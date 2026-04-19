Sky Sports a dû présenter des excuses après une dérapage verbal d’Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City a comparé son coéquipier Bernardo Silva à un lauréat du Ballon d’Or, juste après la victoire contre Arsenal

Au cours de l’entretien, Haaland évoque une action défensive précise et se tourne vers l’international portugais : « Je me souviens de ce centre, je lui ai dit après. T’étais comme ce foutu Cannavaro. » Comparer son coéquipier au légendaire Ballon d’Or italien Fabio Cannavaro est un immense compliment, mais l’expression surprend l’interviewer Patrick Davidson. Ce dernier intervient aussitôt : « Erling, surveille ton langage, s’il te plaît. »

Fidèle à son image de rebelle charismatique, Haaland a rétorqué : « Allez, on a tous juré à un moment ou à un autre. Je lui ai juste dit qu’il était comme Cannavaro. Aujourd’hui, Bernie, je ne vais pas me laisser emporter par l’émotion, mais tu as vraiment été excellent. »



