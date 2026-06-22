Yann Sommer, gardien de but dont le contrat avec l’Inter expire cet été, accorde une longue interview au Corriere della Sera. Il y salue l’impact d’Inzaghi : « Inzaghi a apporté beaucoup d’émotion sur le terrain, mais c’est en même temps quelqu’un de calme au quotidien. Avec lui, j’ai appris à voir grand, à mettre de la passion, à tout donner pour gagner, et j’ai beaucoup progressé dans le jeu au pied. Au fil de cette saison écoulée aux côtés de Chivu, j’ai immédiatement trouvé avec lui un excellent accord sur le plan personnel ; c’est quelqu’un de très serein, qui aborde les défis de haut niveau avec sang-froid. »



