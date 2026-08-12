AFP
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Six stars de Manchester City reprennent l’entraînement avant le Community Shield contre Arsenal, alors que les numéros de maillot des nouvelles recrues sont confirmés
Le retour de plusieurs cadres renforce la préparation de Maresca
La préparation de pré-saison de Manchester City est montée d’un cran mercredi, lorsqu’un groupe de joueurs importants de l’équipe première a repris l’entraînement après sa pause post-Coupe du monde. Le retour de ces figures de premier plan offre un coup de pouce bienvenu à Enzo Maresca, qui prépare son premier match officiel sur la scène nationale depuis sa prise de fonctions à l’Etihad Stadium.
Parmi ceux aperçus de retour sur les terrains figuraient le phénomène norvégien Erling Haaland et l’ailier belge Jeremy Doku, tous deux appelés à jouer un rôle central lors de la campagne à venir. Ils ont été rejoints par le trio anglais composé d’Elliot Anderson, Marc Guehi et Nico O’Reilly, ainsi que par le meneur de jeu français Rayan Cherki. Leur arrivée cette semaine marque le début de la montée en puissance de Manchester City au complet en vue du déplacement à Cardiff pour affronter Arsenal lors du Community Shield ce dimanche.
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Numéros de maillot confirmés pour les nouvelles recrues
Coïncidant avec le retour des stars de la Coupe du monde, City a officiellement confirmé les numéros de plusieurs membres clés de l’équipe première en vue de la saison 2026/27. La nouvelle recrue Elliot Anderson portera le n°5, récupérant le maillot précédemment porté par la légende du club John Stones. Pendant ce temps, Marc Guehi a opté pour le n°6, délaissant le n°15 qu’il portait lors de la campagne victorieuse du club en Carabao Cup et en FA Cup la saison dernière.
Le secteur des gardiens connaît lui aussi un remaniement des numéros à la suite des récents mouvements sur le marché des transferts. Gianluigi Donnarumma s’est vu attribuer le n°1, quittant le n°25 qu’il portait la saison passée. Cela fait suite au départ définitif de James Trafford vers Leeds United. En outre, le gardien Geronimo Rulli, arrivé récemment, a rejoint le groupe et portera le n°28.
L’absence de Rodri alimente les rumeurs de transfert au Barça
Malgré les nouvelles positives concernant les joueurs de retour, un nom notable manquait à la séance de mercredi : Rodri. L'international espagnol, largement considéré comme le meilleur joueur de la Coupe du monde de cet été, reste à l'écart du groupe au milieu d'intenses spéculations concernant son avenir au club. Rodri est actuellement fortement annoncé en partance pour Barcelone, le géant catalan souhaitant faire revenir le joueur de 30 ans en Liga. Cependant, City tiendrait bon sur un prix fixé à 60 millions de livres sterling.
Maresca a confirmé la semaine dernière que Rodri, qui a subi une légère opération du dos après la Coupe du monde, devait être de retour au club vendredi. Reste à voir si l'Espagnol se présentera effectivement à la reprise en fin de semaine ou s'il bénéficiera d'un délai supplémentaire pour faciliter un éventuel transfert au Camp Nou.
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Derniers préparatifs pour Cardiff
Loin des rumeurs de transfert, Jack Grealish reste un joueur qui suscite l’intérêt alors qu’il cherche à relancer sa carrière. L’ailier n’a pas été retenu dans le groupe pour la tournée de pré-saison, alors qu’il continue de retrouver sa pleine condition physique après une saison plombée par les blessures. Grealish a passé la semaine dernière à s’entraîner individuellement à Majorque dans le but d’affûter sa condition. Malgré ses efforts, l’ancien joueur d’Aston Villa a passé la saison dernière en prêt à Everton et il semble de plus en plus probable qu’il soit autorisé à quitter définitivement le club avant la fermeture du mercato. Avec le Community Shield programmé dimanche, le groupe n’aura que quelques séances pour intégrer les internationaux de retour avant que le premier trophée ne soit en jeu.
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