Interrogé sur le risque éventuel de convocation de cet attaquant de 23 ans, le sélectionneur national Miroslav Koubek a répondu au magazine *kicker* : « Non, car nous le connaissons, nous savons quel genre de joueur il est et comment il peut nous aider. »
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Six minutes lui ont suffi ! L'entraîneur justifie la surprenante sélection en Coupe du monde d'un malchanceux de la Bundesliga
Âgé de 74 ans, le sélectionneur tchèque le plus âgé de l’histoire a expliqué : « Avant même de le convoquer, j’ai visionné les six minutes, temps additionnel inclus, qu’il a disputées lors de la victoire 1-0 contre Brême en mai. Il a été confronté à quatre situations de jeu et les a toutes gérées à la perfection. J’ai été surpris. Physiquement, il semblait en excellente condition, et un club allemand n’introduit jamais un joueur qui n’est pas à 100 % de ses capacités. »
Hložek a rapidement justifié cette confiance lors de la victoire 2-0 en match amical dimanche dernier contre le Kosovo : il a d’abord lancé l’action menant à l’ouverture du score de Tomáš Ladra (12^e), avant de doubler la mise lui-même (32^e), inscrivant ainsi son premier but en sélection depuis près d’un an.
Hlozek est devenu le transfert le plus onéreux de l'histoire d'Hoffenheim.
Hlozek, dont le transfert de 18 millions d’euros demeure le plus onéreux de l’histoire d’Hoffenheim, a récemment enchaîné les blessures. Il n’a disputé que cinq matches la saison dernière, toujours en tant que remplaçant. Fin avril, il a également joué 31 minutes en 3^e division avec l’équipe réserve du club.
« Il a réalisé une bonne performance, il a été impliqué dans les deux buts, mais ce n’est pas l’essentiel. C’est exactement le type de joueur dont nous avons besoin », a déclaré Koubek. « Il a prouvé qu’il pouvait être un atout. Peut-être pas pendant tout le match, mais en tout cas pendant une partie importante. Nous sommes satisfaits de lui, c’est pourquoi il fait partie du groupe. »
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Hlozek quitte Leverkusen pour rejoindre le TSG.
Recruté par le TSG Hoffenheim à Leverkusen en 2024, Hlozek a déjà disputé 42 matchs internationaux avec la République tchèque, inscrivant cinq buts. Sous les couleurs du club allemand, il compte 42 rencontres officielles, onze réalisations et trois passes décisives.
« Il lui faudra encore un peu de temps pour retrouver 100 % de ses capacités. Il disposera de temps de jeu lors du dernier match de préparation, ce jeudi dans le New Jersey contre le Guatemala, ce qui lui sera bénéfique. Plusieurs séances d’entraînement sont également prévues à Dallas », a indiqué Koubek.