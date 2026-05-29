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Ameé Ruszkai

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Six raisons pour lesquelles Brighton pourrait créer la surprise face à Manchester City et remporter la finale de la FA Cup féminine

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women
Manchester City Women
F. Kirby
D. Vidosic
WOMEN'S FOOTBALL
Brighton & Hove Albion Women vs Manchester City Women
FEATURES

Dimanche, Brighton disputera pour la première fois la finale de la FA Cup féminine face à Manchester City, avec l’espoir de conquérir le premier trophée majeur de l’histoire du club, aucune de ses équipes, masculine ou féminine, n’ayant encore jamais été couronnée. Ce sera un moment historique pour les Seagulls, qui aborderont la rencontre en outsiders, mais plusieurs arguments laissent penser qu’elles peuvent créer la surprise à Wembley.

Le parcours de Brighton jusqu’à ce stade a été pour le moins mouvementé. La victoire 2-1 contre West Ham en huitièmes de finale, en février, est survenue alors que les Seagulls peinaient à trouver leur rythme sur le terrain, dans un contexte marqué par des nouvelles déchirantes en dehors des terrains. La victoire 2-0 contre Arsenal en avril, en quarts de finale, restera le moment fort de ce parcours en Coupe, notamment en raison des répercussions remarquables qu’a eues cette surprise, mais la victoire en demi-finale contre Liverpool, après avoir été menés 2-0, a été tout aussi mémorable.

Dimanche, sous l’arche de Wembley, les Seagulls défieront Manchester City, tout juste couronné champion de la Women’s Super League. Depuis que Dario Vidosic a pris les rênes du club du sud de l’Angleterre en début de saison dernière, les quatre confrontations entre les deux formations se sont toutes soldées par la plus petite des marges. Cette finale, match unique, s’annonce donc captivante.

City partira favori, mais la tâche ne sera pas facile. Brighton possède plusieurs atouts pour créer la surprise face aux championnes d’Angleterre. GOAL en présente six…

  • Brighton Women 2025-26Getty Images

    Un esprit d’équipe exemplaire

    La saison s’est révélée éprouvante pour Brighton. Fin janvier, le club a annoncé le décès de Rado Vidosic, père de l’entraîneur principal Dario et responsable du développement des équipes féminines et juniors. Cette perte brutale a profondément affecté l’encadrement et touché les joueuses. Après un retour en Australie pour être auprès des siens, Dario Vidosic a vu son équipe, les Seagulls, connaître un passage à vide, avec une seule victoire en cinq matchs.

    « Ce fut une période très, très difficile pour toutes les joueuses, le staff, Dario qui n’était évidemment pas là, nous qui apprenions la nouvelle du décès de Rado, et beaucoup de joueuses qui aimaient et adoraient Rado à l’époque, et nous nous sommes vraiment serrées les coudes », a expliqué la semaine dernière Maisie Symonds, la capitaine de Brighton âgée de 23 ans. « Nous jouions bien mais nous laissions filer des points. Nous produisions du jeu, nous nous investissions à fond à chaque rencontre et nous rentrions bredouilles. C’était une période vraiment, vraiment difficile. Nous devions prendre les journées les unes après les autres et rester unies en tant que groupe. »

    Cette cohésion a porté ses fruits : en deux mois, Brighton n’a concédé qu’une seule défaite en sept matchs, et encore, lors de la dernière journée de WSL, sans enjeu. Un parcours solide qui offre au groupe l’occasion de se rendre à Wembley ; une opportunité que les joueuses comptent savourer, conscientes qu’elles peuvent s’appuyer les unes sur les autres quand la rencontre se complique.

    « Je ne vois pas de meilleure façon d’honorer Rado que d’aller jouer à Wembley et de jouer comme il aurait voulu que nous jouions », conclut Symonds.

