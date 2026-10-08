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« Son cœur est là-bas » : le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, alimente les spéculations sur une fin de carrière de Lionel Messi aux Newell's Old Boys
Le patron sud-américain courtise une légende
Le président de la CONMEBOL, Dominguez, a ouvertement évoqué la possibilité de voir Messi retourner dans son club formateur, Newell's, avant de prendre sa retraite. Présent dans les tribunes de l'Estadio Monumental au moment où le capitaine mettait fin à sa carrière internationale de 21 ans, Dominguez a qualifié l'attaquant né à Rosario de « véritable source de fierté pour l'Amérique du Sud ». Ces commentaires ont redonné du poids à l'espoir, ancien, de voir Messi boucler la boucle là où il a commencé à taper dans un ballon enfant.
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Le président évoque son rêve de Copa Libertadores
Sans faire mystère de son souhait de voir l’attaquant disputer la plus grande compétition de clubs d’Amérique du Sud avec Newell's, Dominguez a déclaré aux journalistes dans la zone mixte du Monumental : « Il n’y a rien de comparable à cela. C’est unique, et c’est quelque chose qu’il mérite de jouer. Si j’étais président d’un club, je ferais tout mon possible pour le faire venir ici. »
Interrogé sur la possibilité réelle d’un retour chargé d’émotion à Rosario, il a ajouté : « Pourquoi pas ? Son cœur est là-bas. »
L’obstacle de la qualification dicte un retour romantique
Évoquant ce qu’il faudrait pour concrétiser ce transfert, le dirigeant paraguayen a clairement indiqué que le choix final revenait au club et à ses supporters : « Cela dépend du président de Newell's, des gens de Newell's. Je pense que son cœur est là-bas. Mais nous avons besoin que Newell's se qualifie. »
Cette exigence de qualification met en lumière le principal obstacle pratique à un retour de conte de fées. Avec Messi engagé envers l’Inter Miami jusqu’à la fin de l’année 2028, un transfert reste encore lointain, ce qui signifie que Newell's doit d’abord prouver qu’il peut rivaliser régulièrement avec l’élite du continent.
Le club de Rosario occupe actuellement la sixième place du groupe A avec 17 points en 11 matches, et il devra remporter un titre national ou terminer dans le top 5 du classement cumulé pour décrocher une qualification en Copa Libertadores, plutôt que de devoir se contenter de la Copa Sudamericana, la compétition de deuxième rang.
- AFP
Retour aux affaires domestiques en Floride
Avec ses adieux à la sélection désormais derrière lui, Messi rentre immédiatement aux États-Unis pour boucler la saison régulière de MLS. Le joueur de 39 ans a pour tâche immédiate de gérer sa charge de travail alors que Miami se prépare à une exigeante campagne de play-offs. Tout retour romantique à Rosario reste fermement en suspens, l’attaquant étant pleinement concentré sur ses engagements en Floride.
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