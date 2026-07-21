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Six pays hôtes et 64 équipes ! Le président de la CONMEBOL a annoncé son intention d'élargir la Coupe du monde 2030 à l'issue d'un tournoi réunissant 48 nations
Un agrandissement d’envergure pour célébrer le centenaire
Alejandro Dominguez a ouvert un vif débat en suggérant que la prochaine Coupe du monde verrait le nombre de nations participantes s’accroître de manière significative. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Dominguez a présenté sa vision d’un format élargi.
« En 2030, la Coupe du monde se déroulera en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Ce sera une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec un tournoi à 64 équipes », a déclaré Domínguez.
Cette annonce ambitieuse intervient peu après l’édition 2026, qui a marqué la première participation de 48 équipes à la compétition. L’édition 2030 est d’ores et déjà unique, puisqu’elle sera organisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, tandis que trois matchs spéciaux du centenaire sont prévus en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.
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Gianni Infantino anticipe un nouvel essor
La FIFA n'a pas encore officialisé cette évolution. Cependant, Gianni Infantino avait précédemment indiqué que l'instance dirigeante envisageait d'élargir le tournoi masculin à 64 équipes. S'adressant à la chaîne suisse Blue Sport le 12 juillet, Infantino a détaillé la réflexion menée par l'organisation.
« C’est certainement une question qui sera examinée et débattue au sein des commissions compétentes après cette Coupe du monde », a expliqué M. Infantino. « Lorsque l’on organise une Coupe du monde, il est important de l’organiser pour le monde entier. Il ne s’agit pas seulement de l’Europe et de l’Amérique du Sud, mais bien du monde entier, en réalité. Chaque nation devrait pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde. »
Mettre en place des mesures incitatives pour les petits pays
Infantino estime qu’il est essentiel d’ouvrir les portes à davantage de participants pour assurer le développement mondial de ce sport. Au cours de son entretien, Infantino a ajouté : « Nous constatons que le niveau des équipes est extrêmement élevé, et qu’il ne cesse de s’améliorer partout dans le monde. Si l’on ne donne pas aux petits pays la chance de participer à la Coupe du monde, ils perdent également la motivation nécessaire pour continuer à progresser. »
Le passage à un format à 64 équipes transformerait profondément la compétition : 128 matchs au total, soit exactement le double des 64 rencontres du format à 32 équipes en vigueur de 1998 à 2022, et bien plus que les 104 matchs disputés cette année.
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Quel avenir pour le football mondial ?
Les commissions de la FIFA doivent désormais analyser en détail les enjeux logistiques et matériels liés à l’ajout de 16 équipes supplémentaires. Après la victoire de l’Espagne, les dirigeants du football doivent rapidement déterminer si six nations sont en mesure d’organiser conjointement un événement comprenant 128 matchs. Les supporters attendront avec impatience cette décision officielle, qui marquera de manière définitive la célébration du centenaire et l’avenir du football international.
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