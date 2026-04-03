Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool, a affirmé qu'il n'éprouvait aucun regret quant à la manière dont il avait traité la star égyptienne Mohamed Salah, soulignant que la décision de quitter les « Reds » à la fin de la saison en cours était une décision personnelle prise par le joueur lui-même.
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Slot : Je ne regrette pas d'avoir sanctionné Salah... et je n'ai pas pris la décision de le renvoyer
Le rôle du méchant
Le journal britannique « The Guardian » rapporte que l'entraîneur de Liverpool a refusé de révéler les raisons ou le moment où Salah a pris la décision de quitter le club, lors de sa première apparition devant les médias vendredi depuis l'annonce du départ de l'international égyptien. Slott estime qu'il faut laisser à Salah le soin d'expliquer les raisons de son départ, intervenu 12 mois avant la fin de son contrat.
On a demandé à Klopp s'il était perçu dans certains milieux comme le « méchant » responsable du départ de Salah, notamment après les critiques publiques du joueur en décembre à la suite du match contre Leeds. Il a répondu : « Mais c'est l'impression générale qui prévaut actuellement, n'est-ce pas ? », faisant référence à l'image qu'ont de lui certains supporters de Liverpool après les déceptions de cette saison.
Malgré tout, Slott a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas géré la situation différemment avec la légende du club, expliquant : « Oui, je suis satisfait de la façon dont j’ai géré les choses. Quand je repense à cette saison, je pense avoir pris certaines décisions qui auraient pu être meilleures, mais je ne parle pas de ma gestion de cette affaire en particulier avec Salah. Je ne regrette pas grand-chose de ce que j’ai fait pendant un an et demi ensemble, voire un peu plus. »
Slott se disculpe
Slot a poursuivi : « Supposer que Salah voudrait partir s'il ne jouait pas, cela voudrait dire qu'il serait parti depuis un an et demi si c'était le cas. Je me souviens du match à l'extérieur contre West Ham où il ne jouait pas (sous les ordres de Jürgen Klopp en avril 2024). Je n'étais pas là à l'époque, et Mo n'a pas décidé de partir. »
L'entraîneur néerlandais a ajouté : « Supposer que si vous ne participez pas à ces matchs, vous déciderez soudainement de partir !... Ce n'est qu'une hypothèse, qui peut être vraie ou non, mais l'histoire a montré qu'il ne l'avait pas fait auparavant et qu'il avait réalisé une saison formidable après cette situation. »
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Qui a pris la décision du départ de Salah ?
En décembre dernier, Salah avait été écarté du onze de départ lors de trois matches disputés en six jours. Il avait alors accusé le club de lui faire porter la responsabilité des mauvais résultats de Liverpool et avait déclaré que sa relation avec Slott était inexistante. Mais l'entraîneur n'est pas convaincu que ce différend ait poussé le joueur de 33 ans à mettre un terme à sa carrière exceptionnelle à Anfield.
Slott a déclaré : « Le seul qui puisse s'exprimer à ce sujet, c'est Salah lui-même. Vous supposez qu'il veut partir parce qu'il a été absent pendant six jours, mais je ne suis pas sûr que ce que vous dites soit vrai. Je serais surpris s’il ne partageait pas ses raisons d’avoir pris cette décision à un moment donné ; ce n’est pas à moi de le faire, c’est à lui de le faire. Je ne vais pas m’aventurer dans toutes ces suppositions, je vais rester prudent à ce sujet. »
L'entraîneur de Liverpool a également nié que le fait d'avoir laissé Salah partir gratuitement cet été soit un signe que le club se réjouissait de son départ, et a répondu : « Ce sont vos propres mots. Je pense que Mo méritait pleinement le droit de décider quand il estimait devoir partir. Il a beaucoup apporté à ce club, et il devait prendre sa propre décision, ce qu'il a fait. »