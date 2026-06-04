Six minutes lui ont suffi ! L'entraîneur justifie la surprenante sélection en Coupe du monde d'un malchanceux de la Bundesliga

Âgé de 74 ans, le sélectionneur tchèque le plus âgé de l’histoire a expliqué : « Avant même de le convoquer, j’ai visionné les six minutes, temps additionnel inclus, qu’il a disputées lors de la victoire 1-0 contre Brême en mai. Il a été confronté à quatre situations de jeu et les a toutes gérées à la perfection. J’ai été surpris. Physiquement, il semblait en excellente condition, et un club allemand n’introduit jamais un joueur qui n’est pas à 100 % de ses capacités. »

Hložek a rapidement justifié cette confiance lors de la victoire 2-0 en match amical dimanche dernier contre le Kosovo : il a d’abord lancé l’action menant à l’ouverture du score de Tomáš Ladra (12^e), avant de doubler la mise lui-même (32^e), inscrivant ainsi son premier but en sélection depuis près d’un an.