« Soit on s’arrête, soit je ne verrai pas mes 32 ans » : Rodri dénonce un calendrier surchargé après le dernier revers lié aux blessures chez Manchester City

Rodri a livré un constat sans détour sur son avenir : les exigences actuelles du calendrier international poussent les joueurs vers un point de rupture. Le milieu de terrain de Manchester City, déjà victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, estime que sa place au plus haut niveau est menacée.

Le milieu de terrain de 29 ans s’inquiète ouvertement de l’allongement des calendriers nationaux et internationaux, qu’il juge insoutenable pour le corps humain. Après avoir été un pilier pour son club et son pays durant une période de succès sans précédent, il redoute désormais que le tribut physique à payer ne mette fin prématurément à sa carrière.