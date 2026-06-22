Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Soirée de records : Messi défie le temps et dépasse Ronaldo ainsi que les légendes allemandes

Argentine vs Autriche
Argentine
Autriche
Coupe du monde
L. Messi
M. Klose
J. Klinsmann
Cameroun
Argentine
Autriche
É.-U.
Allemagne
Cameroun

Lionel Messi a brillé ce lundi soir lors de la 2^e journée du groupe J de la Coupe du monde 2026. L’icône argentine a inscrit un doublé face à l’Autriche, enrichissant ainsi son palmarès déjà exceptionnel.

L’Argentine enchaîne ainsi une deuxième victoire dans la compétition : Messi avait déjà offert le succès à son équipe face à l’Algérie grâce à un triplé, avant de signer un doublé ce lundi contre l’Autriche.

Avec ces deux réalisations, l’attaquant argentin porte à 17 et 18 le nombre de ses buts en phase finale, dépassant ainsi le record de 16 unités détenu par l’Allemand Miroslav Klose depuis le Mondial 2014.

  • Le Club des Légendes

    Messi rejoint le club très fermé de Just Fontaine (1958) et de Garrincha (1970) en tant que seul joueur ayant marqué lors de six matches consécutifs en Coupe du monde, une performance inégalée depuis 55 ans, d’après Opta.

    Lire aussi : Sur les traces de Sibari et de la star du FC Barcelone… Al-Khnous prend une décision décisive concernant son avenir

    • Publicité

  • À 38 ans, Messi défie encore le temps et continue de marquer.

    Selon les données d’ESPN, Messi est devenu le deuxième joueur de l’histoire, à 38 ans ou plus, à inscrire au moins quatre buts lors d’une même édition de la Coupe du monde, après la légende camerounaise Roger Milla, auteur d’un exploit similaire lors du Mondial 1990 en Italie. 

  • Un nouveau exploit

    Lionel Messi est ainsi le seul joueur de l’histoire à avoir ouvert le score lors de 10 matchs différents en Coupe du monde, devançant de quatre rencontres ses plus proches poursuivants : l’Italien Vieri, le Brésilien Ronaldo et l’Espagnol, crédités de six unités chacun, d’après les statistiques de Mr Sheph.

  • Le cinquième de l'histoire

    Messi est devenu le cinquième joueur de l’histoire à ouvrir sa Coupe du monde avec au moins cinq buts en seulement deux matchs, après :

    - l'Argentin Guillermo Stábili (5 buts, 1930) ;

    - le Hongrois Sándor Kocsis (7 buts – 1954) ;

    - le Français Just Fontaine (5 buts – 1958) ;

    - l'Anglais Harry Kane (5 buts – 2018).

  • Un exploit sans précédent

    Avec 18 buts marqués contre 12 équipes différentes en Coupe du monde, Lionel Messi établit un nouveau record, surpassant l’Allemand Jürgen Klinsmann, son compatriote Miroslav Klose et le Brésilien Ronaldo, auteurs de buts face à 10 sélections chacune, d’après les données de Stats Foot.

  • 17 % de l’histoire offensive de l’Argentine

    Selon le compte « Mr. Ship », Lionel Messi a directement pris part à 27 buts (18 réalisations et 9 passes décisives), soit 17 % des 157 buts marqués par l’Argentine dans l’histoire de la Coupe du monde.