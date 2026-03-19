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Jonas Rütten

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Six joueurs de retour et deux nouveaux venus : Julian Nagelsmann ne surprend qu'avec un seul choix pour sa première sélection en équipe nationale allemande en cette année de Coupe du monde

L'équipe nationale allemande entame l'année de la Coupe du monde. Avec sa première sélection, le sélectionneur national ne surprend guère.

La DFB a dévoilé sa première sélection pour l'année de la Coupe du monde 2026 et, contrairement à ce que l'on pouvait attendre après son interview très controversée accordée au magazine kicker, Julian Nagelsmann ne réserve que peu de surprises.

En effet, on pouvait déjà deviner à l'époque que la jeune star Said El Mala, du 1. FC Cologne, et le meneur de jeu de Stuttgart, Angelo Stiller, auraient du mal à intégrer la sélection pour les matchs amicaux contre la Suisse (27 mars) et le Ghana (30 mars). Et comme on pouvait s'y attendre, leurs noms sont donc absents de la liste. 

  • On retrouve toutefois dans cette liste – et on peut sans hésiter parler d'une petite surprise – Anton Stach, de Leeds United. Nagelsmann avait certes reconnu que le milieu de terrain s'en sortait « bien » à Leeds, mais il avait également souligné sa faiblesse supposée dans les duels aériens et au sol. 

    « Il n’est pas particulièrement fort de la tête et n’est pas non plus un spécialiste des duels, mais c’est quelqu’un qui aime avoir le jeu devant lui », avait déclaré Nagelsmann à l’époque : « Je trouvais que sa meilleure position à Hoffenheim était le rôle central dans la défense à trois, d’où il a basculé vers le poste de numéro 6. »

    On aurait donc pu supposer que, après la déception de novembre dernier, Stach ne ferait à nouveau pas partie de la sélection de la DFB. Mais il en a été autrement. Le joueur de 27 ans a été sélectionné pour la première fois depuis près de quatre ans pour un stage de l’équipe nationale A et forme ainsi le fer de lance d’un sextuor de revenants.

    En effet, outre Stach, les piliers de l'équipe Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Kai Havertz (FC Arsenal), longtemps blessés, feront leur retour comme prévu. Le sélectionneur national attendait notamment avec impatience le retour de Havertz, qui devrait être titularisé en pointe par Nagelsmann. Concernant Rüdiger, Nagelsmann a souligné que celui-ci devait être « en pleine forme et en bonne santé » : « S’il a des petits bobos, comme il en a parfois eu chez nous, il n’atteint pas son niveau maximal, et cela n’a alors aucun sens. »

    Mais le contraire semble désormais être le cas, après qu’il a surmonté ses blessures au genou et aux muscles. Rüdiger a regagné sa place de titulaire en défense centrale chez les Merengues et a convaincu lors des huitièmes de finale contre Manchester City. 

    Le sextuor des revenants est complété par Pascal Groß, qui a retrouvé sa place de titulaire à Brighton & Hove après avoir quitté le BVB cet hiver, ainsi que par le duo de Stuttgart composé de Deniz Undav et Josha Vagnoman, qui fait son retour pour la première fois depuis presque exactement trois ans et ses débuts en équipe nationale. Il est actuellement le seul remplaçant officiel de Nagelsmann pour le défenseur droit Joshua Kimmich, qui est en grande forme. 

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  • Lennart KarlGetty Images

    Le besoin urgent de Nagelsmann à un poste clé et deux nouveaux venus du FC Bayern

    Benjamin Henrichs est encore loin de son meilleur niveau après la rupture du tendon d'Achille subie en décembre 2024. Ridle Baku, qui s'était illustré lors des matchs de qualification pour la Coupe du monde en novembre avec un but et une passe décisive, n'a pas non plus retrouvé sa meilleure forme à Leipzig.

    Lennart Karl et Jonas Urbig, du FC Bayern, font quant à eux leur toute première apparition. Alors qu'Urbig brille par moments dans son rôle de remplaçant de Manuel Neuer, régulièrement blessé, au sein du club champion, Karl, âgé de 18 ans, a lui aussi retrouvé sa forme de la phase aller après un passage à vide en début d'année, grâce à laquelle il aurait déjà mérité, selon de nombreux experts, une sélection en équipe nationale.

    « Je ne prétends pas qu’il devienne titulaire pour ensuite participer à la Coupe du monde. Car ce ne sera pas le cas », a fait remarquer Nagelsmann début mars : « Mais il doit trouver un certain rythme ; chez les jeunes joueurs, tout est une question de confiance en soi. Il ne doit pas venir chez nous pour faire profil bas, mais apporter cette fraîcheur juvénile et cette audace. »

    Karl a récemment fait preuve de cette « audace » plus souvent sous le maillot du FC Bayern. Pour sa première véritable saison professionnelle, il totalise actuellement huit buts et six passes décisives en 34 matchs. Le jeune joueur a peut-être aussi profité du fait que Jamal Musiala, en accord avec le Bayern, ne puisse à nouveau pas jouer avec l’équipe nationale. Le joueur de 23 ans souffre depuis une semaine d’une réaction douloureuse à la cheville suite à sa grave blessure subie cet été lors de la Coupe du monde des clubs et est actuellement en pause au sein du club.

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    Les stars du BVB laissées de côté par Nagelsmann – Füllkrug n'est pas du coup

    Outre les décisions difficiles prises par le sélectionneur national concernant Stiller et El Mala, c'est surtout la non-sélection de Maximilian Beier qui a dû susciter quelques sourcils froncés, du moins à Dortmund. 

    Beier s'était taillé une place de titulaire au BVB ces dernières semaines et est actuellement en excellente forme. Au cours des douze derniers matchs de Bundesliga, il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Mais cela n’a pas suffi pour lui, tout comme pour Karim Adeyemi. Niclas Füllkrug, qui ne dépasse actuellement pas le statut de joker à l’AC Milan et n’a inscrit qu’un seul but, n’est pas non plus de la partie. 

    Nadiem Amiri, qui avait fait son retour en équipe nationale en mars dernier sous les ordres de Nagelsmann après presque cinq ans d'absence, est également absent de la sélection actuelle. Mais ce n'est pas pour des raisons de performance. Le joueur de 29 ans réalise une nouvelle saison exceptionnelle à Mayence 05 (15 buts, 3 passes décisives), mais souffre depuis des semaines d'une blessure tenace au talon.

  • Équipe de la DFB : la sélection de l'équipe nationale allemande

    PositionJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    ButAlexander NübelVfB Stuttgart
    GardienJonas UrbigFC Bayern Munich
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua KimmichFC Bayern Munich
    DéfenseurAleksandar PavlovicFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAnton StachLeeds United
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    DéfenseurJosha VagnomanVfB Stuttgart
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantSerge GnabryFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantFelix NmechaBorussia Dortmund
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantKevin SchadeFC Brentford
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United
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