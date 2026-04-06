« Siuuu » - Un espoir portugais pour la Coupe du monde explique comment il gérera le dilemme lié à la célébration de Cristiano Ronaldo s’il est sélectionné par Roberto Martinez aux côtés de CR7

L'un des sujets de conversation récurrents concernant Braga est son utilisation de la célèbre célébration « Siuuu », rendue célèbre par son idole, Ronaldo. Si les deux joueurs devaient se retrouver sur le terrain au sein de l'équipe nationale, Braga est bien conscient qu'il devra peut-être céder la place à la superstar d'Al-Nassr. « Je vais devoir en parler avec le patron », a plaisanté Braga lorsqu'on lui a posé la question sur ce possible conflit de célébrations, selon Edinburgh News. « Je lui en parlerai, mais probablement pas. C'est lui la star là-bas !

C'est quelqu'un que tous les enfants du Portugal admiraient, et je pense qu'ils admirent toujours beaucoup Ronaldo parce qu'il est tout simplement une source d'inspiration. On parle de moi, mais tout ça, c'est entre mes agents et moi. J'essaie juste de me concentrer autant que possible ici.

Bien sûr, c’est agréable de sentir que l’entraîneur sait qui vous êtes et tout le reste. C’est quelque chose dont je n’aurais jamais rêvé et le simple fait d’être dans cette position est incroyable... Je pense que c'était une bonne chose pour moi de ne pas être connu au Portugal avant d'arriver à Hearts. Ici, on me reconnaissait un peu, mais au Portugal, personne ne savait vraiment qui j'étais. Dieu merci, on parle de moi maintenant et on parle aussi de l'équipe nationale. J'en suis vraiment heureux. »