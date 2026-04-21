« Son attitude était scandaleuse ! » - Alejandro Garnacho « a pris la grosse tête bien trop vite » à Manchester United, affirme l'ancien responsable du centre de formation Nicky Butt

Butt a livré un jugement sans concession sur le passage de Garnacho à Old Trafford. Il a affirmé que l’ailier n’avait pas adopté le comportement attendu d’un jeune joueur cherchant à s’imposer en équipe première.

« Il a signé à 16 ans », a déclaré Butt dans l’émission The Good, The Bad & The Football. « J’étais responsable du centre de formation à l’époque et il a signé un contrat dans le cadre duquel ils ont également recruté Alvaro (Carreras). Garnacho a toujours été un peu distant, il avait une très haute opinion de lui-même.

Je lui reconnaissais un quelque chose en plus. Mais, une fois arrivé en équipe première – j’étais présent, donc je peux le dire –, il a pris la grosse tête bien trop vite. Il a atteint le statut de superstar trop rapidement. Et ce n’est pas le propos d’un ancien joueur jaloux des salaires actuels ; j’espère même que les jeunes touchent des millions, mais il a accédé trop vite à ce statut de superstar et il a évidemment marqué ce but en ciseau retourné, phénoménal.

« Quelqu’un au sein du club ou de l’équipe aurait dû le remettre à sa place, et c’est peut-être ce qu’ils ont fait, mais il les a ignorés. Mais la meilleure décision de Manchester United a été de le vendre, car, indépendamment de son talent – qui, selon moi, est surestimé –, son attitude était inacceptable. Surtout, lorsqu’il est parti en manquant de respect à ses coéquipiers et au club, toute crédibilité était perdue. »