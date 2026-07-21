Alejandro Dominguez a ouvert un vif débat en suggérant que la prochaine Coupe du monde verrait le nombre de nations participantes s’accroître de manière significative. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Dominguez a présenté sa vision d’un format élargi.

« En 2030, la Coupe du monde se déroulera en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Ce sera une formidable opportunité pour le football de célébrer le centenaire de la Coupe du monde avec un tournoi à 64 équipes », a déclaré Domínguez.

Cette annonce ambitieuse intervient peu après l’édition 2026, qui a marqué la première participation de 48 équipes à la compétition. L’édition 2030 est d’ores et déjà unique, puisqu’elle sera organisée par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, tandis que trois matchs spéciaux du centenaire sont prévus en Argentine, au Paraguay et en Uruguay.