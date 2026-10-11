Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduit par

Six minutes de folie ! Erling Haaland et Jeremy Doku marquent : Manchester City punit Liverpool, qui s’effondre à Anfield après l’expulsion de Ryan Gravenberch

E. Haaland
Manchester City
Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Premier League

Manchester City a porté son avance à trois buts face à Liverpool à Anfield, profitant d’une expulsion en seconde période pour prendre nettement le contrôle du match. En l’espace de six minutes, Erling Haaland et Jeremy Doku ont marqué coup sur coup, avant que Rayan Cherki ne conclue une superbe action collective pour porter le score à 3-0. Les visiteurs sont désormais bien partis pour prendre trois points d’avance en tête de la Premier League, tandis que Liverpool devra réaliser un improbable retour.

  • Un carton rouge change la donne à Anfield

    Le choc très attendu entre deux poids lourds de la Premier League a basculé au cours d’une deuxième période chaotique qui a plongé Anfield dans un silence stupéfait. Après une première heure relativement serrée et fermée, ce n’est pas un but qui a rompu l’équilibre, mais un écart de conduite de Ryan Gravenberch. Déjà averti plus tôt dans le match, le milieu néerlandais a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a guère hésité à sortir le carton rouge, contraignant l’équipe d’Andoni Iraola à disputer la dernière demi-heure à dix face aux champions en titre.

    Avant cette expulsion, Liverpool avait fait jeu égal, Victor Munoz posant des problèmes constants à la défense de City. Mais la perte de Gravenberch a coupé l’élan de l’équipe à domicile et permis aux hommes d’Enzo Maresca de prendre le contrôle du milieu de terrain.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Haaland et Doku frappent deux fois avec une efficacité redoutable

    Manchester City n’a pas tardé à profiter de sa supériorité numérique, mettant à mal la défense de Liverpool quelques minutes seulement après l’expulsion. À la 65e minute, Erling Haaland a prolongé son exceptionnelle série en se glissant dans la surface pour donner l’avantage à City. Ce but est d’autant plus marquant que Haaland a désormais marqué lors de six matches consécutifs avec son club, notamment face à Manchester United, Porto et Sunderland.

    La situation des joueurs de Liverpool s’est encore aggravée trois minutes plus tard, lorsque Jeremy Doku a doublé la mise d’une frappe spectaculaire. L’ailier belge, qui avait subi la faute ayant entraîné le carton rouge, est rentré dans l’axe avant de décocher un tir qui n’a laissé aucune chance à Alisson Becker dans le but de Liverpool. Ces six minutes de chaos à Anfield ont pratiquement mis fin au suspense : une équipe dotée de la qualité technique de City se fait rarement remonter après avoir pris deux buts d’avance, surtout face à dix adversaires.

  • Cherki porte le score à 3-0 pour Manchester City

    Manchester City a encore renforcé son emprise sur la rencontre grâce à un superbe but collectif qui lui a permis de porter son avance à trois buts. Le club était ainsi en passe de prendre trois points d’avance en tête du classement de Premier League. L’action a illustré la qualité offensive des visiteurs : Elliot Anderson a trouvé Rayan Cherki, qui a intelligemment laissé passer le ballon jusqu’à Josko Gvardiol avant de pivoter et de s’engouffrer dans la surface de réparation.

    Gvardiol a ensuite parfaitement remis le ballon dans la course de Cherki, permettant au Français d’ajuster sa frappe et de tromper Alisson avec sang-froid. Ce but, magnifiquement construit, plaçait Liverpool devant une tâche immense et semblait ôter tout suspense quant à l’issue de la rencontre.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L’ambiance d’Anfield étouffée par un Manchester City serein

    Malgré l’atmosphère hostile généralement associée à un déplacement dans la partie rouge du Merseyside, Manchester City a fait preuve d’un sang-froid qui a réduit le public local au silence pendant de longues périodes. La première mi-temps s’était résumée à une impasse tactique, City se contentant de conserver le ballon pour émousser le pressing de Liverpool.

    L’attaque de Liverpool a peiné à trouver son rythme, notamment en l’absence de joueurs clés comme Alexander Isak et Cody Gakpo. Jamie Carragher, qui livrait son analyse sur Sky Sports, a souligné l’impact de ces absences : « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais avec Alexander Isak et Cody Gakpo absents aujourd’hui, on attend des autres joueurs qu’ils prennent leurs responsabilités. Isak et Gakpo ont été les deux meilleurs joueurs offensifs de Liverpool. »


Ligue des Champions
LASK crest
LASK
LAS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Ligue des Champions
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG