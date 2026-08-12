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Sir Jim Ratcliffe bloque le transfert « embarrassant » de Marcus Rashford vers SIX clubs alors que la star cherche à quitter Manchester United
Ratcliffe trace la ligne rouge sur les accords nationaux
Le copropriétaire de United, Ratcliffe, est intervenu pour empêcher Rashford de rejoindre un rival de Premier League cet été, selon The Mirror. L’attaquant de 28 ans est revenu à Carrington pour la préparation de pré-saison après un prêt à Barcelone, mais son avenir à long terme à Old Trafford reste extrêmement sombre. Si Ratcliffe serait désireux de retirer Rashford de la masse salariale du club, il n’a aucune intention de renforcer des rivaux directs sur le plan national en validant un transfert vers des clubs comme Arsenal, Manchester City ou Liverpool
Ces restrictions ne s’arrêtent pas aux transferts définitifs, puisque Ratcliffe aurait également rejeté des demandes de prêt de clubs comme Chelsea, Aston Villa et Tottenham Hotspur. Au sein de la direction de United, on craint que Rashford ne s’avère déterminant pour aider un rival à décrocher une qualification pour la Ligue des champions, un scénario qui serait jugé « embarrassant » par les hauts dirigeants du club.
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Le refus de Barcelone et l’arrivée d’Anthony Gordon
Rashford a passé la saison précédente en prêt à Barcelone, où il est parvenu à retrouver une partie de son meilleur niveau, avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 apparitions. Malgré ce regain de forme, le géant catalan a choisi de ne pas rendre l’opération permanente et a plutôt déboursé 69 M£ (80 M€) pour recruter l’ailier de Newcastle Anthony Gordon, renonçant à lever son option d’achat de 26 M£ (30 M€) pour l’attaquant de Manchester United.
L’entraîneur de Barcelone Hansi Flick a depuis exclu un retour de l’Anglais, en invoquant la situation complexe du club sur les plans financier et de l’effectif. Flick s’est montré très élogieux envers l’attaquant, déclarant : « On ne sait pas ce qui arrive avec les joueurs qui sont prêtés, notre situation n’est pas facile pour cela. Mais j’apprécie travailler avec lui. C’est un joueur fantastique et une personne fantastique. Je pense aussi que l’équipe ressent son absence, il va me manquer, mais c’est la vie, c’est ce que nous devons accepter. »
Les discussions autour de Carrick et l’impasse contractuelle
Après son retour de la trêve liée à la Coupe du monde, Rashford s'est rendu à Dublin pour rejoindre le reste de l'effectif de United en vue de son match de pré-saison contre Leeds United. Cependant, sa présence dans le groupe semble n'être que temporaire. L'attaquant a l'intention d'avoir des discussions décisives avec l'entraîneur Michael Carrick après le prochain match amical de l'équipe contre l'AC Milan en Pologne, et le joueur de 28 ans préférerait tourner définitivement la page à Old Trafford afin de poursuivre le renouveau de sa carrière ailleurs.
La situation est encore compliquée par la durée de son contrat actuel, qui court jusqu'en 2028. Rashford a la possibilité de rester au club pendant les 24 mois restants de son contrat et de partir ensuite comme agent libre, une perspective qui représenterait une perte financière importante pour United.
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Quel avenir pour Rashford ?
Pour Rashford, l’attention immédiate reste centrée sur son avenir personnel et sur la question de savoir si un cador européen se manifestera pour lui offrir une porte de sortie loin de Manchester. Empêché de rester en Premier League, l’attaquant pourrait être contraint de se tourner vers l’Italie, l’Allemagne ou la France pour trouver un club prêt à s’aligner sur l’évaluation de Manchester United et sur ses exigences salariales.
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