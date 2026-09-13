Rappelons ce qui s’était passé en Ligue des champions lors de Club Bruges-Aston Villa (2-3). Dans son antre du Jan Breydel Stadion de Bruges, face à Aston Villa, Sommer a montré le pire de son répertoire dès la première période, perdant nettement son duel à distance avec une autre vieille connaissance de la Serie A, l’ancien de Parme Zion Suzuki. À la 11e minute, le Club Bruges est mené : McGinn donne l’avantage à Aston Villa d’une frappe croisée sur laquelle le Suisse n’est pas irréprochable, loin de là. Il regarde le ballon entrer, il pouvait faire plus.





Un état de confusion qui se voit aussi sur un autre épisode. Alors qu’il a le ballon en main et tente un dégagement, le Suisse percute maladroitement un coéquipier et laisse échapper le ballon de ses mains, avant de le reprendre hors de la surface de réparation. La soirée cauchemardesque se poursuit. Le Club Bruges égalise à la 19e minute par Vetlesen, mais à la 22e Aston Villa repasse devant grâce à Buendia, sur une occasion où Sommer pouvait difficilement faire grand-chose (déviation à bout portant).





Il pouvait certainement faire mieux sur le troisième but des Villans. Ou plutôt, il pouvait difficilement faire pire. À la 43e minute, long ballon envoyé depuis la défense anglaise, Sommer se lance dans une sortie hasardeuse presque jusqu’au milieu de terrain mais manque son intervention, laissant ainsi Nicolas Jackson filer seul pour inscrire le but du 3-1.