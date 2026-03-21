« Soit vous vous sauvez, soit on vous tue » : la protestation virulente des supporters de la Sampdoria à Bogliasco. Demain, le match contre Avellino

La situation est extrêmement délicate au sein de la Sampdoria. Le limogeage du duo Foti-Gregucci n'a pas apaisé la polémique avec Attilio Lombardo, qui n'a pas réussi à sortir les Blucerchiati de cette période difficile. La lourde défaite 2-0 contre la Carrarese a replongé la Sampdoria dans la zone de relégation, à seulement un point du duo Reggiana-Spezia.





À la veille du match à domicile contre Avellino, prévu demain à 17h15, environ 300 supporters de la Sampdoria se sont présentés au centre sportif « Mugnaini » de Bogliasco, déclenchant une vive protestation pendant l'entraînement des Blucerchiati.