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« Son club » - Brennan Johnson pourrait-il « rentrer chez lui » à Nottingham Forest alors que Crystal Palace chercherait à limiter les pertes sur son transfert record de 35 millions de livres sterling lors du mercato estival de 2026 ?
Bilan de Johnson à Crystal Palace : aucun but en 25 matchs
Johnson a remporté l'Europa League avec Tottenham la saison dernière, inscrivant le but décisif en finale contre Manchester United et mettant fin à 17 ans d'attente d'un titre majeur. Il a terminé l'exercice 2024-2025 en tant que meilleur buteur des Spurs avec 18 réalisations.
Mais l’ailier de 24 ans, malgré sa vivacité, a progressivement perdu sa place de titulaire. Conséquence : un transfert à l’autre bout de Londres pour un montant considérable. Johnson n’a pas encore pleinement justifié cet investissement.
Il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en 25 apparitions avec les Eagles, et sa contribution offensive s’est tarie. Il aura toutefois l’occasion de briller à nouveau sur la scène européenne lorsque Palace défiera le Rayo Vallecano en finale de la Ligue Europa Conférence.
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Le club londonien va-t-il étudier les offres concernant Johnson lors du prochain mercato ?
S’il devait jouer ce match, pourrait-il s’agir d’une sortie d’adieu ? Interrogé sur la possibilité que Crystal Palace cherche à limiter les pertes et à réinvestir ailleurs en cas d’offre intéressante pour Johnson, Morrison – dans une interview exclusive accordée à GOAL via Freebets.com – a déclaré : « Je ne sais pas, il vient tout juste d’arriver, non ? Il semble actuellement manquer de confiance et être loin du niveau affiché à Tottenham, où il était meilleur buteur et avait scoré en finale d’Europa League.
Quand il évoluait à Nottingham Forest, il prenait de vitesse les arrière latéraux avec une assurance qu’il semble aujourd’hui avoir perdue.
Je suis convaincu qu’il a du talent. Je ne crois pas que Palace le laissera partir après seulement quelques mois, mais le futur entraîneur devra absolument travailler avec lui. Il ne s’agit pas seulement de séances individuelles, car le groupe doit aussi être pris en compte ; il faut lui redonner confiance et le coacher.
« Je ne crois pas qu’ils le céderont cet été, mais je comprends votre question : il semble actuellement manquer de confiance. J’espère que le futur entraîneur saura tirer le meilleur de lui la saison prochaine. »
Forest pourrait-il tenter de rapatrier Johnson « à la maison » ?
Crystal Palace nommera un successeur à Oliver Glasner cet été, alors que l'Autrichien, vainqueur de la FA Cup et du Community Shield, cherche à tirer sa révérence en remportant un nouveau titre.
Interrogé sur la possibilité que Forest tente de tester la détermination du futur patron de Palace en soumettant une offre pour Johnson – après avoir vu un produit de son centre de formation marquer 29 buts pour le club et l’aider à remonter en Premier League avant de partir pour les Spurs en 2023 –, Morrison a ajouté : « Si Forest choisit cette voie et réunit les fonds nécessaires pour rapatrier Brennan Johnson, Palace pourrait tout à fait se dire : “Prenez l’argent et retournez à Forest”.
« Pour un joueur, il arrive parfois qu’un club soit plus qu’un simple employeur : c’est là qu’il se sent chez lui et qu’il exprime son meilleur niveau. C’est exactement ce qu’a fait Johnson à Forest. Il y a été exceptionnel, ce qui lui a valu son transfert à Tottenham ; d’autres clubs s’intéressaient aussi à lui grâce à ses buts, sa menace constante et sa capacité à créer des problèmes à chaque match, tout en prenant visiblement du plaisir sur le terrain. Actuellement, il ne prend probablement pas beaucoup de plaisir, car il ne joue pas régulièrement et ne peut donc pas montrer son vrai niveau.
« C’est dur pour lui. Et ce n’est pas facile pour un joueur de rentrer en jeu seulement vingt ou dix minutes et de tenter de trouver son rythme. C’est donc difficile. Personnellement, j’aimerais qu’il reste à Palace et j’espère que ça marchera pour lui. Mais s’il avait l’occasion de retourner à Forest, on peut comprendre pourquoi il partirait, car c’est son club, au fond. »
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Forest n'a pas encore trouvé de remplaçant capable d'apporter la même vivacité qu'Elanga sur les ailes.
Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2030, Johnson ne partira pas à moindre coût si des discussions officielles s’ouvrent. Une récente baisse de forme n’efface pas l’ensemble de ses performances passées.
Forest connaît le potentiel du natif de Nottingham et pourrait croire en sa capacité à raviver l’étincelle, les Reds ayant un urgent besoin de vitesse et de menace offensive sur les ailes après la vente d’Anthony Elanga à Newcastle en 2025 et l’absence d’un remplaçant à la mesure du vif Suédois.