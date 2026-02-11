Getty Images
Sir Jim Ratcliffe fait face à une vague de critiques après la déclaration extraordinaire du copropriétaire de Manchester United qualifiant le club de « colonisé par les immigrants ».
La tirade étonnante de Ratcliffe
Ratcliffe s'est exprimé surSky News et a fait la déclaration surprenante selon laquelle la Grande-Bretagne aurait été « colonisée par les immigrants ».
Il a déclaré : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher.
Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020, elle est maintenant de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »
Ratcliffe se trompe, car selon l'Office national des statistiques, la population du Royaume-Uni était de 67 millions d'habitants à la mi-2020 et devrait atteindre 70 millions en 2024. La dernière année pour laquelle l'affirmation de Ratcliffe pourrait être correcte est 2000, où la population du Royaume-Uni était estimée à 58,9 millions d'habitants.
Sans surprise, Ratcliffe a également exprimé son soutien au leader du parti Reform, Nigel Farage, ajoutant : « Je pense que Nigel est un homme intelligent et qu'il a de bonnes intentions. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire exactement la même chose de Keir Starmer. Je pense qu'il faut quelqu'un qui soit prêt à être impopulaire pendant un certain temps pour régler les grands problèmes. »
Ratcliffe vit à Monaco.
- AFP
Ratcliffe conscient de la popularité de Manchester United
Ratcliffe a supervisé des coupes sombres à Old Trafford, où de nombreux employés ont perdu leur emploi alors que le club dépensait régulièrement des millions sur le marché des transferts.
Au sujet de sa popularité à Old Trafford, il a déclaré : « J'ai souvent été témoin de ce genre de situation au sein du club de football. Lorsque vous prenez des mesures difficiles, ce que nous avons estimé nécessaire de faire à Manchester United... nous pensions que c'était la bonne chose à faire. Mais cela vous rend très impopulaire pendant un certain temps. »
Il a ajouté : « Eh bien, j'ai été très impopulaire à Manchester United parce que nous avons apporté beaucoup de changements. Mais pour le mieux, à mon avis. Et je pense que nous commençons à voir des signes dans le club de football qui montrent que cela commence à porter ses fruits.
Mais vous avez les mêmes problèmes dans le pays. Si vous voulez vraiment vous attaquer aux problèmes majeurs de l'immigration, aux personnes qui préfèrent toucher des allocations plutôt que de travailler pour gagner leur vie, si vous voulez vous attaquer à cela, alors vous allez devoir prendre des mesures impopulaires et faire preuve de courage. »
Réaction négative sur les réseaux sociaux
Les fans se sont déjà retournés contre Ratcliffe à cause de ses commentaires.
@JibbaJabb a répondu au message de Sky : « Ça va bien passer auprès des joueurs étrangers de son équipe #mufc. Quel idiot. »
@MarillionMark a déclaré : « Imaginez un migrant fraudeur fiscal originaire de Monaco qui raconte n'importe quoi et se trompe sur tous les faits et chiffres à ce sujet. On voit maintenant à quel point il méprisait le personnel loyal et travailleur de United, dont certains travaillaient là depuis des décennies. Cet homme est une véritable ordure ! »
@Mugs7 a ajouté : « Il se plaint qu'il y ait trop de gens qui touchent des allocations, alors qu'il a licencié 450 personnes en deux ans à United ! Lui-même vit à l'étranger, dans les paradis fiscaux de Monaco et de Suisse. United appartient également à des Américains. Soyez cohérent. »
@NinaMc789 a déclaré : « Heureusement que Sir Grim ne vit pas ici ! Ce sont des commentaires horribles. »
@Peteholly1971 a conclu : « Le cerveau de Jim a été colonisé par de la bouillie. »
- AFP
Et ensuite ?
Manchester United affrontera Everton lundi prochain. On ne sait pas encore si Ratcliffe assistera au match. Le club occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League sous la direction de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick. Il devance Chelsea, cinquième, d'un point et compte 11 points de retard sur Arsenal, actuel leader.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité