Getty Images Sport
Traduit par
« Soit on s’arrête, soit je ne verrai pas mes 32 ans » : Rodri dénonce un calendrier surchargé après le dernier revers lié aux blessures chez Manchester City
Le pivot du milieu de terrain s’inquiète pour la longévité de sa carrière.
Rodri a livré un constat sans détour sur son avenir : les exigences actuelles du calendrier international poussent les joueurs vers un point de rupture. Le milieu de terrain de Manchester City, déjà victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, estime que sa place au plus haut niveau est menacée.
Le milieu de terrain de 29 ans s’inquiète ouvertement de l’allongement des calendriers nationaux et internationaux, qu’il juge insoutenable pour le corps humain. Après avoir été un pilier pour son club et son pays durant une période de succès sans précédent, il redoute désormais que le tribut physique à payer ne mette fin prématurément à sa carrière.
- Getty
Le lauréat du Ballon d’Or anticipe une retraite sombre.
Invité de l’émission « Premier Corner » sur DAZN, Rodri a lancé un avertissement sans équivoque : à 28 ans, il craint de devoir raccrocher les crampons avant ses 32 ans si les instances du football ne prennent pas mieux en compte le bien-être des joueurs.
« Soit on arrête, soit je n’atteindrai pas mes 32 ans », a-t-il averti. « Il faut savoir doser ses efforts, car le corps a ses limites et nous avons tous une date d’expiration. »
L’épuisement mental fait suite à des années de domination européenne.
Au-delà de la simple fatigue physique, Rodri a mis en lumière la charge mentale qu’implique la participation aux phases finales des grands tournois pendant cinq ans. Après le triomphe de l’Espagne à l’Euro 2024, le milieu de terrain a reconnu être totalement épuisé et éprouver des difficultés à mobiliser la motivation nécessaire pour aborder les saisons suivantes.
« Après cet Euro que nous avons remporté, j’étais extrêmement épuisé d’avoir atteint les phases finales de toutes les compétitions pendant cinq ou six années consécutives », a-t-il expliqué. « Plus que physiquement, c’était mentalement que je ne savais pas comment aborder les saisons suivantes à cause du surmenage. J’avais atteint le sommet, j’avais presque donné le maximum de ce que je pouvais accomplir, et il me fallait donc un moment pour me ressourcer et recharger mes batteries. »
- AFP
À l'approche de ce rendez-vous planétaire, l'accent est désormais mis sur la récupération.
Malgré ses frustrations face au système, Rodri a profité de son récent passage sur la touche pour « recharger ses batteries » et prendre du recul. Il reste déterminé à retrouver sa meilleure forme physique, avec pour objectif clair de mener l'Espagne lors de la prochaine Coupe du monde. Les progrès de la convalescence du milieu de terrain seront suivis de près par le staff médical de City, qui cherche à le réintégrer dans l'effectif.