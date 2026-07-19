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World Cup battles GFXGOAL
Mark Doyle

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Six duels qui décideront de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine : de Lionel Messi contre Marc Cucurella à Lamine Yamal contre Nico Tagliafico

Analysis
Coupe du monde
Argentine
Espagne
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
F. Ruiz
N. Tagliafico
E. Fernandez
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
J. Alvarez
L. Martinez
Espagne vs Argentine

La finale de la Coupe du monde approche enfin à grands pas, et la confrontation de dimanche entre l'Espagne et l'Argentine, dans le New Jersey, s'annonce comme un match absolument passionnant entre les deux meilleures équipes du tournoi – en mettant bien l'accent sur le mot « équipes ».

L'Espagne est une machine parfaitement huilée où chaque joueur connaît son rôle par cœur et travaille sans relâche pour le collectif. Moins pourvue en stars que la France, son adversaire en demi-finale, la Roja a pourtant combiné altruisme et technique irréprochable pour démanteler l'équipe de Didier Deschamps mardi à Dallas.

Le lendemain à Atlanta, l’Argentine a montré son célèbre mental en revenant au score pour battre méritamment l’Angleterre grâce à deux buts tardifs, tous deux servis par Lionel Messi, la légende vivante qui fédère tout un effectif, voire toute une nation.

Qui donc soulevera le trophée ? L’Espagne ajoutera-t-elle une Coupe du monde à son titre européen conquis il y a deux ans, ou l’Argentine deviendra-t-elle la première sélection depuis le Brésil en 1962 à conserver son bien ? GOAL vous présente les six duels qui scelleront le sort de l’une des finales les plus attendues de l’histoire du football…


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Rodri vs. Enzo Fernández et Alexis Mac Allister

    L’Espagne a souvent été présentée comme la seule équipe capable de contenir la France, grâce à la présence de Rodri devant sa défense à quatre. Malgré des blessures à répétition ces deux dernières années, le milieu de terrain de Manchester City a déjà montré, avant même son récital face aux Bleus, qu’il avait retrouvé le niveau d’un Ballon d’Or.

    L’Argentine ne manque certes ni d’agressivité ni de puissance athlétique au milieu de terrain, ce qui lui donne les moyens de perturber le rythme de Rodri. Pour y parvenir, il faudra qu’Enzo Fernández ou Alexis Mac Allister – voire une combinaison des deux – pressent le capitaine espagnol à chaque occasion, car s’il dispose de temps avec le ballon, il mènera le jeu, comme il l’a fait en demi-finale contre les Bleus.

    Du point de vue argentin, l’espoir réside dans la capacité de Fernandez et Mac Allister, tous deux très polyvalents, à créer des problèmes à Rodri et à son probable partenaire au milieu de terrain, Fabián Ruiz, sur le plan défensif.

    Fernández n’a pas été constant dans le tournoi, mais il a marqué des buts décisifs contre l’Égypte et l’Angleterre, tandis que Mac Allister, en frappant deux fois les montants face aux Three Lions, a rappelé sa menace offensive. Les deux hommes semblent avoir retrouvé leur niveau du Mondial 2022 au meilleur moment.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simon contre Emiliano Martínez

    Si l’on se base uniquement sur le nombre de « clean sheets » (matchs sans encaisser de but) lors de cette Coupe du monde, l’Espagne dispose d’un gardien supérieur à celui de l’Argentine, puisque Unai Simon n’a encaissé qu’un seul but, tandis qu’Emiliano Martínez en a concédé sept et n’a plus réussi à garder ses cages inviolées depuis la victoire contre l’Autriche lors de la deuxième journée.

    Pourtant, si l’on parie sur l’impact potentiel en finale, Martinez, que l’on adore ou que l’on déteste, reste capable de frustrer les attaquants par des arrêts décisifs ou des simagrées agaçantes.

    Simon reste plus discret, ce qui explique en partie pourquoi il est sous-estimé. Il est vrai qu’il n’a pas eu grand-chose à faire durant le tournoi et n’a donc pas vraiment attiré l’attention. Ce n’est pas de sa faute, mais beaucoup de supporters espagnols estiment que le numéro 1 du Barça, Joan García, ou la star d’Arsenal, David Raya, sont de meilleurs gardiens que lui, malgré ses statistiques impressionnantes.

    Malgré l’excellence défensive de la Roja, il serait surprenant que ce sympathique Basque échappe enfin à l’épreuve des meilleurs buteurs du tournoi, dimanche au New Jersey. Sa réaction face à ce test s’avérera cruciale, d’autant que Martinez, malgré ses excès, a déjà prouvé qu’il était un homme des grands rendez-vous.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Mikel Oyarzabal vs Julián Álvarez (ou Lautaro Martínez)

    Même s’il ne s’agira pas d’un face-à-face direct sur le terrain, Mikel Oyarzabal et Julián Álvarez occupent des rôles similaires au sein de leurs équipes respectives, et celui qui se montrera le plus efficace dimanche pourrait bien faire basculer la finale.

    Oyarzabal, que nous avons déjà évoqué plus tôt dans le tournoi, est devenu une sorte de légende discrète pour l’Espagne. Même s’il est arrivé à la Coupe du monde en grande forme, tant en club qu’en sélection, il est quelque peu passé inaperçu avant de signer deux doublés contre l’Arabie saoudite et l’Autriche.

    Alvarez, lui, a connu un début de tournoi plus laborieux, probablement en raison d’une blessure, mais son coup d’éclat face à la Suisse rappelle son potentiel dès qu’il dispose d’un peu d’espace.

