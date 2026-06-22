Lionel Messi a brillé ce lundi soir lors de la 2^e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. L’icône argentine a inscrit un doublé face à l’Autriche, enrichissant ainsi son palmarès déjà exceptionnel.

L’Argentine enchaîne ainsi une deuxième victoire dans la compétition : Messi avait déjà offert le succès à son équipe face à l’Algérie grâce à un triplé, avant de signer un doublé ce lundi contre l’Autriche.

Avec ces deux réalisations, l’attaquant argentin porte à 17 et 18 le nombre de ses buts en phase finale, dépassant ainsi le record de 16 unités détenu par l’Allemand Miroslav Klose depuis le Mondial 2014.