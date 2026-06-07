« Situation tendue » : Kylian Mbappé et Rayan Cherki vont-ils semer la zizanie au sein de l'équipe de France ?

Cet incident aurait créé une « atmosphère extrêmement tendue » au sein de l’équipe. Selon le rapport, les deux joueurs se disent « mécontents de voir nombre de leurs photos utilisées dans une campagne publicitaire d’un opérateur de paris, partenaire officiel de la FFF ».

Le spot mettait également en scène trois autres cadres des Bleus : Désiré Doué, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Les clichés auraient été captés lors d’une séance photo à Clairefontaine, le traditionnel centre d’entraînement de l’équipe de France, sans que les joueurs ne soient pleinement informés de l’utilisation ultérieure de ces images.