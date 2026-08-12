La préparation de pré-saison de Manchester City est montée d’un cran mercredi, lorsqu’un groupe de joueurs importants de l’équipe première a repris l’entraînement après sa pause post-Coupe du monde. Le retour de ces figures de premier plan offre un coup de pouce bienvenu à Enzo Maresca, qui prépare son premier match officiel sur la scène nationale depuis sa prise de fonctions à l’Etihad Stadium.

Parmi ceux aperçus de retour sur les terrains figuraient le phénomène norvégien Erling Haaland et l’ailier belge Jeremy Doku, tous deux appelés à jouer un rôle central lors de la campagne à venir. Ils ont été rejoints par le trio anglais composé d’Elliot Anderson, Marc Guehi et Nico O’Reilly, ainsi que par le meneur de jeu français Rayan Cherki. Leur arrivée cette semaine marque le début de la montée en puissance de Manchester City au complet en vue du déplacement à Cardiff pour affronter Arsenal lors du Community Shield ce dimanche.