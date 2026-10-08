Évoquant ce qu’il faudrait pour concrétiser ce transfert, le dirigeant paraguayen a clairement indiqué que le choix final revenait au club et à ses supporters : « Cela dépend du président de Newell's, des gens de Newell's. Je pense que son cœur est là-bas. Mais nous avons besoin que Newell's se qualifie. »

Cette exigence de qualification met en lumière le principal obstacle pratique à un retour de conte de fées. Avec Messi engagé envers l’Inter Miami jusqu’à la fin de l’année 2028, un transfert reste encore lointain, ce qui signifie que Newell's doit d’abord prouver qu’il peut rivaliser régulièrement avec l’élite du continent.

Le club de Rosario occupe actuellement la sixième place du groupe A avec 17 points en 11 matches, et il devra remporter un titre national ou terminer dans le top 5 du classement cumulé pour décrocher une qualification en Copa Libertadores, plutôt que de devoir se contenter de la Copa Sudamericana, la compétition de deuxième rang.



