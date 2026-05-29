Six raisons pour lesquelles Brighton pourrait créer la surprise face à Manchester City et remporter la finale de la FA Cup féminine

Brighton a réalisé des performances remarquables en cette fin de saison. La victoire contre Arsenal en quarts de finale de la FA Cup a été mémorable, tandis que le match nul 1-1 contre les Gunners en championnat le mois suivant a été particulièrement impressionnant, compte tenu du nombre de changements effectués par les Seagulls dans leur composition de départ et du peu d’impact que cela a eu sur la fluidité du jeu de l’équipe. Le résultat le plus marquant, cependant, et le plus pertinent à l’approche de la finale de dimanche, a été la victoire 3-2 contre Man City fin avril.

Un succès des Citizens leur aurait probablement offert le titre de championnes de WSL à domicile une semaine plus tard, face à Liverpool. Mais les Seagulls ont joué les trouble-fête, obtenant un résultat qui a brièvement reporté l’attribution du trophée, jusqu’à ce que Brighton rende service à City dix jours plus tard en arrachant un point à Arsenal.

Les Brighton Ladies ont brillé, exploitant les espaces derrière les arrière latéraux et imposant un pressing intelligent et intense pour déstabiliser les leaders. Ce pressing a été souligné par la gardienne de City, Cuando Keating, comme l’un des points forts des Seagulls dans un entretien accordé à GOAL à l’approche de la finale, tandis que l’ailière Lauren Hemp a décrit les adversaires de dimanche comme « une équipe très difficile à battre ».

« Elles jouent vraiment bien au football, mais elles ont aussi une mentalité à toute épreuve », ajoute l’internationale anglaise. « Dans les duels, elles sont difficiles à dépasser, ce sont des joueuses très physiques et elles comptent dans leurs rangs des individualités fantastiques – Fran Kirby en fait partie. J’ai beaucoup joué avec elle en équipe d’Angleterre et elle est incontournable pour elles. »

Dimanche, la rencontre s’annonce toutefois différente. City aura tiré les enseignements de sa défaite et cherchera à fermer les espaces exploités par Brighton, tandis que le cadre d’une finale impose un autre niveau de pression. Reste que ce précédent succès alimente la confiance des « Seagulls », convaincues de pouvoir créer une nouvelle surprise ce week-end.