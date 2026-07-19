Six duels qui décideront de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine : de Lionel Messi contre Marc Cucurella à Lamine Yamal contre Nico Tagliafico

Luis de la Fuente a commis une erreur lors du premier match de l’Espagne en alignant Gavi sur le côté gauche. Cette décision semblait motivée par la volonté de prouver quelque chose, alors que la présence même du jeune milieu dans la sélection avait surpris nombreux observateurs.
Cependant, le sélectionneur a rapidement rectifié le tir et n’a pratiquement plus commis de faux pas depuis : l’Espagne s’est qualifiée pour la finale grâce à six victoires consécutives, toutes obtenues dans le temps réglementaire.
Certes, Mikel Merino a dû marquer deux buts tardifs pour sceller l’issue des rencontres, mais cette dépendance à la finition a surtout mis en lumière la capacité de De la Fuente à maintenir la motivation de tout son effectif. Le sélectionneur a par ailleurs été salué pour avoir pris la décision audacieuse d’écarter la star du FC Barcelone, Pedri, au profit de Ruiz, auteur de l’ouverture du score en quart de finale contre la Belgique et auteur d’une performance solide aux côtés de Rodri face à la France.
De son côté, Scaloni a été salué pour ses changements décisifs face à l’Angleterre, même si la prudence de Thomas Tuchel a aussi favorisé la remontée argentine. Reste que, jusqu’alors, les choix du sélectionneur de l’Albiceleste étaient vivement discutés.
Après avoir paru douloureusement dépendante de Messi lors de la phase de groupes, l’Argentine a aligné un milieu de terrain mal équilibré durant ses victoires chanceuses et peu convaincantes face au Cap-Vert, à l’Égypte et à la Suisse.
En ce sens, Scaloni a bien plus à réfléchir à l’approche de la finale. De la Fuente dispose d’une équipe bien rodée à ce stade et a livré la performance la plus aboutie de tout le tournoi face à la France. La pression pèse donc lourdement sur Scaloni pour qu’il fasse les bons choix dès le coup d’envoi, car même si Messi est un faiseur de miracles et que la résilience de l’Argentine est véritablement remarquable, si elle se retrouve menée par l’Espagne, elle a peu de chances de revenir au score.