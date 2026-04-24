Sir Jim Ratcliffe exige que le joueur de Manchester United, valorisé à 51 millions de livres sterling, soit placé sur la liste des transferts après avoir assisté en direct à la piètre prestation contre Leeds

La révolution INEOS à Old Trafford entre dans une phase plus offensive, alors que Ratcliffe cherche à alléger un effectif de Manchester United devenu pléthorique. Après avoir assisté à une défaite décevante 2-1 face à ses rivaux de Leeds United, le propriétaire milliardaire aurait, selon The Athletic, jugé Ugarte en surnombre.

Assis en tribune présidentielle à Old Trafford, le magnat britannique a constaté une performance loin de l’intensité et de la qualité technique attendues pour un joueur recruté 51 millions de livres (69 millions de dollars). Selon les mêmes sources, il aurait demandé au département recrutement d’étudier toute offre dès l’ouverture du mercato estival.