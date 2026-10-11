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Six minutes de folie ! Erling Haaland et Jeremy Doku marquent : Manchester City punit Liverpool, qui s’effondre à Anfield après l’expulsion de Ryan Gravenberch
Un carton rouge change la donne à Anfield
Le choc très attendu entre deux poids lourds de la Premier League a basculé au cours d’une deuxième période chaotique qui a plongé Anfield dans un silence stupéfait. Après une première heure relativement serrée et fermée, ce n’est pas un but qui a rompu l’équilibre, mais un écart de conduite de Ryan Gravenberch. Déjà averti plus tôt dans le match, le milieu néerlandais a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a guère hésité à sortir le carton rouge, contraignant l’équipe d’Andoni Iraola à disputer la dernière demi-heure à dix face aux champions en titre.
Avant cette expulsion, Liverpool avait fait jeu égal, Victor Munoz posant des problèmes constants à la défense de City. Mais la perte de Gravenberch a coupé l’élan de l’équipe à domicile et permis aux hommes d’Enzo Maresca de prendre le contrôle du milieu de terrain.
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Haaland et Doku frappent deux fois avec une efficacité redoutable
Manchester City n’a pas tardé à profiter de sa supériorité numérique, mettant à mal la défense de Liverpool quelques minutes seulement après l’expulsion. À la 65e minute, Erling Haaland a prolongé son exceptionnelle série en se glissant dans la surface pour donner l’avantage à City. Ce but est d’autant plus marquant que Haaland a désormais marqué lors de six matches consécutifs avec son club, notamment face à Manchester United, Porto et Sunderland.
La situation des joueurs de Liverpool s’est encore aggravée trois minutes plus tard, lorsque Jeremy Doku a doublé la mise d’une frappe spectaculaire. L’ailier belge, qui avait subi la faute ayant entraîné le carton rouge, est rentré dans l’axe avant de décocher un tir qui n’a laissé aucune chance à Alisson Becker dans le but de Liverpool. Ces six minutes de chaos à Anfield ont pratiquement mis fin au suspense : une équipe dotée de la qualité technique de City se fait rarement remonter après avoir pris deux buts d’avance, surtout face à dix adversaires.
Cherki porte le score à 3-0 pour Manchester City
Manchester City a encore renforcé son emprise sur la rencontre grâce à un superbe but collectif qui lui a permis de porter son avance à trois buts. Le club était ainsi en passe de prendre trois points d’avance en tête du classement de Premier League. L’action a illustré la qualité offensive des visiteurs : Elliot Anderson a trouvé Rayan Cherki, qui a intelligemment laissé passer le ballon jusqu’à Josko Gvardiol avant de pivoter et de s’engouffrer dans la surface de réparation.
Gvardiol a ensuite parfaitement remis le ballon dans la course de Cherki, permettant au Français d’ajuster sa frappe et de tromper Alisson avec sang-froid. Ce but, magnifiquement construit, plaçait Liverpool devant une tâche immense et semblait ôter tout suspense quant à l’issue de la rencontre.
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L’ambiance d’Anfield étouffée par un Manchester City serein
Malgré l’atmosphère hostile généralement associée à un déplacement dans la partie rouge du Merseyside, Manchester City a fait preuve d’un sang-froid qui a réduit le public local au silence pendant de longues périodes. La première mi-temps s’était résumée à une impasse tactique, City se contentant de conserver le ballon pour émousser le pressing de Liverpool.
L’attaque de Liverpool a peiné à trouver son rythme, notamment en l’absence de joueurs clés comme Alexander Isak et Cody Gakpo. Jamie Carragher, qui livrait son analyse sur Sky Sports, a souligné l’impact de ces absences : « Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais avec Alexander Isak et Cody Gakpo absents aujourd’hui, on attend des autres joueurs qu’ils prennent leurs responsabilités. Isak et Gakpo ont été les deux meilleurs joueurs offensifs de Liverpool. »
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