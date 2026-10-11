Le choc très attendu entre deux poids lourds de la Premier League a basculé au cours d’une deuxième période mouvementée, laissant les supporters présents à Anfield sans voix. Après une première heure de jeu serrée et fermée, la situation s’est débloquée non pas sur un but, mais à la suite d’un geste inconsidéré de Ryan Gravenberch. Déjà averti plus tôt dans le match, le milieu néerlandais a reçu un second carton jaune pour une faute sur Jeremy Doku à la 62e minute. L’arbitre Chris Kavanagh n’a guère hésité à brandir le carton rouge, obligeant l’équipe d’Andoni Iraola à disputer la dernière demi-heure à dix contre les champions en titre.

Avant l’expulsion, Liverpool faisait jeu égal avec son adversaire, Victor Munoz posant constamment des problèmes à la défense de City. Mais la perte de Gravenberch a privé l’équipe à domicile de son énergie et permis aux hommes d’Enzo Maresca de prendre le contrôle du milieu de terrain.