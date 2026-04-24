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Sir Jim Ratcliffe exige que le joueur de Manchester United, valorisé à 51 millions de livres sterling, soit placé sur la liste des transferts après avoir assisté en direct à la piètre prestation contre Leeds
Ratcliffe perd patience après la défaite surprise à Old Trafford
La révolution INEOS à Old Trafford entre dans une phase plus offensive, alors que Ratcliffe cherche à alléger un effectif de Manchester United devenu pléthorique. Après avoir assisté à une défaite décevante 2-1 face à ses rivaux de Leeds United, le propriétaire milliardaire aurait, selon The Athletic, jugé Ugarte en surnombre.
Assis en tribune présidentielle à Old Trafford, le magnat britannique a constaté une performance loin de l’intensité et de la qualité technique attendues pour un joueur recruté 51 millions de livres (69 millions de dollars). Selon les mêmes sources, il aurait demandé au département recrutement d’étudier toute offre dès l’ouverture du mercato estival.
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Le conseil d’administration décide de reporter un investissement de 51 millions de livres sterling.
Les attentes étaient élevées lorsque les Red Devils ont déboursé une somme considérable pour recruter Ugarte au Paris Saint-Germain en 2024, mais le temps semble désormais écoulé. Malgré quelques éclairs de talent, la régularité nécessaire pour s'imposer au cœur du milieu de terrain de Manchester United a fait cruellement défaut.
Sa prestation décevante contre Leeds, dernière d’une série de performances mitigées, a poussé une partie des supporters à souligner une tendance préoccupante chaque fois qu’il est aligné d’entrée. Selon des rapports internes, cette rencontre aurait été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour les dirigeants du club. À Manchester United, l’heure est désormais à la responsabilisation totale : la direction l’a rappelé, des performances de ce type auront des conséquences immédiates et durables.
Une restructuration radicale est prévue pour l’ère INEOS.
Ce départ devrait être le premier d’une série, alors qu’INEOS s’apprête à mener un vaste nettoyage estival. En se séparant des éléments qui n’ont pas réussi à s’adapter, United entend libérer de la marge salariale pour attirer des profils alignés sur sa vision à long terme : un effectif plus rapide et plus solide.
En cédant des éléments à la fois onéreux et peu productifs, la direction entend rééquilibrer la masse salariale. L’idée est de réinjecter les fonds récupérés, notamment via le départ d’Ugarte, dans des profils plus ambitieux, capables d’évoluer au rythme d’une équipe plus dynamique. Plusieurs noms circulent déjà : les stars confirmées de la Premier League Elliot Anderson (Nottingham Forest), le milieu de terrain de Brighton Carlos Baleba et la sensation de Crystal Palace Adam Wharton.
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Manchester United cherche à se renforcer au milieu de terrain
Manchester United cherche déjà un milieu de terrain plus dynamique pour la saison 2026-2027. Même si Ugarte pourrait encore disputer les derniers matchs de la saison, son avenir à long terme semble se dessiner loin de Manchester, Galatasaray étant, selon certaines informations, le club le plus intéressé.
Les Red Devils sont engagés dans une lutte cruciale pour la qualification en Ligue des champions, et chaque performance sera désormais scrutée par Ratcliffe alors qu’il s’apprête à concrétiser ses projets pour l’été.