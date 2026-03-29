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Mark Doyle

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Six grandes préoccupations à l'approche de la Coupe du monde 2026 : les interdictions de voyager imposées par Donald Trump, les prix exorbitants des billets et la guerre contre l'Iran

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En novembre, nous avons eu droit au rappel le plus exaltant qui soit de la magie de la Coupe du monde. L'histoire s'est écrite en Jamaïque lorsque Curaçao est devenu la plus petite nation à se qualifier de tous les temps en tenant les Reggae Boys en échec 0-0 à Kingston. Ailleurs dans la CONCACAF, Haïti a réussi à décrocher une place en phase finale pour la première fois en 50 ans grâce à une victoire 2-0 contre le Nicaragua, et ce malgré le fait qu'il n'ait pu disputer aucun match à domicile en raison du conflit qui sévit actuellement sur l'île des Caraïbes.

Du côté européen, l'Écosse s'est qualifiée pour sa première Coupe du monde depuis 1998 grâce à une victoire spectaculaire et incroyable de 4-2 contre le Danemark, marquée par un coup de pied retourné de Scott McTominay, un but décisif de Kieran Tierney à la 93e minute et un but de Kenny McLean depuis son propre camp, pratiquement sur le dernier ballon du match, qui a déclenché une explosion de joie à Hampden Park.

C'était également le chaos total à Budapest, où Troy Parrott, après avoir inscrit un doublé décisif lors de la victoire surprise 2-0 contre le Portugal, a réalisé un triplé historique contre la Hongrie, permettant ainsi à la République d'Irlande de décrocher une place en barrages de l'UEFA devant ses hôtes.

Bien sûr, l'Irlande est désormais éliminée après les demi-finales de jeudi, mais avec les quatre finales des barrages européens qui se dérouleront mardi, ainsi que deux confrontations intercontinentales distinctes, nous connaîtrons bientôt l'identité des six participants restants à la phase finale de cet été, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Ce que nous savons déjà, en revanche, c'est si la Coupe du monde sera un succès ou un désastre, car, à un peu plus de deux mois du coup d'envoi, le tournoi reste entouré d'incertitudes. GOAL passe ici en revue les six principales préoccupations à l'approche de ce qui s'annonce déjà comme une compétition incroyablement controversée...

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    Interdictions de voyager

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a insisté l'année dernière sur le fait que « le monde entier est le bienvenu en Amérique ».

    « Nous vendrons entre six et sept millions de billets pour les matchs », a-t-il déclaré. « Entre cinq et dix millions de personnes viendront du monde entier pour profiter de la Coupe du monde. »

    Pour l'instant, cependant, on a l'impression qu'un nombre considérable de personnes sont exclues de ce qu'Infantino avait promis être « la Coupe du monde la plus inclusive de tous les temps ». En effet, le simple fait d'entrer aux États-Unis, qui accueillent 78 des 104 matchs, s'avère difficile pour plusieurs groupes de supporters.

    Le programme « America First » mené par l’actuel président Donald Trump a conduit à la mise en place d’interdictions de voyager pour divers pays à travers le monde, dans le but présumé de dissuader l’immigration illégale.

    Il est donc devenu beaucoup plus difficile d’obtenir un visa touristique pour les supporters originaires de pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, tandis que les supporters iraniens et haïtiens pourraient ne pas pouvoir entrer du tout aux États-Unis.

    De plus, le « Visa Bond Pilot Program » n’a fait que compliquer davantage la situation, car il implique que les citoyens non seulement du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, mais aussi de l’Algérie, de la Tunisie et du Cap-Vert, qualifié pour la première fois, pourraient devoir verser jusqu’à 15 000 dollars (11 000 livres sterling) de caution simplement pour pouvoir se rendre aux États-Unis.

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  • US-POLITICSAFP

    Prix des billets

    Ce système controversé de bons d'achat n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur le coût de la participation aux matchs pour le supporter lambda.

