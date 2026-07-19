Six duels qui décideront de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine : de Lionel Messi contre Marc Cucurella à Lamine Yamal contre Nico Tagliafico

L'Espagne est une machine parfaitement huilée où chaque joueur connaît son rôle par cœur et travaille sans relâche pour le collectif. Moins pourvue en stars que la France, son adversaire en demi-finale, la Roja a pourtant combiné altruisme et technique irréprochable pour démanteler l'équipe de Didier Deschamps mardi à Dallas.

Le lendemain à Atlanta, l’Argentine a montré son célèbre mental en revenant au score pour battre méritamment l’Angleterre grâce à deux buts tardifs, tous deux servis par Lionel Messi, la légende vivante qui fédère tout un effectif, voire toute une nation.

Qui donc soulevera le trophée ? L’Espagne ajoutera-t-elle une Coupe du monde à son titre européen conquis il y a deux ans, ou l’Argentine deviendra-t-elle la première sélection depuis le Brésil en 1962 à conserver son bien ? GOAL vous présente les six duels qui scelleront le sort de l’une des finales les plus attendues de l’histoire du football…



