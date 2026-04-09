Sokito révolutionne le monde du football : le fabricant de chaussures de foot le plus écologique au monde propose une nouvelle version de son modèle Scudetta

Composée à plus de 50 % de matériaux recyclés, la nouvelle chaussure de vitesse de la marque Sokito place le confort au cœur de sa conception. Fidèle à la base du modèle original, cette version utilise le matériau « BioTech » pour offrir un toucher d’une douceur incomparable, sans transiger sur la réactivité et la légèreté appréciées des athlètes.

Sa tige monobloc, totalement dépourvue de coutures, assure un ajustement homogène et élimine les points de pression.