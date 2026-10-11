Le choc très attendu entre deux poids lourds de la Premier League a basculé au cours d’une deuxième période chaotique qui a plongé Anfield dans un silence stupéfait. Après une première heure relativement serrée et fermée, ce n’est pas un but qui a rompu l’équilibre, mais un écart de conduite de Ryan Gravenberch. Déjà averti plus tôt dans le match, le milieu néerlandais a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a guère hésité à sortir le carton rouge, contraignant l’équipe d’Andoni Iraola à disputer la dernière demi-heure à dix face aux champions en titre.

Avant cette expulsion, Liverpool avait fait jeu égal, Victor Munoz posant des problèmes constants à la défense de City. Mais la perte de Gravenberch a coupé l’élan de l’équipe à domicile et permis aux hommes d’Enzo Maresca de prendre le contrôle du milieu de terrain.