    En réponse à la vague de critiques initiale concernant la structure tarifaire du tournoi, la FIFA a mis en vente un petit nombre de billets « plus abordables » à 60 dollars (45 livres sterling) destinés aux « supporters fidèles » des 48 équipes qualifiées.

    Cependant, Football Supporters Europe (FSE) a immédiatement fait valoir que « ces modifications ne vont pas assez loin » et, en début de semaine, le groupe a déposé une plainte de 18 pages auprès de la Commission européenne.

    « Depuis plusieurs mois, nous exhortons la FIFA à agir dans l'intérêt des supporters et à reconsidérer ses politiques de billetterie agressives et abusives », a déclaré Ronan Evain, directeur exécutif de la FSE.

    « Le refus de la FIFA de mener une consultation sérieuse avec les parties prenantes ne nous a une fois de plus laissé d'autre choix que de nous associer à Euroconsumers pour déposer cette plainte auprès de la Commission européenne.

    La FIFA invoque ses chiffres de vente non confirmés pour justifier ses pratiques injustes en matière de billetterie, alors qu’en réalité, elle ne laisse d’autre choix aux supporters fidèles que de payer ou de passer à côté. »

    La FSE a identifié six abus spécifiques, dont ce qu’elle qualifie de « prix exorbitants », comme le souligne le fait que le billet le moins cher disponible au grand public pour la finale de 2026 coûte plus de sept fois le prix de son équivalent pour 2022.

    La FIFA est également accusée de « publicité trompeuse » concernant les billets à 60 dollars, la FSE faisant valoir que « l’ensemble du stock de la catégorie 4 était pratiquement épuisé avant même l’ouverture de la vente au grand public » et qu’elle s’est rendue coupable d’avoir « annoncé un prix qui n’était pas réellement disponible » – ce qui est illégal au regard du droit de l’Union européenne.

    Outre le fait de critiquer la FIFA pour son recours à la pratique très controversée de la « tarification dynamique », l’organisation a également été dénoncée pour avoir prétendument tenté de contrôler le marché de la revente et d’imposer des frais de 15 % tant à l’acheteur qu’au vendeur, créant ainsi ce que la FSE a qualifié de « double gain » pour les organisateurs du tournoi.

    « La FIFA détient le monopole de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026 », a affirmé la FSE, « et a utilisé ce pouvoir pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel. »

    Au moment de la rédaction de cet article, la seule réponse de la FIFA à cette plainte, qu’elle affirme ne pas avoir encore reçue, est qu’elle est « une organisation à but non lucratif » et que tous les fonds qu’elle génère sont réinvestis « pour stimuler la croissance du football » partout dans le monde.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH33-SEATTLE-PSGAFP

    Les conditions

    On observe également une certaine appréhension quant au spectacle sportif qui attendra réellement les supporters ayant les moyens de se rendre aux États-Unis et ayant la chance de pouvoir entrer dans les stades américains.

    La Coupe du monde des clubs de l'année dernière était considérée comme une sorte de répétition en petite échelle pour l'édition internationale bien plus grandiose de cet été, et bien que le projet fétiche d'Infantino n'ait pas manqué de qualité ni de surprises, les conditions ont causé toutes sortes de problèmes.

    Pour commencer, plusieurs entraîneurs et joueurs se sont montrés très mécontents de l'état des terrains, que le milieu de terrain du Real Madrid et de l'Angleterre, Jude Bellingham, a qualifié de « pas géniaux du tout ». L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été particulièrement déçu par la surface de jeu du Lumen Field de Seattle, l'un des sites retenus pour 2026.

    « Je ne peux pas imaginer un terrain de NBA plein de trous ! », s'est emporté l'Espagnol après la victoire 2-0 de son équipe face aux Seattle Sounders. « Le ballon rebondit presque comme s'il sautait partout comme un lapin. »

    Et puis, il y a eu la météo. Des pauses rafraîchissantes étaient absolument indispensables en raison des températures généralement élevées aux États-Unis, tandis que l’entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a déclaré que la chaleur était si étouffante qu’il était « impossible » d’organiser des séances d’entraînement normales et que le milieu de terrain Enzo Fernandez a admis qu’il se sentait « étourdi » pendant les matchs.

