Ratcliffe s'est exprimé surSky News et a fait la déclaration surprenante selon laquelle la Grande-Bretagne aurait été « colonisée par les immigrants ».

Il a déclaré : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher.

Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »

Ratcliffe se trompe, car selon l'Office national des statistiques, la population du Royaume-Uni était de 67 millions d'habitants à la mi-2020 et devrait atteindre 70 millions en 2024. La dernière année pour laquelle l'affirmation de Ratcliffe pourrait être correcte est 2000, où la population du Royaume-Uni était estimée à 58,9 millions d'habitants.

Sans surprise, Ratcliffe a également exprimé son soutien au leader du parti Reform, Nigel Farage, ajoutant : « Je pense que Nigel est un homme intelligent et qu'il a de bonnes intentions. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire exactement la même chose de Keir Starmer. Je pense qu'il faut quelqu'un qui soit prêt à être impopulaire pendant un certain temps pour régler les grands problèmes. »

Ratcliffe vit à Monaco.