leeds pour Manchester City dans le cadre d'un transfert de 42 millions de livres sterling
En 2022, tout souriait à Phillips : il avait fait ses débuts en Premier League avec le club de son enfance, à Elland Road, et s’était imposé comme un élément clé des plans de Gareth Southgate en équipe nationale, ayant même été titularisé lors de la finale du Championnat d’Europe 2021.
Un transfert de 42 millions de livres (56 millions de dollars) l’éloigne de ses racines et le conduit de l’autre côté des Pennines, à Manchester. Il fait partie de l’équipe qui réalise le triplé (Premier League, FA Cup et Ligue des champions) lors de sa première saison à City, mais peine à convaincre pleinement l’exigeant Pep Guardiola de sa valeur.
Des prêts à West Ham puis à Ipswich lui ont permis de rester dans l’élite, mais son niveau de jeu a continué de baisser. Il est finalement redescendu en Championship avec Sheffield United lors de la saison 2025-2026.
Il n’a disputé que quatre matches avec les Blades, écopant d’un carton rouge lors de sa dernière apparition, le 22 février. De nouveaux problèmes physiques ont ensuite empêché le joueur de 30 ans de revenir sur le terrain, tandis que des questions délicates se posent quant à son avenir.
Que réservera l’avenir après ce prêt agité à Sheffield United ?
Interrogé sur le sujet, Kilgallon, ancien défenseur de Leeds, s'exprimant en exclusivité pour GOAL via un site spécialisé dans les offres de paris, a répondu avec autorité : « Ce n'est pas simple. C'est toujours un joueur, non ? On ne perd pas ses qualités, mais on perd de la vitesse. Son jeu consistait à se faufiler entre les adversaires, non ? Il avait certes du talent balle au pied, mais son rôle était de récupérer le ballon et de le redistribuer.
Son passage de Leeds United à Manchester City est certes impressionnant sur un CV, mais les trophées glanés là-bas lui doivent-ils vraiment quelque chose ? Il entre de temps en temps, tandis que son compte en banque, lui, se porte à merveille. Je suis sûr qu’il sort son vieux cigare et son vieux whisky quand il regarde ça. Je parie qu’il aime bien regarder ça. Mais peut-être que lorsqu’il y repensera à sa retraite, il se demandera si c’était le bon choix ? D’autres clubs le voulaient, où il aurait probablement pu disputer tous les matchs tout en restant le joueur clé.
« À Sheffield United, j’ai regardé quelques matchs. Je sais qu’il avait été absent longtemps et que ce n’est pas facile de revenir directement au plus haut niveau, d’être le joueur que l’on était il y a quatre ou cinq ans, mais j’ai trouvé qu’il avait l’air un peu apathique, qu’il avait un peu de mal à se déplacer.
Il n’a que 30 ans, ce qui n’est plus un âge canonique ; les joueurs vont souvent jusqu’à 35 ans aujourd’hui. Il doit donc se remettre au travail et, surtout, rester à l’abri des blessures. Le plus grand choc sera sans doute la différence de salaire. Je ne pense pas qu’il retrouvera les émoluments des cinq ou six dernières années : les clubs prennent un risque en misant sur lui, surtout Sheffield United. On voit bien que Chris Wilder l’apprécie. »
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Phillips a encore deux ans de contrat avec Manchester City.
Kilgallon a réagi en apprenant que Phillips est toujours sous contrat avec City jusqu’en 2028, ce qui donne au club un poids déterminant sur la suite des événements : « Il lui reste encore deux ans de contrat ? Oh mon Dieu, je croyais qu’il en avait fini là-bas !
Tout dépendra de la part de son salaire que les Citizens accepteront de prendre en charge, car il perçoit 150 000 livres par semaine. En général, Sheffield United ou tout autre club prêteur prendrait au moins la moitié de cette somme à sa charge, voire un peu plus. Mais débourser une telle somme est hors de question. Il faudrait que Manchester City prenne 80 % du salaire à sa charge ; c’est la seule issue. Reste alors une part comprise entre 20 000 et 25 000 livres.
« C’est une situation délicate pour lui. À mon avis, il va devoir s’asseoir avec Manchester City et leur dire : “Que pouvons-nous faire pour que je puisse à nouveau jouer ?” Car même s’il rapporte beaucoup d’argent, ce n’est pas une bonne période pour lui. On veut jouer, être en forme, être sur le terrain. Il va devoir trouver un accord avec Manchester City pour se remettre à jouer, car, avant même de s’en rendre compte, on a 33 ou 34 ans et plus personne ne veut de vous. »
Le rêve d'un retour à Leeds semble s'être évanoui
Le rêve d’un retour émouvant à Leeds semble s’être évanoui. Kilgallon revient sur un transfert qui était évoqué il y a quelques années : « Oui, c’est sûr. Ça aurait été génial, n’est-ce pas ? Il y a trois ans, on se disait presque : “Est-ce qu’il va revenir ?” Il était très apprécié là-bas.
« Ne vous méprenez pas, j’ai fait mon parcours au centre de formation, je suis un gars de Leeds, mais regardez les milieux de terrain de Leeds United aujourd’hui : [Anton] Stach, [Ethan] Ampadu… Il y a vraiment beaucoup de talent là-bas en ce moment. [Sean] Longstaff et les autres sont de véritables bêtes, ils sont excellents dans l’entrejeu. Si jamais il était allé à Leeds, il aurait certes apporté son expérience et son leadership dans le vestiaire, mais il n’aurait pas beaucoup joué. »
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Un avenir incertain pour un joueur comptant 31 sélections avec l'Angleterre
Selon plusieurs sources, Sheffield United, toujours dirigé par Wilder, envisagerait un nouveau prêt de Phillips. Ce dernier pourrait ainsi retrouver son niveau et sa condition physique dans le South Yorkshire, tout en aidant les Blades à concrétiser leur objectif de montée en Premier League pour la saison 2026-2027.
Problème : il n’a disputé que 46 matches au cours des trois dernières saisons, perdant du terrain en sélection anglaise, et pourrait peiner à susciter l’intérêt, tout en s’interrogeant sur la pertinence de son transfert très lucratif à Manchester City.