    La FIFA a réagi en annonçant l'instauration de pauses hydratation de trois minutes au milieu de la première et de la deuxième mi-temps de chaque match de la Coupe du monde de cet été – et pas seulement pour ceux disputés par temps chaud.

    Cette mesure a été saluée par certains mais critiquée par d’autres qui y voient une manière cynique de diviser le match en quarts d’heure adaptés au public américain, ce qui permettra aux détenteurs des droits de retransmission de bénéficier de pauses publicitaires plus lucratives.

    Malheureusement, les téléspectateurs risquent d’être soumis à des interruptions de jeu encore plus longues, puisque six matches de la Coupe du monde des clubs ont été retardés par des orages, le jeu étant suspendu dans les stades américains pour des raisons de sécurité lorsque des éclairs sont détectés dans un rayon de 16 km.

    « Pour moi, ce n’est pas du football », a déclaré Maresca, alors entraîneur de Chelsea, après que le match des huitièmes de finale des Blues contre Benfica a été interrompu pendant 113 minutes. « Je pense que c’est une blague. Je peux comprendre que, pour des raisons de sécurité, on suspende le match. Mais si on suspend sept ou huit matchs, cela signifie que ce n’est probablement pas le bon endroit pour organiser cette compétition. »

  • Trump Sends ICE Agents To Airports As DHS Remains UnfundedGetty Images News

    ICE

    Mais bien plus préoccupant que la météo est le climat politique actuel aux États-Unis. Les mesures prises par l'administration Trump pour lutter contre l'immigration clandestine ont suscité une controverse colossale dans tout un pays composé de personnes de toutes les origines, couleurs et croyances possibles, le comportement de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) s'avérant particulièrement clivant.

    En janvier de cette année, six personnes sont décédées alors qu'elles étaient détenues par l'ICE (Luis Gustavo Nunez Caceres, Luis Beltran Yanez Cruz, Parady La, Heber Sanchez Dominguez et Victor Manuel Diaz), tandis que deux autres (Renee Nicole Good et Alex Pretti) ont été abattues par des agents de l'ICE à Minneapolis, déclenchant une vague de manifestations à l'échelle nationale.

    En conséquence, le directeur par intérim de l’ICE, Todd Lyons, a fait la une des journaux le mois suivant lorsqu’il a déclaré que son agence constituerait « un élément clé de l’appareil de sécurité global pour la Coupe du monde ».

    « Nous nous engageons à assurer le bon déroulement de cette opération et à garantir la sécurité de tous les participants et visiteurs », a ajouté M. Lyons.

    En réponse, une députée du New Jersey a présenté un projet de loi intitulé « Save the World Cup » visant à empêcher l’ICE de mener des raids à moins d’un kilomètre et demi de tout match de la Coupe du monde ou de toute fête des supporters.

    « La Coupe du monde devrait rassembler le monde et non laisser les familles se demander si des agents de l’ICE attendront à l’extérieur des stades », a déclaré la démocrate Nellie Pou le jeudi 19 mars, alors que régnait la confusion quant à la date à laquelle les subventions de sécurité promises aux 11 villes hôtes américaines par le département de la Sécurité intérieure seraient effectivement distribuées.

    « Lorsque j’ai récemment demandé directement au directeur de l’ICE (Lyons) de m’assurer simplement qu’ils resteraient à l’écart des matchs, il a refusé. C’est inacceptable. Mon projet de loi trace donc une ligne claire sur le terrain : pas de rafles de l’ICE.

