Six grandes préoccupations à l'approche de la Coupe du monde 2026 : les interdictions de voyager imposées par Donald Trump, les prix exorbitants des billets et la guerre contre l'Iran

Du côté européen, l'Écosse s'est qualifiée pour sa première Coupe du monde depuis 1998 grâce à une victoire spectaculaire et incroyable de 4-2 contre le Danemark, marquée par un coup de pied retourné de Scott McTominay, un but décisif de Kieran Tierney à la 93e minute et un but de Kenny McLean depuis son propre camp, pratiquement sur le dernier ballon du match, qui a déclenché une explosion de joie à Hampden Park.
C'était également le chaos total à Budapest, où Troy Parrott, après avoir inscrit un doublé décisif lors de la victoire surprise 2-0 contre le Portugal, a réalisé un triplé historique contre la Hongrie, permettant ainsi à la République d'Irlande de décrocher une place en barrages de l'UEFA devant ses hôtes.
Bien sûr, l'Irlande est désormais éliminée après les demi-finales de jeudi, mais avec les quatre finales des barrages européens qui se dérouleront mardi, ainsi que deux confrontations intercontinentales distinctes, nous connaîtrons bientôt l'identité des six participants restants à la phase finale de cet été, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Ce que nous savons déjà, en revanche, c'est si la Coupe du monde sera un succès ou un désastre, car, à un peu plus de deux mois du coup d'envoi, le tournoi reste entouré d'incertitudes. GOAL passe ici en revue les six principales préoccupations à l'approche de ce qui s'annonce déjà comme une compétition incroyablement controversée...