Six raisons pour lesquelles Brighton pourrait créer la surprise face à Manchester City et remporter la finale de la FA Cup féminine

Le parcours de Brighton jusqu’à ce stade a été pour le moins mouvementé. La victoire 2-1 contre West Ham en huitièmes de finale, en février, est survenue alors que les Seagulls peinaient à trouver leur rythme sur le terrain, dans un contexte marqué par des nouvelles déchirantes en dehors des terrains. La victoire 2-0 contre Arsenal en avril, en quarts de finale, restera le moment fort de ce parcours en Coupe, notamment en raison des répercussions remarquables qu’a eues cette surprise, mais la victoire en demi-finale contre Liverpool, après avoir été menés 2-0, a été tout aussi mémorable.
Dimanche, sous l’arche de Wembley, les Seagulls défieront Manchester City, tout juste couronné champion de la Women’s Super League. Depuis que Dario Vidosic a pris les rênes du club du sud de l’Angleterre en début de saison dernière, les quatre confrontations entre les deux formations se sont toutes soldées par la plus petite des marges. Cette finale, match unique, s’annonce donc captivante.
City partira favori, mais la tâche ne sera pas facile. Brighton possède plusieurs atouts pour créer la surprise face aux championnes d’Angleterre. GOAL en présente six…