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« Soit vous vous sauvez, soit on vous tue » : la protestation virulente des supporters de la Sampdoria à Bogliasco. Demain, le match contre Avellino

Les Blucerchiati n'ont plus gagné depuis cinq matchs et se retrouvent à nouveau dangereusement proches de la zone de relégation

La situation est extrêmement délicate au sein de la Sampdoria. Le limogeage du duo Foti-Gregucci n'a pas apaisé la polémique avec Attilio Lombardo, qui n'a pas réussi à sortir les Blucerchiati de cette période difficile. La lourde défaite 2-0 contre la Carrarese a replongé la Sampdoria dans la zone de relégation, à seulement un point du duo Reggiana-Spezia.


À la veille du match à domicile contre Avellino, prévu demain à 17h15, environ 300 supporters de la Sampdoria se sont présentés au centre sportif « Mugnaini » de Bogliasco, déclenchant une vive protestation pendant l'entraînement des Blucerchiati.

  • DES MOTS QUI FONT MAL

    Les mots ne sont pas tendres chez la Sampdoria.« Soit vous gagnez, soit on vous tue », ont scandé à plusieurs reprises les supporters blucerchiati. Par le passé, et même pendant la manifestation, ces cris s’adressaient toujours au club et, en particulier, à Tey, Manfredi, Fredberg et Walker. Mais aujourd’hui, les supporters de la Sampdoria semblent avoir perdu patience même envers l’équipe. « Vous nous cassez les couilles », tel est le message publié sur les réseaux sociaux par le groupe de supporters organisés.

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