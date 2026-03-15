Sky – Voici pourquoi l'Inter observe le silence médiatique : il y a trois erreurs et un défenseur doit être comme un gardien de but

Selon les explications de Sky Sport et les informations rapportées par FcInter1908, l'Inter souhaite laisser les images parler d'elles-mêmes, sans ajouter de commentaires. Pour les Nerazzurri, Manganiello a commis pas moins de trois erreurs. La première concerne la faute présumée de Sulemana sur Dumfries : selon les Nerazzurri, le défenseur était en possession du ballon dans la zone défensive et a subi une poussée, même légère. Pour l’Inter, le Néerlandais aurait donc dû être protégé, tout comme le gardien l’est dans la petite surface.

Les deux autres erreurs – selon l'Inter – se seraient produites lors de la même action mouvementée. D'abord sur le contact entre Scalviniet Frattesi, puis sur celui entre Ederson et Dumfries. Pour les Nerazzurri, dans les deux cas, les conditions étaient réunies pour accorder un penalty. Le club va désormais se faire entendre auprès des instances compétentes, en manifestant son désaccord aux responsables de La Haye.