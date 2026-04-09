Sokito
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Sokito révolutionne le monde du football : le fabricant de chaussures de foot le plus écologique au monde propose une nouvelle version de son modèle Scudetta
Priorité au confort
Composée à plus de 50 % de matériaux recyclés, la nouvelle chaussure de vitesse de la marque Sokito place le confort au cœur de sa conception. Fidèle à la base du modèle original, cette version utilise le matériau « BioTech » pour offrir un toucher d’une douceur incomparable, sans transiger sur la réactivité et la légèreté appréciées des athlètes.
Sa tige monobloc, totalement dépourvue de coutures, assure un ajustement homogène et élimine les points de pression.
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Inspiré par la nature
La Scudetta se réinvente avec un nouveau coloris émeraude irisé, inspiré des caméléons, des amphibiens et des émeraudes scintillantes, en phase avec l’identité écologique de la marque.
« La BioTouch Emerald marque un tournant majeur pour Sokito. C’est la prochaine étape en matière de design, de performance et de durabilité », déclare Jake Hardy, fondateur de Sokito, à l’occasion du lancement de la chaussure.
Composition : 50 % de matériaux recyclés
Fidèle aux valeurs fondamentales de Sokito, cette botte est composée à plus de 50 % de matériaux recyclés, notamment des lacets fabriqués à partir de bouteilles en plastique 100 % recyclées et une semelle extérieure composée à 89 % de graines de ricin.
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Club privé
Cette chaussure est déjà visible sur les terrains, aux pieds d’un groupe exclusif de joueuses et d’investisseurs de Sokito, dont la capitaine de Chelsea Millie Bright, ainsi que les stars de la MLS DeAndre Yedlin et Ashley Westwood, bientôt rejoints par d’autres joueurs.
La Sokito Scudetta BioTouch Emerald est d’ores et déjà disponible sur sokito.com ainsi que chez certains revendeurs.