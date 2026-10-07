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Slaven Bilic s’en prend à Marc Cucurella, « provocateur », après le carton rouge controversé d’Ivan Perisic lors de la défaite de la Croatie contre l’Espagne
Bilic fustige les simagrées du défenseur espagnol
Bilic n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Marc Cucurella après l’expulsion controversée d’Ivan Perisic. Le sélectionneur de la Croatie est resté furieux par ce qu’il a perçu comme un comportement théâtral de l’arrière gauche espagnol, qui est tombé au sol lors d’un duel ayant valu à Perisic son deuxième carton jaune de la soirée. L’incident a fait basculer la dynamique de la rencontre, permettant finalement à l’Espagne de s’assurer une courte victoire.
S’exprimant après le coup de sifflet final, Bilic a fait part d’un mélange d’admiration professionnelle et de frustration personnelle au sujet du défenseur. « Qui n’est pas en colère contre Cucurella s’il n’est pas dans son équipe ? C’est un grand joueur, je l’admire pour ce qu’il fait sur le terrain et pour l’histoire de son fils. Il défend son équipe avec tout ce qu’il a, mais bien sûr, il provoque », a-t-il déclaré, comme cité par Marca.
- AFP
L’entraîneur principal fulmine contre les décisions arbitrales
L’ancien entraîneur de West Ham a aussi affirmé avec fermeté que le but de la victoire de l’Espagne aurait dû être refusé pour une faute sur le gardien Dominik Livakovic. Il a insisté sur le fait qu’un joueur hors-jeu avait directement gêné Livakovic sur l’action, l’empêchant de défendre correctement sur la frappe. « Le deuxième but était hors-jeu, le joueur gênait Livakovic », a noté Bilic, comme cité par Jutarnji.
Tout en exprimant sa déception sur certains aspects du match, Bilić s’est dit satisfait de la combativité de son équipe et de sa prestation d’ensemble. « Il y a certaines choses dont je ne suis pas satisfait, mais je suis content de la réaction et du match. J’ai maintenant dit aux joueurs de se souvenir des deux matches, ce sont les meilleurs indicateurs de ce qu’il ne faut pas faire et de ce qu’il faut faire. Et de la manière dont cela doit être fait », a-t-il ajouté.
Exigeant un niveau d’effort élevé
Malgré la colère suscitée par le résultat, Bilic n’a pas tardé à saluer ses joueurs pour leur attitude en nette amélioration après la lourde défaite face à l’Angleterre quelques jours plus tôt. Il a souligné que le niveau d’engagement affiché contre l’Espagne devait devenir la référence pour la sélection nationale à l’avenir. Le sélectionneur a noté que, si le résultat précédent était inacceptable, la réaction à Rijeka prouvait que la Croatie pouvait encore rivaliser avec les meilleures équipes du monde.
« C’est dommage. Nous méritions au moins un point. Nous avons obtenu ce que nous avions demandé à l’équipe, une réaction après ce qui s’est passé il y a quelques jours, ce qui était inacceptable et ne peut pas être effacé. Cela doit être la norme pour notre détermination et notre engagement. En jouant comme ça, nous pouvons rivaliser avec n’importe qui, même les meilleurs », a-t-il expliqué.
- AFP
Tourné vers l’avenir
Le sélectionneur a également répondu aux questions concernant l’intégration, dans les futures listes, de jeunes talents comme Segecic, Jagusic et Soticek. Bilic a insisté sur le fait que, s’il accorde de l’importance à la jeunesse et au besoin de sang neuf à certains postes, le noyau actuel de vétérans a prouvé qu’il était encore capable de rivaliser face aux champions du monde. Il a rejeté l’idée que ses joueurs les plus expérimentés soient entrés dans une « zone de confort », saluant leur capacité à réagir sous pression.
« J’aime les jeunes joueurs. Les zones de confort ne doivent pas forcément être résolues en les écartant. Les garçons ont montré qu’on peut encore compter sur eux. Bien sûr, nous avons besoin de jeunes à certains postes où nous manquons de ce profil de joueurs. Aujourd’hui, nous avons montré que l’on peut même battre le champion du monde avec un cadre que vous remettez en question », a conclu Bilic.
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