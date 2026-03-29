Six grandes préoccupations à l'approche de la Coupe du monde 2026 : les interdictions de voyager imposées par Donald Trump, les prix exorbitants des billets et la guerre contre l'Iran

Ce système controversé de bons d'achat n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur le coût de la participation aux matchs pour le supporter lambda.

En réponse à la vague de critiques initiale concernant la structure tarifaire du tournoi, la FIFA a mis en vente un petit nombre de billets « plus abordables » à 60 dollars (45 livres sterling) destinés aux « supporters fidèles » des 48 équipes qualifiées.

Cependant, Football Supporters Europe (FSE) a immédiatement fait valoir que « ces modifications ne vont pas assez loin » et, en début de semaine, le groupe a déposé une plainte de 18 pages auprès de la Commission européenne.

« Depuis plusieurs mois, nous exhortons la FIFA à agir dans l'intérêt des supporters et à reconsidérer ses politiques de billetterie agressives et abusives », a déclaré Ronan Evain, directeur exécutif de la FSE.

« Le refus de la FIFA de mener une consultation sérieuse avec les parties prenantes ne nous a une fois de plus laissé d'autre choix que de nous associer à Euroconsumers pour déposer cette plainte auprès de la Commission européenne.

La FIFA invoque ses chiffres de vente non confirmés pour justifier ses pratiques injustes en matière de billetterie, alors qu’en réalité, elle ne laisse d’autre choix aux supporters fidèles que de payer ou de passer à côté. »

La FSE a identifié six abus spécifiques, dont ce qu’elle qualifie de « prix exorbitants », comme le souligne le fait que le billet le moins cher disponible au grand public pour la finale de 2026 coûte plus de sept fois le prix de son équivalent pour 2022.

La FIFA est également accusée de « publicité trompeuse » concernant les billets à 60 dollars, la FSE faisant valoir que « l’ensemble du stock de la catégorie 4 était pratiquement épuisé avant même l’ouverture de la vente au grand public » et qu’elle s’est rendue coupable d’avoir « annoncé un prix qui n’était pas réellement disponible » – ce qui est illégal au regard du droit de l’Union européenne.

Outre le fait de critiquer la FIFA pour son recours à la pratique très controversée de la « tarification dynamique », l’organisation a également été dénoncée pour avoir prétendument tenté de contrôler le marché de la revente et d’imposer des frais de 15 % tant à l’acheteur qu’au vendeur, créant ainsi ce que la FSE a qualifié de « double gain » pour les organisateurs du tournoi.

« La FIFA détient le monopole de la vente des billets pour la Coupe du monde 2026 », a affirmé la FSE, « et a utilisé ce pouvoir pour imposer aux supporters des conditions qui ne seraient jamais acceptables sur un marché concurrentiel. »

Au moment de la rédaction de cet article, la seule réponse de la FIFA à cette plainte, qu’elle affirme ne pas avoir encore reçue, est qu’elle est « une organisation à but non lucratif » et que tous les fonds qu’elle génère sont réinvestis « pour stimuler la croissance du football » partout dans le monde.