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Six minutes de folie ! Erling Haaland et Jeremy Doku marquent, Manchester City punit Liverpool après l’expulsion de Ryan Gravenberch, qui provoque l’effondrement de son équipe à Anfield
Un carton rouge change la donne à Anfield
Le choc très attendu entre deux poids lourds de la Premier League a basculé au cours d’une deuxième période mouvementée, laissant les supporters présents à Anfield sans voix. Après une première heure de jeu serrée et fermée, la situation s’est débloquée non pas sur un but, mais à la suite d’un geste inconsidéré de Ryan Gravenberch. Déjà averti plus tôt dans le match, le milieu néerlandais a reçu un second carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a guère hésité à brandir le carton rouge, obligeant l’équipe d’Andoni Iraola à disputer la dernière demi-heure à dix contre les champions en titre.
Avant l’expulsion, Liverpool faisait jeu égal avec son adversaire, Victor Munoz posant constamment des problèmes à la défense de City. Mais la perte de Gravenberch a privé l’équipe à domicile de son énergie et permis aux hommes d’Enzo Maresca de prendre le contrôle du milieu de terrain.
Haaland et Doku assènent un double coup avec un réalisme implacable
Manchester City n’a pas perdu une seconde pour exploiter sa supériorité numérique, mettant à mal la défense de Liverpool quelques minutes après l’expulsion. À la 65e minute, Erling Haaland a poursuivi sa remarquable série personnelle en surgissant dans la surface pour donner l’avantage à City. Ce but est d’autant plus marquant que Haaland a désormais marqué lors de 6 matches consécutifs avec le club, notamment face à Manchester United, Porto et Sunderland.
La situation des joueurs de Liverpool s’est encore aggravée trois minutes plus tard, lorsque Jeremy Doku a doublé la mise d’une frappe spectaculaire. L’ailier belge, qui avait obtenu la faute ayant entraîné le carton rouge, est rentré dans l’axe avant de décocher un tir qui n’a laissé aucune chance à Alisson Becker dans le but de Liverpool. Ces six minutes de chaos à Anfield ont de fait scellé l’issue de la rencontre : une avance de deux buts pour une équipe dotée de la qualité technique de City est rarement comblée, surtout à dix contre onze.
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