Yann Sommer, gardien de but dont le contrat avec l’Inter expire cet été, accorde une longue interview au Corriere della Sera. Il y salue l’impact d’Inzaghi : « Inzaghi a apporté beaucoup d’émotion sur le terrain, mais c’est en même temps quelqu’un de calme au quotidien. Avec lui, j’ai appris à voir grand, à mettre de la passion, à tout donner pour gagner, et j’ai beaucoup progressé dans le jeu au pied. Au fil de cette saison écoulée aux côtés de Chivu, j’ai immédiatement trouvé avec lui un excellent accord sur le plan personnel ; c’est quelqu’un de très serein, qui aborde les défis de haut niveau avec sang-froid. »
Traduit par
Sommer : « Voici ce qui distingue Chivu d’Inzaghi. L’Inter ? C’est un risotto à la milanaise ou une track de DJ Shimza. »
COMPARAISONS
Si l’Inter était une chanson, elle serait “Fire Fire” du DJ Shimza, célèbre pour son afro house. Si elle était un plat, elle se transformerait en un risotto à la milanaise, savoureux et réconfortant.
J’AIME MILAN
« Cette ville est très animée, elle offre une gastronomie de qualité et une ambiance unique. Elle dégage un charme typiquement italien que j’ai grandement apprécié, notamment la gentillesse et la cordialité de ses habitants ; j’y ai découvert tant de lieux magnifiques que je la considère désormais comme une part de moi-même. De plus, elle est proche de la Suisse, ce qui me permet de rentrer chez moi quand je le souhaite. »
LES LIEUX DE MON CŒUR
« Brera, le Dôme et la Galerie, City Life… J’ai également souvent fréquenté le parc Sempione en famille. J’ai choisi de vivre à City Life : c’est un quartier jeune, dynamique et moderne. La sécurité est essentielle, tout comme la présence du parc pour se détendre avec les enfants. De plus, le quartier est parfaitement desservi par l’autoroute. »
SUPPORTERS DES LACS
« J’aime l’ordre, la nature, la vie en plein air, le souci du détail, les magnifiques centres historiques. Je vous conseille d’aller à la montagne, par exemple à Interlaken, et de visiter des villes comme Zurich, Berne, Lucerne ou Bâle. Grand amateur de lacs – aussi bien alpins qu’urbains –, il rappelle qu’on peut s’y baigner partout pour se rafraîchir. Depuis Milan, les liaisons ferroviaires sont excellentes. Il a souvent voyagé en train durant sa jeunesse ; récemment, il s’est rendu au Jungfraujoch, à 3 400 mètres d’altitude, accessible uniquement par le train. Une expérience incroyable. »