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Ski alpin, classement général de la descente et classement général de la Coupe du monde : comment Emma Aicher peut-elle remporter le globe de cristal à Lillehammer ?

Emma Aicher vise deux globes de cristal lors de la finale de la Coupe du monde de ski de cette année. SPOX vous dévoile comment elle pourrait les remporter.

À l'approche de la finale à Lillehammer (du 21 au 25 mars), la jeune femme de 22 ans a un objectif historique en ligne de mire : Emma Aicher a encore une chance de remporter deux globes de cristal. Outre le petit globe de la Coupe du monde de descente, la victoire au classement général de la Coupe du monde est même à portée de main pour elle.

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SPOX vous dévoile comment Emma Aicher peut remporter les globes de cristal.

  • Ski alpin, classement général de la descente et classement général de la Coupe du monde : comment Emma Aicher peut-elle remporter le globe de descente à Lillehammer ?

    À l'approche de la finale de la Coupe du monde, seuls 28 points séparent Emma Aicher de la tête du classement de la descente, occupée par Laura Pirovano. Pour rattraper l'Italienne, Aicher doit idéalement remporter la victoire ou terminer deuxième lors de la dernière course – à condition de terminer au classement final au moins deux places devant Pirovano.

    Voici comment Emma Aicher pourrait remporter le globe de descente :

    • En cas de victoire : Pirovano ne doit pas terminer mieux que troisième.
    • En cas de deuxième place : Pirovano ne doit pas dépasser la quatrième place.
    • En cas de troisième place : Pirovano ne doit pas dépasser la neuvième place.
    • En cas de 4e place : Pirovano ne doit pas dépasser la 13e place.
    • En cas de 5e place : Pirovano ne doit pas dépasser la 15e place.
    • En cas de 6e à 9e place : Aicher ne remporte la boule que si Pirovano termine sans aucun point (16e place ou pire, ou abandon).
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  • Emma AicherGetty Images

    Ski alpin, classement général de la descente et classement général de la Coupe du monde : comment Emma Aicher peut-elle remporter le classement général de la Coupe du monde à Lillehammer ?

    Mikaela Shiffrin dispose actuellement d'une avance de 140 points au classement général. Ce qui peut sembler beaucoup ne constitue en réalité pas une marge de sécurité très importante pour l'Américaine. Étant donné qu'une victoire rapporte 100 points et que les autres places sur le podium en rapportent respectivement 80 et 60, Emma Aicher pourrait déjà rattraper son retard en décrochant une deuxième et une troisième place lors de la descente et du super-G de Lillehammer.

    Avec déjà cinq victoires cette saison dans les disciplines de vitesse, Aicher a clairement confirmé son statut de favorite. À l'inverse, Shiffrin n'a plus pris le départ d'une descente depuis deux ans. Elle a également fait l'impasse sur le super-G jusqu'à cette saison, sa 23e place à Val di Fassa étant son meilleur résultat.

    La décision concernant la victoire au classement général se jouera donc dans les disciplines techniques à Hafjell. 

    Voici comment Emma Aicher pourrait remporter le classement général de la Coupe du monde :

    • Descente de Kvitfjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 0 point
    • Super-G de Kvitfjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 0 point
    • Giant slalom à Hafjell : Aicher 4e (50 points), Shiffrin 5e (45 points)
    • Slalom à Hafjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 1re (100 points)

    Emma Aicher pourrait devenir la première skieuse allemande à remporter le classement général depuis Maria Höfl-Riesch (2011). Dans l'histoire de la DSV, elle serait seulement la quatrième athlète à réaliser cet exploit.

  • Ski alpin, classement général de la descente et classement général de la Coupe du monde : comment Emma Aicher peut-elle remporter le classement général de la Coupe du monde à Lillehammer ? - Retransmission

    Vous pouvez suivre la décision concernant les médailles sur la chaîne ZDF. Les courses sont également retransmises sur Eurosport, où vous pouvez choisir entre la télévision et le streaming. En ligne, vous ne pouvez toutefois les regarder que sur des plateformes payantes telles que discovery+, DAZN et HBO Max

  • Ski alpin : le programme à Lillehammer

    DateHeure Discipline
    Samedi 21 mars12h30Départ
    Dimanche 22 mars10 h 45Super-G
    Mardi 24 mars10 h 30Slalom (1re manche)
     13 h 30Slalom (2e manche)
    Mercredi 25 mars9h30Slalom géant (1re manche)
     12h30Slalom géant (2e manche)