    « Il ne peut y avoir de tournoi réussi si les supporters et les joueurs doivent sans cesse regarder par-dessus leur épaule. Nous voulons que les forces de l'ordre se concentrent sur la sécurité renforcée de la Coupe du monde, et non sur le respect des quotas d'immigration civile. Nous ne devons pas laisser la peur définir ce moment et gâcher les matchs. »

  • MEXICO-CRIME-DRUGS-FUNERALAFP

    Violence liée aux cartels de la drogue

    La sécurité a également fait l'objet d'un vif débat le mois dernier, après une flambée de violence meurtrière au Mexique, où des membres du cartel de la drogue « Jalisco Nueva Generación » (CJNG) ont été impliqués dans des échanges de tirs meurtriers avec l'armée mexicaine, à la suite de l'assassinat de leur chef, Nemesio Oseguera Cervantes, lors d'une opération militaire.

    Oseguera Cervantes, surnommé « El Mencho », était l'homme le plus recherché du Mexique et au moins 25 membres de la Garde nationale ont été tués dans les 24 heures qui ont suivi sa mort, le 22 février.

    Alors que le Mexique doit accueillir 13 matchs de la Coupe du monde, dont quatre à Guadalajara, la capitale de l’État de Jalisco, cette vague de violence a suscité des craintes pour la sécurité des supporters lors de la Coupe du monde.

    Cependant, la présidente du pays, Claudia Sheinbaum, a insisté sur le fait que la violence actuelle ne représentait « aucun risque » pour les supporters et a ensuite révélé son intention de déployer 100 000 agents de sécurité, dont 20 000 soldats et 55 000 policiers, dans le cadre d’une opération massive visant à protéger les supporters en visite.

    Infantino s'est ainsi dit « très rassuré ». « Tout va bien », a déclaré le président de la FIFA à l'AFP. « Ça va être spectaculaire. »


  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    La guerre

    En décembre dernier encore, Infantino remettait à Trump le tout premier « Prix de la paix de la FIFA ». Or, le président américain a désormais plongé le Moyen-Orient, voire le monde entier, dans le chaos politique et économique avec une guerre contre l’Iran que les États-Unis mènent et coordonnent avec Israël – un pays dont plusieurs membres de la FIFA réclament toujours l’exclusion des compétitions internationales et des compétitions de clubs en raison du génocide en cours à Gaza et de l’invasion actuelle du Liban.

    D'un point de vue financier et logistique, les attaques militaires non provoquées contre l'Iran pourraient rendre le voyage des supporters vers la Coupe du monde de cet été beaucoup plus coûteux, les prix du pétrole ayant explosé en raison de la fermeture partielle du détroit d'Ormuz.

    Mais ce qui est bien plus grave encore, c'est la perte choquante de vies civiles en Iran qui a poussé le ministre des Sports et de la Jeunesse du pays, Ahmad Donyamali, à déclarer qu'il était « absolument impossible pour nous de participer à la Coupe du monde ».

    L'Iran doit disputer ses trois matches de groupe aux États-Unis et une demande visant à déplacer ces rencontres au Mexique a déjà été rejetée par la FIFA, Infantino insistant sur le fait que Trump lui avait personnellement assuré que les Iraniens seraient « les bienvenus » pour participer à la compétition. Trump, cependant, n’a pas encore dérogé à sa ligne de conduite précédente selon laquelle il « s’en fiche complètement » qu’ils viennent ou non, allant même jusqu’à révéler qu’il ne pouvait garantir la sécurité de la Team Melli.

    Infantino, provocateur, a déclaré au début du mois : « Nous avons tous besoin d’un événement comme la Coupe du monde de la FIFA pour rassembler les gens, aujourd’hui plus que jamais, et je remercie sincèrement le président des États-Unis pour son soutien, car cela montre une fois de plus que le football unit le monde. »

    Au moment où nous écrivons ces lignes, il subsiste toutefois la possibilité très déprimante qu’un pays qualifié pour la Coupe du monde ne puisse y participer parce qu’il est bombardé par l’un des pays hôtes.