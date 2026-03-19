Ski alpin, classement général de la descente et classement général de la Coupe du monde : comment Emma Aicher peut-elle remporter le globe de cristal à Lillehammer ?

Mikaela Shiffrin dispose actuellement d'une avance de 140 points au classement général. Ce qui peut sembler beaucoup ne constitue en réalité pas une marge de sécurité très importante pour l'Américaine. Étant donné qu'une victoire rapporte 100 points et que les autres places sur le podium en rapportent respectivement 80 et 60, Emma Aicher pourrait déjà rattraper son retard en décrochant une deuxième et une troisième place lors de la descente et du super-G de Lillehammer.

Avec déjà cinq victoires cette saison dans les disciplines de vitesse, Aicher a clairement confirmé son statut de favorite. À l'inverse, Shiffrin n'a plus pris le départ d'une descente depuis deux ans. Elle a également fait l'impasse sur le super-G jusqu'à cette saison, sa 23e place à Val di Fassa étant son meilleur résultat.

La décision concernant la victoire au classement général se jouera donc dans les disciplines techniques à Hafjell.

Voici comment Emma Aicher pourrait remporter le classement général de la Coupe du monde :

Descente de Kvitfjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 0 point

Super-G de Kvitfjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 0 point

Giant slalom à Hafjell : Aicher 4e (50 points), Shiffrin 5e (45 points)

Slalom à Hafjell : Aicher 2e (80 points), Shiffrin 1re (100 points)

Emma Aicher pourrait devenir la première skieuse allemande à remporter le classement général depuis Maria Höfl-Riesch (2011). Dans l'histoire de la DSV, elle serait seulement la quatrième athlète à réaliser cet exploit.