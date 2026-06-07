Selon L'Équipe, les deux stars offensives de l'équipe tricolore s'opposeraient à la décision de la fédération de céder leurs images à l'opérateur de paris sportifs Betclic à des fins publicitaires.
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« Situation tendue » : Kylian Mbappé et Rayan Cherki vont-ils semer la zizanie au sein de l'équipe de France ?
Cet incident aurait créé une « atmosphère extrêmement tendue » au sein de l’équipe. Selon le rapport, les deux joueurs se disent « mécontents de voir nombre de leurs photos utilisées dans une campagne publicitaire d’un opérateur de paris, partenaire officiel de la FFF ».
Le spot mettait également en scène trois autres cadres des Bleus : Désiré Doué, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Les clichés auraient été captés lors d’une séance photo à Clairefontaine, le traditionnel centre d’entraînement de l’équipe de France, sans que les joueurs ne soient pleinement informés de l’utilisation ultérieure de ces images.
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Les joueurs demandent des explications à la fédération.
Par ailleurs, le mécontentement de Mbappé et Cherki ne viserait pas l’opérateur de paris sportifs, mais plutôt la Fédération française de football, qu’ils estiment ne pas les avoir suffisamment informés.
Ils auraient sollicité une explication et une rectification de la part de la FFF, mais aucune action ne pourrait intervenir avant le coup d’envoi de la Coupe du monde.
La France, qui évolue dans le groupe I, débutera son tournoi face au Sénégal le 16 juin, puis affrontera l’Irak pour son deuxième match de poules avant de conclure contre la Norvège.