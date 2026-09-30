Le match a commencé de manière catastrophique pour les Vatreni, qui se sont retrouvés menés presque immédiatement. Malgré un bref moment d’espoir lorsqu’ils sont parvenus à revenir dans le match, des erreurs défensives ont fini par leur coûter cher. Bilic a souligné l’incapacité à rester disciplinés dans les moments clés, notamment sur les coups de pied arrêtés et face à la pression constante exercée par l’équipe de Luis de la Fuente. L’arrière-garde croate a eu du mal à contenir les déplacements fluides des attaquants espagnols tout au long de la soirée.

« Nous pouvons trouver beaucoup d’excuses. Quand vous encaissez un but dès la première minute contre les champions du monde, il vous faut quelques minutes pour vous en remettre. Nous avons égalisé, et au moment où nous avions besoin de force, de calme et d’intelligence pour les perturber, nous avons concédé un autre but sur un coup de pied arrêté, et peut-être que cela aurait dû être l’inverse », a ajouté Bilic.

« Cela montre que nous avons mal joué, surtout en défense. Notre défense n’a pas fonctionné. Mais il y a toujours quelque chose de positif. Par moments, nous avons réussi à surmonter leur pressing avec Kovacic et Perisic, et individuellement, nous pouvons retenir certaines bonnes choses. Beljo a bien joué, pas seulement à cause de son but. »