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« Siuuu » - Un espoir portugais pour la Coupe du monde explique comment il gérera le dilemme lié à la célébration de Cristiano Ronaldo s’il est sélectionné par Roberto Martinez aux côtés de CR7
Une distinction portugaise pour le pilier des Hearts
Braga fait désormais parler de lui dans tout le Portugal grâce à ses performances sensationnelles à Tynecastle, et l'attaquant des Hearts reconnaît que la perspective de jouer aux côtés de Ronaldo a dépassé ses attentes les plus folles. Depuis son arrivée en provenance du club norvégien d'Aalesund l'été dernier, l'attaquant s'est révélé être une véritable révélation sous les ordres de Derek McInnes, inscrivant 16 buts et délivrant six passes décisives toutes compétitions confondues pour mener une véritable course au titre écossais. L'impact de l'attaquant à Édimbourg a attiré l'attention des recruteurs de l'équipe nationale dans son pays, le propulsant dans la course pour une place dans l'équipe de Martinez avant la Coupe du monde.
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Le dilemme de la célébration de Ronaldo
L'un des sujets de conversation récurrents concernant Braga est son utilisation de la célèbre célébration « Siuuu », rendue célèbre par son idole, Ronaldo. Si les deux joueurs devaient se retrouver sur le terrain au sein de l'équipe nationale, Braga est bien conscient qu'il devra peut-être céder la place à la superstar d'Al-Nassr. « Je vais devoir en parler avec le patron », a plaisanté Braga lorsqu'on lui a posé la question sur ce possible conflit de célébrations, selon Edinburgh News. « Je lui en parlerai, mais probablement pas. C'est lui la star là-bas !
C'est quelqu'un que tous les enfants du Portugal admiraient, et je pense qu'ils admirent toujours beaucoup Ronaldo parce qu'il est tout simplement une source d'inspiration. On parle de moi, mais tout ça, c'est entre mes agents et moi. J'essaie juste de me concentrer autant que possible ici.
Bien sûr, c’est agréable de sentir que l’entraîneur sait qui vous êtes et tout le reste. C’est quelque chose dont je n’aurais jamais rêvé et le simple fait d’être dans cette position est incroyable... Je pense que c'était une bonne chose pour moi de ne pas être connu au Portugal avant d'arriver à Hearts. Ici, on me reconnaissait un peu, mais au Portugal, personne ne savait vraiment qui j'étais. Dieu merci, on parle de moi maintenant et on parle aussi de l'équipe nationale. J'en suis vraiment heureux. »
À la poursuite de l'histoire sous la houlette de McInnes
Les Hearts se battent actuellement pour devenir la première équipe n'appartenant pas à l'Old Firm à remporter le titre depuis l'Aberdeen de Sir Alex Ferguson en 1985. La pression liée à la tête du classement de la Premiership écossaise est forte, mais la star portugaise relève le défi alors que la saison touche à sa fin.
« Nous sommes en train de réaliser quelque chose qui n’a pas été fait depuis longtemps et nous faisons quelque chose de spécial », a ajouté Braga. « Si nous ne sommes pas prêts maintenant, je ne pense pas que nous le serons jamais. Nous avons beaucoup de personnalités fortes et tout le monde apprécie le moment que nous vivons à Hearts. Nous devons donc simplement nous pousser les uns les autres à en faire un peu plus, à être plus exigeants sur le terrain. Nous savons que nous sommes en tête du classement et nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. »
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Une défaite cuisante à Livingston
La détermination sans faille des Hearts pour le titre a été mise à rude épreuve ce week-end lors d'un match nul haletant (2-2) à l'extérieur contre Livingston. Braga a une nouvelle fois prouvé sa valeur en marquant d'une tête à bout portant en début de seconde mi-temps, permettant aux Jambos de mener 2-1 après que Lawrence Shankland eut annulé l'ouverture du score de Stevie May pour les locaux. Cependant, cette avance a été de courte durée, Livingston réagissant rapidement par l'intermédiaire de Lewis Smith pour s'assurer le partage des points. Ce match tendu s'est conclu avec les Hearts défendant désespérément leur point après avoir été réduits à dix suite à un carton rouge tardif infligé à Marc Leonard. Malgré ces points perdus dans un contexte de forte pression, l'équipe de McInnes a finalement conservé sa précieuse avance en tête de la Premiership, avec un point d'avance sur les Rangers.