Six joueurs de retour et deux nouveaux venus : Julian Nagelsmann ne surprend qu'avec un seul choix pour sa première sélection en équipe nationale allemande en cette année de Coupe du monde

On retrouve toutefois dans cette liste – et on peut sans hésiter parler d'une petite surprise – Anton Stach, de Leeds United. Nagelsmann avait certes reconnu que le milieu de terrain s'en sortait « bien » à Leeds, mais il avait également souligné sa faiblesse supposée dans les duels aériens et au sol.

« Il n’est pas particulièrement fort de la tête et n’est pas non plus un spécialiste des duels, mais c’est quelqu’un qui aime avoir le jeu devant lui », avait déclaré Nagelsmann à l’époque : « Je trouvais que sa meilleure position à Hoffenheim était le rôle central dans la défense à trois, d’où il a basculé vers le poste de numéro 6. »

On aurait donc pu supposer que, après la déception de novembre dernier, Stach ne ferait à nouveau pas partie de la sélection de la DFB. Mais il en a été autrement. Le joueur de 27 ans a été sélectionné pour la première fois depuis près de quatre ans pour un stage de l’équipe nationale A et forme ainsi le fer de lance d’un sextuor de revenants.

En effet, outre Stach, les piliers de l'équipe Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Kai Havertz (FC Arsenal), longtemps blessés, feront leur retour comme prévu. Le sélectionneur national attendait notamment avec impatience le retour de Havertz, qui devrait être titularisé en pointe par Nagelsmann. Concernant Rüdiger, Nagelsmann a souligné que celui-ci devait être « en pleine forme et en bonne santé » : « S’il a des petits bobos, comme il en a parfois eu chez nous, il n’atteint pas son niveau maximal, et cela n’a alors aucun sens. »

Mais le contraire semble désormais être le cas, après qu’il a surmonté ses blessures au genou et aux muscles. Rüdiger a regagné sa place de titulaire en défense centrale chez les Merengues et a convaincu lors des huitièmes de finale contre Manchester City.

Le sextuor des revenants est complété par Pascal Groß, qui a retrouvé sa place de titulaire à Brighton & Hove après avoir quitté le BVB cet hiver, ainsi que par le duo de Stuttgart composé de Deniz Undav et Josha Vagnoman, qui fait son retour pour la première fois depuis presque exactement trois ans et ses débuts en équipe nationale. Il est actuellement le seul remplaçant officiel de Nagelsmann pour le défenseur droit Joshua Kimmich, qui est en grande forme.