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  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Les derniers succès

    Brighton a réalisé des performances remarquables en cette fin de saison. La victoire contre Arsenal en quarts de finale de la FA Cup a été mémorable, tandis que le match nul 1-1 contre les Gunners en championnat le mois suivant a été particulièrement impressionnant, compte tenu du nombre de changements effectués par les Seagulls dans leur composition de départ et du peu d’impact que cela a eu sur la fluidité du jeu de l’équipe. Le résultat le plus marquant, cependant, et le plus pertinent à l’approche de la finale de dimanche, a été la victoire 3-2 contre Man City fin avril.

    Un succès des Citizens leur aurait probablement offert le titre de championnes de WSL à domicile une semaine plus tard, face à Liverpool. Mais les Seagulls ont joué les trouble-fête, obtenant un résultat qui a brièvement reporté l’attribution du trophée, jusqu’à ce que Brighton rende service à City dix jours plus tard en arrachant un point à Arsenal.

    Les Brighton Ladies ont brillé, exploitant les espaces derrière les arrière latéraux et imposant un pressing intelligent et intense pour déstabiliser les leaders. Ce pressing a été souligné par la gardienne de City, Cuando Keating, comme l’un des points forts des Seagulls dans un entretien accordé à GOAL à l’approche de la finale, tandis que l’ailière Lauren Hemp a décrit les adversaires de dimanche comme « une équipe très difficile à battre ».

    « Elles jouent vraiment bien au football, mais elles ont aussi une mentalité à toute épreuve », ajoute l’internationale anglaise. « Dans les duels, elles sont difficiles à dépasser, ce sont des joueuses très physiques et elles comptent dans leurs rangs des individualités fantastiques – Fran Kirby en fait partie. J’ai beaucoup joué avec elle en équipe d’Angleterre et elle est incontournable pour elles. »

    Dimanche, la rencontre s’annonce toutefois différente. City aura tiré les enseignements de sa défaite et cherchera à fermer les espaces exploités par Brighton, tandis que le cadre d’une finale impose un autre niveau de pression. Reste que ce précédent succès alimente la confiance des « Seagulls », convaincues de pouvoir créer une nouvelle surprise ce week-end.

  • Jelena Cankovic Brighton Women 2025-26Getty Images

    Résultats après les matchs

    Après une série mitigée de deux victoires en sept matchs, ponctuée par une défaite décevante face à West Ham, alors en lutte pour éviter la relégation, et un match nul sans but contre Liverpool, également en difficulté, la victoire en quarts de finale contre Arsenal, évoquée plus haut, a constitué un moment charnière dans la saison de Brighton.

    Pendant plusieurs semaines, les performances étaient convaincantes sans que les résultats ne suivent ; or, face aux Gunners, les deux se sont enfin rejoints. « Tout se met en place en termes de style de jeu, de manière de jouer et de culture au sein du groupe », a déclaré Fran Kirby au journal The Argus après la victoire suivante des Seagulls contre Manchester City.

    « L’élan a vraiment pris forme après la rencontre face à Arsenal », a constaté Symonds la semaine dernière. « Je sentais que nous avions le vent en poupe et que notre objectif de briller en FA Cup se concrétisait. La manière dont nous avons appliqué notre plan de jeu, le fait de les battre et d’atteindre les demi-finales nous ont apporté non seulement de l’énergie, mais aussi la conviction que nous pouvions battre n’importe qui.

    Nous l’avons prouvé sur le terrain. Du coup, la fin de saison est devenue passionnante : après un début d’exercice en deçà de nos attentes, ce parcours a repositionné notre mentalité. »

    Une dynamique que les Seagulls entendent maintenir jusqu’à la finale de dimanche, avec la conviction qu’ils peuvent battre les meilleurs.

  • Kiko Seike Brighton Women 2025-26Getty Images

    Les joueurs décisifs en attaque

    Même si l’effectif de Brighton n’est pas aussi prestigieux que celui de ses adversaires, il regorge de joueurs capables de répondre présents et de faire la différence dimanche. Le recrutement mené par Vidosic s’est avéré pertinent : chaque nouvelle recrue s’est parfaitement intégrée à son système, preuve d’une véritable osmose au sein du club. Plusieurs éléments s’épanouissent ainsi dans le dispositif des Seagulls et contribuent à la belle dynamique de l’équipe.

