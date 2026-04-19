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Sky Sports a dû présenter des excuses après une dérapage verbal d’Erling Haaland. L’attaquant de Manchester City a comparé son coéquipier Bernardo Silva à un lauréat du Ballon d’Or, juste après la victoire contre Arsenal
Sky Sports contraint de présenter des excuses en direct
Sky Sports a dû couper le micro de Haaland et présenter des excuses officielles après une interview d’après-match chaotique, suite à la victoire cruciale de City face à Arsenal. L’attaquant norvégien, emporté par son enthousiasme alors qu’il célébrait la victoire avec son coéquipier Bernardo Silva, a employé un langage vulgaire pour saluer le travail défensif du milieu de terrain. Le présentateur Dave Jones a ensuite dû revenir sur l’incident en studio afin de présenter des excuses aux téléspectateurs.
Comparer Silva à Fabio Cannavaro
Au cours de l’entretien, Haaland évoque une action défensive précise et se tourne vers l’international portugais : « Je me souviens de ce centre, je lui ai dit après. T’étais comme ce foutu Cannavaro. » Comparer son coéquipier au légendaire Ballon d’Or italien Fabio Cannavaro est un immense compliment, mais l’expression surprend l’interviewer Patrick Davidson. Ce dernier intervient aussitôt : « Erling, surveille ton langage, s’il te plaît. »
Fidèle à son image de rebelle charismatique, Haaland a rétorqué : « Allez, on a tous juré à un moment ou à un autre. Je lui ai juste dit qu’il était comme Cannavaro. Aujourd’hui, Bernie, je ne vais pas me laisser emporter par l’émotion, mais tu as vraiment été excellent. »
Gérer le conflit avec Gabriel
Au-delà des pitreries lors de l'interview, la rencontre a été marquée par un duel physique entre Haaland et le défenseur d'Arsenal Gabriel. Les deux hommes ont eu plusieurs altercations houleuses, notamment un incident en fin de match où le Brésilien a semblé donner un coup de tête à la star de City, ce qui a valu un carton jaune aux deux joueurs. Interrogé après la rencontre, Haaland a estimé que Gabriel avait eu de la chance de ne pas recevoir un carton rouge : « Si je tombais au sol – ce que je ne ferai pas à moins d’être vraiment attaqué –, l’arbitre aurait peut-être sorti le rouge. Je n’en suis pas sûr. Mais c’est ainsi : je ne me jetterai pas par terre. Carton jaune pour moi, je ne sais pas trop pourquoi, il a approché son visage du mien. Mais c’est ainsi. »
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Ce que ce résultat change dans la course au titre
Ce score de 2-1 maintient la course au titre de Premier League totalement ouverte. En cas de victoire contre Burnley mercredi, Manchester City prendra la première place du classement, devant Arsenal, grâce à une meilleure différence de buts ou un nombre de buts marqués supérieur. De leur côté, les Gunners affronteront Newcastle le week-end prochain avec l’espoir de renouer avec la victoire.