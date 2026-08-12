Sir Jim Ratcliffe bloque le transfert « embarrassant » de Marcus Rashford vers SIX clubs alors que la star cherche à quitter Manchester United

Le copropriétaire de United, Ratcliffe, est intervenu pour empêcher Rashford de rejoindre un rival de Premier League cet été, selon The Mirror. L’attaquant de 28 ans est revenu à Carrington pour la préparation de pré-saison après un prêt à Barcelone, mais son avenir à long terme à Old Trafford reste extrêmement sombre. Si Ratcliffe serait désireux de retirer Rashford de la masse salariale du club, il n’a aucune intention de renforcer des rivaux directs sur le plan national en validant un transfert vers des clubs comme Arsenal, Manchester City ou Liverpool

Ces restrictions ne s’arrêtent pas aux transferts définitifs, puisque Ratcliffe aurait également rejeté des demandes de prêt de clubs comme Chelsea, Aston Villa et Tottenham Hotspur. Au sein de la direction de United, on craint que Rashford ne s’avère déterminant pour aider un rival à décrocher une qualification pour la Ligue des champions, un scénario qui serait jugé « embarrassant » par les hauts dirigeants du club.



