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Sir David Beckham, légende de Manchester United et copropriétaire de l’Inter Miami, entre dans l’histoire comme le premier sportif britannique à franchir le seuil du milliard de dollars de fortune

D. Beckham
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Sir David Beckham est entré dans l’histoire en devenant le premier sportif milliardaire britannique, d’après le classement 2026 du Sunday Times. Aux côtés de son épouse Victoria, la légende de Manchester United a vu sa fortune atteindre des sommets grâce à de juteux contrats de sponsoring et à sa participation dans le club MLS d’Inter Miami.

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    Une étape financière historique franchie

    La fortune cumulée de David et Victoria Beckham a officiellement franchi le seuil du milliard de livres sterling, atteignant cette année 1,185 milliard de livres (1,6 milliard de dollars). Cet exploit historique place l’ancien capitaine de l’équipe d’Angleterre au deuxième rang des personnalités les plus riches du monde du sport, juste derrière la famille de l’ex-dirigeant de la Formule 1 Bernie Ecclestone. Son implication dans le club de Miami, actuellement valorisé à 1,45 milliard de dollars, consolide sa position de sportif le plus riche de la Major League Soccer.

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    Destins contrastés pour Ratcliffe

    Pendant que les Beckham célébraient une hausse spectaculaire de leur patrimoine, les auteurs du classement des fortunes du Sunday Times ont enregistré un net recul pour Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United. Sa fortune personnelle a fondu de 1,85 milliard de livres sterling en douze mois, tombant à 15,194 milliards de livres sterling (20,3 milliards de dollars), et l’a fait dégringoler de la 7e à la 9e place du classement général. Les compilateurs de ce classement attribuent ce recul à la dépréciation de son géant de la pétrochimie, Ineos, évoquant « une dette croissante, une baisse des revenus et une perte de 515,7 millions de livres sterling ».

  • Les sportifs d'élite trustent le haut du classement

    Beckham est désormais rejoint dans le club très fermé des milliardaires par les promoteurs sportifs Barry et Eddie Hearn, dont l’empire commun Matchroom Sport est évalué à 1,035 milliard de livres sterling. Ce classement souligne aussi la progression constante des fortunes des sportifs britanniques en activité : le boxeur poids lourd Anthony Joshua pointe à la huitième place avec 240 millions de livres (320 millions de dollars), devançant son rival Tyson Fury, estimé à 162 millions de livres (216 millions de dollars). Sir Lewis Hamilton se classe cinquième avec 435 millions de livres sterling et Rory McIlroy septième avec 325 millions de livres sterling, ce dernier profitant de ses récents succès au Masters.

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    Des confrontations à haut risque et des projets de grande envergure

    Pour nombre d’entre eux, l’attention se porte désormais sur d’importantes opportunités commerciales et sur des étapes clés de la compétition. Hearn a confirmé que Joshua a signé pour affronter Fury ; un combat qui, une fois la date et le lieu arrêtés, devrait considérablement accroître la valeur nette des deux poids lourds.

    Pendant ce temps, le club de Beckham à Miami poursuit son développement à l’échelle mondiale, tandis qu’Harry Kane, actuellement dixième ex aequo avec 110 millions de livres (147 millions de dollars), s’apprête à vivre un été décisif à la tête de l’Angleterre sur la scène internationale.

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