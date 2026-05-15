Pour nombre d’entre eux, l’attention se porte désormais sur d’importantes opportunités commerciales et sur des étapes clés de la compétition. Hearn a confirmé que Joshua a signé pour affronter Fury ; un combat qui, une fois la date et le lieu arrêtés, devrait considérablement accroître la valeur nette des deux poids lourds.

Pendant ce temps, le club de Beckham à Miami poursuit son développement à l’échelle mondiale, tandis qu’Harry Kane, actuellement dixième ex aequo avec 110 millions de livres (147 millions de dollars), s’apprête à vivre un été décisif à la tête de l’Angleterre sur la scène internationale.