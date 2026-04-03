Le journal britannique « The Guardian » rapporte que l'entraîneur de Liverpool a refusé de révéler les raisons ou le moment où Salah a pris la décision de quitter le club, lors de sa première apparition devant les médias vendredi depuis l'annonce du départ de l'international égyptien. Slott estime qu'il faut laisser à Salah le soin d'expliquer les raisons de son départ, intervenu 12 mois avant la fin de son contrat.

On a demandé à Klopp s'il était perçu dans certains milieux comme le « méchant » responsable du départ de Salah, notamment après les critiques publiques du joueur en décembre à la suite du match contre Leeds. Il a répondu : « Mais c'est l'impression générale qui prévaut actuellement, n'est-ce pas ? », faisant référence à l'image qu'ont de lui certains supporters de Liverpool après les déceptions de cette saison.

Malgré tout, Slott a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas géré la situation différemment avec la légende du club, expliquant : « Oui, je suis satisfait de la façon dont j’ai géré les choses. Quand je repense à cette saison, je pense avoir pris certaines décisions qui auraient pu être meilleures, mais je ne parle pas de ma gestion de cette affaire en particulier avec Salah. Je ne regrette pas grand-chose de ce que j’ai fait pendant un an et demi ensemble, voire un peu plus. »