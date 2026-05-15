« Son club » - Brennan Johnson pourrait-il « rentrer chez lui » à Nottingham Forest alors que Crystal Palace chercherait à limiter les pertes sur son transfert record de 35 millions de livres sterling lors du mercato estival de 2026 ?

Crystal Palace nommera un successeur à Oliver Glasner cet été, alors que l'Autrichien, vainqueur de la FA Cup et du Community Shield, cherche à tirer sa révérence en remportant un nouveau titre.

Interrogé sur la possibilité que Forest tente de tester la détermination du futur patron de Palace en soumettant une offre pour Johnson – après avoir vu un produit de son centre de formation marquer 29 buts pour le club et l’aider à remonter en Premier League avant de partir pour les Spurs en 2023 –, Morrison a ajouté : « Si Forest choisit cette voie et réunit les fonds nécessaires pour rapatrier Brennan Johnson, Palace pourrait tout à fait se dire : “Prenez l’argent et retournez à Forest”.

« Pour un joueur, il arrive parfois qu’un club soit plus qu’un simple employeur : c’est là qu’il se sent chez lui et qu’il exprime son meilleur niveau. C’est exactement ce qu’a fait Johnson à Forest. Il y a été exceptionnel, ce qui lui a valu son transfert à Tottenham ; d’autres clubs s’intéressaient aussi à lui grâce à ses buts, sa menace constante et sa capacité à créer des problèmes à chaque match, tout en prenant visiblement du plaisir sur le terrain. Actuellement, il ne prend probablement pas beaucoup de plaisir, car il ne joue pas régulièrement et ne peut donc pas montrer son vrai niveau.

« C’est dur pour lui. Et ce n’est pas facile pour un joueur de rentrer en jeu seulement vingt ou dix minutes et de tenter de trouver son rythme. C’est donc difficile. Personnellement, j’aimerais qu’il reste à Palace et j’espère que ça marchera pour lui. Mais s’il avait l’occasion de retourner à Forest, on peut comprendre pourquoi il partirait, car c’est son club, au fond. »