Slaven Bilic s’en prend à Marc Cucurella, « provocateur », après le carton rouge controversé d’Ivan Perisic lors de la défaite de la Croatie contre l’Espagne

Bilic n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de Marc Cucurella après l’expulsion controversée d’Ivan Perisic. Le sélectionneur de la Croatie est resté furieux par ce qu’il a perçu comme un comportement théâtral de l’arrière gauche espagnol, qui est tombé au sol lors d’un duel ayant valu à Perisic son deuxième carton jaune de la soirée. L’incident a fait basculer la dynamique de la rencontre, permettant finalement à l’Espagne de s’assurer une courte victoire.

S’exprimant après le coup de sifflet final, Bilic a fait part d’un mélange d’admiration professionnelle et de frustration personnelle au sujet du défenseur. « Qui n’est pas en colère contre Cucurella s’il n’est pas dans son équipe ? C’est un grand joueur, je l’admire pour ce qu’il fait sur le terrain et pour l’histoire de son fils. Il défend son équipe avec tout ce qu’il a, mais bien sûr, il provoque », a-t-il déclaré, comme cité par Marca.