Sir Jim Ratcliffe rend public son avis sur Michael Carrick, et sa réponse révélatrice pourrait donner un ÉNORME coup de pouce aux espoirs de l'entraîneur par intérim de Manchester United d'obtenir le poste à titre définitif

S'exprimant pour la première fois publiquement au sujet de Carrick depuis sa nomination, Ratcliffe a déclaré à Sky Sports News : « Il fait un excellent travail, oui, absolument. »

Sous sa direction, United a accumulé plus de points au cours des huit derniers matchs que n’importe quelle autre équipe du championnat. À 44 ans, il semble avoir trouvé la formule gagnante qui avait échappé à ses prédécesseurs, même si le club reste prudent quant à la prise d’engagements à long terme.