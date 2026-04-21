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« Son attitude était scandaleuse ! » - Alejandro Garnacho « a pris la grosse tête bien trop vite » à Manchester United, affirme l'ancien responsable du centre de formation Nicky Butt
Butt a supervisé la progression de Garnacho.
Butt a critiqué Garnacho après avoir supervisé son parcours à Manchester United. Âgé de 51 ans, l’ancien directeur du centre de formation des Red Devils estime que l’international argentin a grimpé les échelons trop vite et peine à répondre aux attentes du groupe professionnel.
L’ancien milieu de terrain, membre de la célèbre « classe de 1992 » du club, s’est exprimé sans détour sur les standards du centre de formation et estime que la mentalité demeure un facteur déterminant pour juger si les espoirs de l’académie réussiront au plus haut niveau.
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« Il nourrissait une très haute opinion de lui-même »
Butt a livré un jugement sans concession sur le passage de Garnacho à Old Trafford. Il a affirmé que l’ailier n’avait pas adopté le comportement attendu d’un jeune joueur cherchant à s’imposer en équipe première.
« Il a signé à 16 ans », a déclaré Butt dans l’émission The Good, The Bad & The Football. « J’étais responsable du centre de formation à l’époque et il a signé un contrat dans le cadre duquel ils ont également recruté Alvaro (Carreras). Garnacho a toujours été un peu distant, il avait une très haute opinion de lui-même.
Je lui reconnaissais un quelque chose en plus. Mais, une fois arrivé en équipe première – j’étais présent, donc je peux le dire –, il a pris la grosse tête bien trop vite. Il a atteint le statut de superstar trop rapidement. Et ce n’est pas le propos d’un ancien joueur jaloux des salaires actuels ; j’espère même que les jeunes touchent des millions, mais il a accédé trop vite à ce statut de superstar et il a évidemment marqué ce but en ciseau retourné, phénoménal.
« Quelqu’un au sein du club ou de l’équipe aurait dû le remettre à sa place, et c’est peut-être ce qu’ils ont fait, mais il les a ignorés. Mais la meilleure décision de Manchester United a été de le vendre, car, indépendamment de son talent – qui, selon moi, est surestimé –, son attitude était inacceptable. Surtout, lorsqu’il est parti en manquant de respect à ses coéquipiers et au club, toute crédibilité était perdue. »
Butt souligne la différence entre Garnacho et Elanga
Au cours de la même discussion, Butt a comparé Garnacho à l’ancien ailier de Manchester United Anthony Elanga, formé au club avant de rejoindre Nottingham Forest. Selon lui, Elanga affichait une mentalité plus adaptée aux aléas du terrain.
« Garnacho avait environ 21 ans lorsqu’il a quitté le club, mais on ne peut pas se prendre pour un caïd en pensant qu’on est aussi important, voire plus important, que Man United », a-t-il déclaré. « J’ai regardé une interview récente où il disait : “Je pensais que j’aurais dû jouer tous les matchs”. Je me suis dit : premièrement, tu n’étais même pas si bon que ça, et deuxièmement, tu es jeune, reste humble. »
« Ce que je retiens, c’est qu’il est très fort mentalement. Nous avions un jeune nommé Anthony Elanga, que je trouvais plus efficace : s’il jouait arrière droit et qu’il perdait les trois premiers ballons, il ne répétait pas l’erreur ; il refusait de perdre le ballon. Aujourd’hui, il a changé. Garnacho, lui, a cette mentalité de ne jamais abdiquer ; c’est sa plus grande force et, de temps en temps, il réalise quelque chose d’incroyable grâce à sa confiance immense. »
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En difficulté à Chelsea
Garnacho a rejoint Stamford Bridge pour 40 millions de livres sterling lors du mercato estival de 2025. Cependant, son parcours à l’ouest de Londres s’est avéré difficile, puisqu’il n’a inscrit qu’un seul but en 22 apparitions en Premier League. Alors que la saison touche à sa fin, l’international argentin cherchera à faire ses preuves au niveau du club afin de décrocher sa place pour la Coupe du monde 2026.