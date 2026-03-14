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Sir Jim Ratcliffe rend public son avis sur Michael Carrick, et sa réponse révélatrice pourrait donner un ÉNORME coup de pouce aux espoirs de l'entraîneur par intérim de Manchester United d'obtenir le poste à titre définitif
Ratcliffe impressionné par l'impact de Carrick
S'exprimant pour la première fois publiquement au sujet de Carrick depuis sa nomination, Ratcliffe a déclaré à Sky Sports News : « Il fait un excellent travail, oui, absolument. »
Sous sa direction, United a accumulé plus de points au cours des huit derniers matchs que n’importe quelle autre équipe du championnat. À 44 ans, il semble avoir trouvé la formule gagnante qui avait échappé à ses prédécesseurs, même si le club reste prudent quant à la prise d’engagements à long terme.
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La question de l'emploi permanent
La remontée de Manchester United a suscité des appels en faveurde la nomination de Carrick à titre définitif, mais Ratcliffe s'est empressé de rejeter toute confirmation immédiate. Lorsqu'on lui a demandé si l'entraîneur par intérim resterait définitivement, il a simplement répondu : « Non, je ne m'avancerai pas là-dessus. »
Ratcliffe a toutefois reconnu l'importance de la qualification européenne, déclarant : « Il est clair que nous y pensons [à la qualification pour la Ligue des champions], mais il reste encore sept ou huit matchs à disputer, donc il y a encore un peu de temps. »
Tirer les leçons des erreurs passées
Cette hésitation tient à la volonté de faire le bon choix pour le prochain poste après les échecs précédents. Ratcliffe avait offert un nouveau contrat à Erik ten Hag en 2024, après la victoire de Manchester United en finale de la FA Cup contre Manchester City, pour finalement le licencier quelques mois plus tard. De même, Ruben Amorim avait reçu le soutien du club malgré une 15e place au classement et une défaite en finale de la Ligue Europa. Ratcliffe avait espéré donner trois ans au coach portugais, mais celui-ci a été limogé en janvier après seulement 14 mois. INEOS tient désormais à éviter un nouveau revirement coûteux pendant cette période de transition cruciale.
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Le dernier obstacle de la Ligue des champions
Si Carrick parvient à qualifier Manchester United pour la Ligue des champions, les arguments en faveur de son maintien seront incontestables. Les supporters estiment qu’un entraîneur qui connaît les rouages du club est la clé pour mettre fin à ce cycle d’instabilité. Alors que la direction reste discrète, la note « excellente » suggère que Carrick est en tête de la course. Les semaines à venir détermineront si cette étincelle temporaire peut se transformer en une solution à long terme à Old Trafford.
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