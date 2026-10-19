Depuis son transfert très médiatisé en provenance des Midlands, l’ascension de Konsa à Arsenal a été fulgurante. Recruté à Aston Villa pour 51 millions de livres sterling, le défenseur est rapidement devenu indispensable à la défense de Mikel Arteta. L’arrivée du joueur de 28 ans à l’Emirates Stadium a une résonance particulière en raison de son attachement de longue date au club, qui a profondément touché les supporters d’Arsenal.

« On m’a souvent posé la question », dit Konsa avec un sourire lorsqu’on évoque le club qu’il soutenait enfant. « Et oui, j’étais supporter d’Arsenal. J’avais beaucoup de maillots d’Arsenal quand j’étais plus jeune. On rêve de jouer pour de grands clubs comme celui-ci. Quand on est enfant et qu’on grandit en regardant un club comme Arsenal, avec tous les joueurs de talent qui y sont passés au fil des années, être ici est déjà spécial. Mais y être avec des amis proches rend les choses encore plus spéciales. »