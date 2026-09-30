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Slaven Bilic s’en prend à la Croatie, « pas agressive », après la lourde défaite contre l’Espagne
Le manque d’agressivité frustre Bilic
Le sélectionneur de la Croatie a dressé un constat sévère de la performance de son équipe après sa lourde défaite face à l’Espagne à Séville. Bilic s’est montré visiblement déçu par la manière dont cette défaite est survenue, estimant que ses joueurs semblaient intimidés par l’événement et par le statut de leur adversaire. L’ancien entraîneur de West Ham a souligné que, même si le groupe traverse une phase de transition, le manque d’esprit de compétition affiché sur le terrain était inacceptable pour une nation à l’histoire footballistique aussi fière que celle de la Croatie.
« Une soirée difficile pour nous. Nous avons été mauvais dans tous les domaines, nous sommes déçus. Nous pouvons trouver une excuse dans le fait que c’est l’Espagne, championne du monde, et que notre équipe est nouvelle, mais nous ne pouvons pas jouer avec un tel manque d’agressivité, comme si nous étions là seulement pour célébrer leur victoire en Coupe du monde. Nous ne pouvons pas venir ici juste pour faire partie de la célébration. Ce n’est pas nous », a déclaré Bilic.
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Des difficultés défensives et quelques éclairs individuels
Le match a commencé de manière catastrophique pour les Vatreni, qui se sont retrouvés menés presque immédiatement. Malgré un bref moment d’espoir lorsqu’ils sont parvenus à revenir dans le match, des erreurs défensives ont fini par leur coûter cher. Bilic a souligné l’incapacité à rester disciplinés dans les moments clés, notamment sur les coups de pied arrêtés et face à la pression constante exercée par l’équipe de Luis de la Fuente. L’arrière-garde croate a eu du mal à contenir les déplacements fluides des attaquants espagnols tout au long de la soirée.
« Nous pouvons trouver beaucoup d’excuses. Quand vous encaissez un but dès la première minute contre les champions du monde, il vous faut quelques minutes pour vous en remettre. Nous avons égalisé, et au moment où nous avions besoin de force, de calme et d’intelligence pour les perturber, nous avons concédé un autre but sur un coup de pied arrêté, et peut-être que cela aurait dû être l’inverse », a ajouté Bilic.
« Cela montre que nous avons mal joué, surtout en défense. Notre défense n’a pas fonctionné. Mais il y a toujours quelque chose de positif. Par moments, nous avons réussi à surmonter leur pressing avec Kovacic et Perisic, et individuellement, nous pouvons retenir certaines bonnes choses. Beljo a bien joué, pas seulement à cause de son but. »
Le test de réalité pour la nouvelle génération
Le projet de reconstruction de Bilic a subi un sérieux retour à la réalité à Séville. Si l’entraîneur reste confiant quant aux qualités techniques des joueurs qu’il a sélectionnés, il a reconnu que l’exécution ce soir-là a été très loin de ce qui est exigé au plus haut niveau. L’écart entre les deux équipes était évident non seulement au tableau d’affichage, mais aussi dans l’exécution tactique et l’intensité physique. Le manager a souligné que le potentiel du groupe devait s’accompagner d’une mentalité plus forte sur le terrain.
« Nous avons construit cette équipe pour une raison. Sur le papier, les gars qui ont joué ce soir ont tout, mais nous avons montré très peu de choses », a-t-il déclaré.
- Getty Images Sport
Choc crucial de samedi
Après sa défaite contre l’Espagne, la Croatie tourne son attention vers un choc crucial samedi contre l’Angleterre, les deux équipes se retrouvant à égalité avec trois points et à la poursuite d’une redoutable équipe d’Espagne, actuellement en tête du groupe avec six unités. Alors que l’Espagne doit recevoir la Tchéquie samedi avant de se déplacer pour affronter la Croatie mardi prochain, cette confrontation à venir entre l’équipe de Bilic et l’Angleterre revêt une importance immense pour les deux nations, qui cherchent à entretenir leurs espoirs de qualification. Une victoire de la Croatie ne relancerait pas seulement sa campagne après le revers face à l’Espagne, mais lui permettrait aussi de passer devant l’Angleterre au classement avant de retrouver le leader du groupe la semaine prochaine.
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