    Lionel Scaloni doit donc faire un choix : Lautaro Martínez, entré en jeu pour battre l’Angleterre d’une tête victorieuse, pousse pour récupérer sa place et pourrait évincer Alvarez, toujours en deçà de son meilleur niveau.

    Oyarzabal, lui, est au sommet de sa forme et déborde de confiance, comme l’a souligné la manière avec laquelle il a transformé son penalty face à la France. N’oublions pas non plus que c’est cet humble Basque qui a fait basculer la finale de l’Euro 2024 en faveur de l’Espagne ; il pourrait bien réitérer cet exploit lors de la Coupe du monde, à moins qu’un des attaquants argentins prétendument de premier plan ne se montre à la hauteur de sa réputation dans le New Jersey.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marc Cucurella vs Lionel Messi

    Il est évident que Messi ne jouera pas en tant qu’ailier classique contre l’Espagne, mais il a prouvé lors de cette Coupe du monde qu’il demeure l’un des joueurs de couloir les plus efficaces du football, à 39 ans. Si sa vitesse balle au pied n’est plus celle d’antan, il conserve un dribble dévastateur capable de fixer n’importe quel arrière latéral et fait valoir des centres d’une précision chirurgicale.

    Comme l’a reconnu Emiliano Martínez, le choix de Scaloni de le positionner sur le côté droit a été déterminant dans les remontées de l’Argentine face à l’Égypte et à l’Angleterre. Par conséquent, Marc Cucurella devra redoubler de vigilance sur les déplacements de Messi, car le n°10 devrait régulièrement se décaler sur l’aile dimanche.

    À l’inverse, l’absence quasi totale de responsabilités défensives de Messi pourrait profiter à Cucurella, dont la projection offensive a été l’un des atouts majeurs de l’Espagne tout au long du tournoi.

    On imagine donc que Scaloni chargera le milieu droit – Rodrigo de Paul ou Giuliano Simeone, tout aussi agressif – de marquer Cucurella et de le contenir offensivement afin de créer les espaces nécessaires pour que Messi puisse opérer sa magie.

  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamal contre Nico Tagliafico

    La Coupe du monde n’a pas encore permis à Lamine Yamal d’exprimer tout son potentiel. Du moins, pas encore. L’Espagnol a certes exhibé ses dribbles étincelants, et il ne faut pas oublier qu’il a lancé la campagne de son pays en inscrivant le premier but lors de la victoire écrasante 4-0 contre l’Arabie saoudite, qui a suivi le match nul surprise contre le Cap-Vert – une rencontre que Yamal avait débutée sur le banc.

    De son propre aveu, il peine encore à répondre aux exigences qu’il s’impose, en raison d’une blessure et d’une tendance à vouloir en faire trop pour « faire ses preuves » sur la plus grande scène du football.

    Pourtant, sa confiance légendaire est intacte. Tout au long de la compétition, il a affirmé qu’il brillerait au moment le plus crucial. Cela pourrait bien se produire dimanche, car son duel face à Nico Tagliafico s’annonce déséquilibré.

    Le latéral gauche de 33 ans possède évidemment une grande expérience. Il compte 76 sélections avec l’Argentine et a contribué à la victoire de son équipe lors de la dernière Coupe du monde en dominant Ousmane Dembélé à tel point que l’ailier a dû être remplacé avant la mi-temps.

    Malgré ses problèmes de forme et de condition physique, le Yamal de 2026 n’a rien à voir avec le Dembélé de 2022 – et il pourrait mettre Tagliafico en pièces si le Lyonnais ne bénéficie pas d’un soutien adéquat de la part d’Enzo Fernández devant lui, ou de Lisandro Martínez à sa droite.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Luis de la Fuente vs Lionel Scaloni

    Luis de la Fuente a commis une erreur lors du premier match de l’Espagne en alignant Gavi sur le côté gauche. Cette décision semblait motivée par la volonté de prouver quelque chose, alors que la présence même du jeune milieu dans la sélection avait surpris nombreux observateurs.

    Cependant, le sélectionneur a rapidement rectifié le tir et n’a pratiquement plus commis de faux pas depuis : l’Espagne s’est qualifiée pour la finale grâce à six victoires consécutives, toutes obtenues dans le temps réglementaire.

    Certes, Mikel Merino a dû marquer deux buts tardifs pour sceller l’issue des rencontres, mais cette dépendance à la finition a surtout mis en lumière la capacité de De la Fuente à maintenir la motivation de tout son effectif. Le sélectionneur a par ailleurs été salué pour avoir pris la décision audacieuse d’écarter la star du FC Barcelone, Pedri, au profit de Ruiz, auteur de l’ouverture du score en quart de finale contre la Belgique et auteur d’une performance solide aux côtés de Rodri face à la France.

    De son côté, Scaloni a été salué pour ses changements décisifs face à l’Angleterre, même si la prudence de Thomas Tuchel a aussi favorisé la remontée argentine. Reste que, jusqu’alors, les choix du sélectionneur de l’Albiceleste étaient vivement discutés.

    Après avoir paru douloureusement dépendante de Messi lors de la phase de groupes, l’Argentine a aligné un milieu de terrain mal équilibré durant ses victoires chanceuses et peu convaincantes face au Cap-Vert, à l’Égypte et à la Suisse.

    En ce sens, Scaloni a bien plus à réfléchir à l’approche de la finale. De la Fuente dispose d’une équipe bien rodée à ce stade et a livré la performance la plus aboutie de tout le tournoi face à la France. La pression pèse donc lourdement sur Scaloni pour qu’il fasse les bons choix dès le coup d’envoi, car même si Messi est un faiseur de miracles et que la résilience de l’Argentine est véritablement remarquable, si elle se retrouve menée par l’Espagne, elle a peu de chances de revenir au score.

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