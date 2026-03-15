L'Inter est toujours en colère après ce qui s'est passé en fin de match lors de la 29e journée contre l'Atalanta. Les Nerazzurri ont fait match nul 1-1 face aux Bergamasques, mais ils ont vivement critiqué l'arbitrage de Manganiello. Les protestations ont éclaté après le but égalisateur de Krstovic, suite à un contact dans la surface entre Frattesi et Scalvini, et surtout au coupde sifflet final, lorsque Barella et ses coéquipiers ont encerclé l'équipe arbitrale. Après un long moment passé dans les vestiaires, les Nerazzurri ont décidé de ne pas s'adresser aux médias et d'instaurer un silence médiatique dont on ignore encore quand il prendra fin.
Traduit par
Sky – Voici pourquoi l'Inter observe le silence médiatique : il y a trois erreurs et un défenseur doit être comme un gardien de but
Selon les explications de Sky Sport et les informations rapportées par FcInter1908, l'Inter souhaite laisser les images parler d'elles-mêmes, sans ajouter de commentaires. Pour les Nerazzurri, Manganiello a commis pas moins de trois erreurs. La première concerne la faute présumée de Sulemana sur Dumfries : selon les Nerazzurri, le défenseur était en possession du ballon dans la zone défensive et a subi une poussée, même légère. Pour l’Inter, le Néerlandais aurait donc dû être protégé, tout comme le gardien l’est dans la petite surface.
Les deux autres erreurs – selon l'Inter – se seraient produites lors de la même action mouvementée. D'abord sur le contact entre Scalviniet Frattesi, puis sur celui entre Ederson et Dumfries. Pour les Nerazzurri, dans les deux cas, les conditions étaient réunies pour accorder un penalty. Le club va désormais se faire entendre auprès des instances compétentes, en manifestant son désaccord aux responsables de La Haye.