    Après la rupture du ligament croisé antérieur de Michelle Agyemang en octobre, qui a asséné un coup dur imprévu à Brighton, Kiko Seike a dû assumer davantage la responsabilité de marquer des buts et s’en est merveilleusement bien sortie, inscrivant 11 buts en 25 matchs. Madison Haley s’est imposée comme l’un des moteurs du pressing, harcelant sans relâche les adversaires et prenant des décisions judicieuses une fois le ballon récupéré ; elle a également prouvé, dans les grands rendez-vous, qu’elle pouvait changer la donne. La qualité de Kirby, forgée par ses performances avec Chelsea et l’Angleterre, est bien connue, tandis que Symonds, lors de sa première saison comme capitaine, a déjà marqué les esprits par son leadership.

    D’autres éléments, peut-être pas titulaires dimanche, illustrent la profondeur du effectif. Fuka Tsunoda, élue meilleure joueuse du match lors du 1-1 face à Arsenal, a d’ailleurs marqué lors de sa deuxième titularisation en championnat, preuve d’un recrutement pertinent.

    « Sept filles sont entrées dans le onze et on a vu les mêmes schémas, le même style de jeu chez celles qui ne jouent pas régulièrement, car c’est ainsi que nous nous entraînons chaque jour », explique Symonds. « C’est ainsi que [Vidosic] veut que nous jouions, donc cela devient définitivement une culture et quelque chose qui ne cesse de se renforcer. »

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    La qualité défensive

    Le Brighton de Vidosic ne brille pas seulement offensivement. Si l’entraîneur de 39 ans est réputé pour son jeu fluide, il a aussi solidifié sa défense : seulement 28 buts encaissés en 22 matches de WSL cette saison, contre 41 l’an dernier.

    La défense allie l’expérience de joueuses comme Moeka Minami, vainqueure de la Coupe d’Asie avec le Japon plus tôt cette année, et le dynamisme de jeunes talents prometteurs, dont l’Australienne Charlize Rule, 23 ans, dont l’apport récente a redonné un coup de fouet à l’arrière-garde. Devant elles, la gardienne nigériane Chiamaka Nnadozie, élue meilleure portière de la WSL la saison passée, fait figure de rempart infranchissable. L’internationale nigériane, déjà très mature malgré ses 25 ans, sera une joueuse clé dimanche.

    Si Brighton ne possède pas de stars du calibre de Khadija Shaw, Vivianne Miedema ou Alex Greenwood, son effectif recèle néanmoins des talents capables de faire la différence aux deux extrémités du terrain lors de la finale de dimanche.

  • Fran Kirby Brighton Women 2025-26Getty Images

    Le leadership de Fran Kirby

    Kirby a déjà pesé de tout son poids dans la saison de Brighton : deux passes décisives lors de la victoire contre Manchester City, deux autres en quart de finale de la FA Cup face à Arsenal, plus un but et une offrande au tour précédent, quand les Seagulls ont battu West Ham 2-1. Son apport en leadership et en culture d’équipe, ces paramètres par essence non quantifiables, est tout aussi déterminant.

    Chaque fois qu’il évoque l’ancienne internationale anglaise, Vidosic insiste sur ce point : son influence accélère la progression de Brighton, et rappelle celle qu’elle exerçait déjà à Chelsea.

    « Elle nous aide beaucoup, non seulement sur le terrain, mais aussi par ses qualités de leader, son expérience et son calme », a déclaré Vidosic plus tôt cette année. « Cela profite aux jeunes joueuses et à celles qui l’entourent. Elle montre l’exemple. Quand elle est absente, on remarque une légère différence. On ne peut pas ignorer ses qualités ni ce qu’elle apporte. »

    Sa présence sera décisive dimanche : nombreuses sont les joueuses de Brighton à découvrir Wembley et l’atmosphère d’une finale. Son leadership, son expérience et son talent seront donc des atouts essentiels pour les Seagulls, déterminés à surprendre à nouveau les Citizens.

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