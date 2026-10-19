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Soif de victoire ! Ezri Konsa a hâte d’affronter Harry Kane : la star d’Arsenal se souvient d’une victoire mémorable face au Bayern Munich et vise d’autres trophées
Concrétiser une ambition d’enfance dans le nord de Londres
Depuis son transfert très médiatisé en provenance des Midlands, l’ascension de Konsa à Arsenal a été fulgurante. Recruté à Aston Villa pour 51 millions de livres sterling, le défenseur est rapidement devenu indispensable à la défense de Mikel Arteta. L’arrivée du joueur de 28 ans à l’Emirates Stadium a une résonance particulière en raison de son attachement de longue date au club, qui a profondément touché les supporters d’Arsenal.
« On m’a souvent posé la question », dit Konsa avec un sourire lorsqu’on évoque le club qu’il soutenait enfant. « Et oui, j’étais supporter d’Arsenal. J’avais beaucoup de maillots d’Arsenal quand j’étais plus jeune. On rêve de jouer pour de grands clubs comme celui-ci. Quand on est enfant et qu’on grandit en regardant un club comme Arsenal, avec tous les joueurs de talent qui y sont passés au fil des années, être ici est déjà spécial. Mais y être avec des amis proches rend les choses encore plus spéciales. »
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Relever le défi Kane
Le prochain obstacle sur la route de Konsa est peut-être le plus redoutable du football européen : un déplacement à Munich pour affronter Harry Kane et le Bayern Munich. Le capitaine de l’Angleterre affiche une forme exceptionnelle depuis son arrivée en Allemagne en 2023, avec un bilan incroyable de 155 buts en seulement 157 matches sous les couleurs du club bavarois.
Konsa connaît toutefois bien la menace que représente son coéquipier en sélection. Le défenseur a affronté Kane sept fois au cours de sa carrière et présente un bilan honorable : lors de ces rencontres, il ne l’a jamais laissé marquer dans le jeu, l’attaquant prolifique n’ayant inscrit contre lui que deux buts sur penalty.
Konsa se remémore la célèbre victoire face au Bayern Munich
« C’est aussi contre mon coéquipier en sélection », a déclaré Konsa à The Guardian, alors qu’il se prépare à affronter l’ancien joueur de Tottenham à l’Allianz Arena. Il garde un bon souvenir de ses derniers jours à Villa Park, où il faisait partie de l’équipe qui avait signé une victoire mémorable contre le Bayern en phase de groupes de la Ligue des champions.
« Le match Villa-Bayern… Les battre à domicile sans encaisser de but… C’était très spécial pour les joueurs et les supporters. Je ne regarde pas vraiment ce genre de statistiques [contre des joueurs en particulier], mais j’ai hâte de relever le défi. »
- AFP
Ambition en Ligue des champions
Konsa est arrivé à l’Emirates Stadium avec déjà une médaille de vainqueur à son palmarès, après avoir aidé Aston Villa à remporter la Ligue Europa en battant Fribourg. Ce premier succès européen n’a fait qu’aiguiser son appétit pour des titres plus prestigieux.
« À cent pour cent », répond Konsa lorsqu’on lui demande si la soif de remporter la Ligue des champions est palpable dans le vestiaire. « En tant que joueurs, avec les exigences et les objectifs qui sont les nôtres… nous voulons tout gagner : la Ligue des champions, la Premier League, tous les trophées qui se présentent à nous. Quand je suis arrivé à Arsenal, je voulais gagner. J’avais soif de victoire. La saison dernière, j’ai remporté la Ligue Europa et cette saison, j’en veux plus. »
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